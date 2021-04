„Entsetzlich, aber nicht unerwartet“: Pompeo verurteilt Angriff auf Hongkonger Epoch Times

Eine große Welle der Unterstützung hat die Epoch Times nach dem Anschlag auf die Hongkonger Druckerei erreicht, auch vom ehemaligen US-Außenminister Mike Pompeo.

Der gewaltsame Überfall auf die Druckerei der Hongkonger Epoch Times war angesichts der schwindenden Freiheit in der Stadt „entsetzlich, aber nicht unerwartet“, so der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo.

„Die Kommunistische Partei Chinas demonstriert weiterhin, dass sie ihr Abkommen über die Freiheit der Menschen in Hongkong nicht einhalten wird“, sagte er in einer Erklärung gegenüber der Epoch Times. „Die Vereinigten Staaten sollten eine klare Botschaft senden, dass die fortgesetzte Unterdrückung der Menschen in Hongkong und die Aushöhlung ihrer Freiheiten, insbesondere der Pressefreiheit, nicht toleriert werden.“

Gegen 4 Uhr morgens am 12. April drangen vier maskierte Männer mit Vorschlaghämmern in die Druckerei ein. Sie zertrümmerten Druckmaschinengeräte und warfen Bauschutt in den Raum, beschädigten mehrere Computer und das zentrale Bedienfeld der Druckmaschine. Der Einbruch, der etwa zwei Minuten dauerte, zwang die Hongkonger Epoch Times, den Druck vorübergehend einzustellen. Dies geschah nur wenige Tage vor der Urteilsverkündung gegen prominente lokale Pro-Demokratie-Aktivisten.

Es war der zweite Angriff, den das Haus innerhalb von 18 Monaten hinnehmen musste. In dieser Zeit hat das chinesische Regime seinen Griff auf die Stadt deutlich verschärft. Pekings Parlament hat ein Gesetz zur nationalen Sicherheit verabschiedet, das weit gefasste Verbrechen wie „Abspaltung, Unterwanderung, Terrorismus und geheime Absprachen mit ausländischen Mächten“ in Hongkong verbietet.

Auch mit der Pressefreiheit in der Stadt geht es bergab, seit die ehemalige britische Kolonie 1997 wieder unter chinesische Herrschaft kam. Auf dem Weltpressefreiheitsindex von Reporter ohne Grenzen rangiert sie jetzt auf Platz 80, gegenüber Platz 18 im Jahr 2002.

„Dieser Angriff auf die Epoch Times ist ein weiteres bedauerliches Beispiel für die zunehmende Bedrohung der Medienfreiheit und der freien Meinungsäußerung in Hongkong und sollte eindeutig verurteilt werden“, sagte Benedict Rogers, Mitbegründer und Geschäftsführer von Hongkong Watch.

„Ich habe keinen Zweifel, dass eines der wichtigsten – wenn nicht sogar das größte – ‚Verbrechen‘, für das die KPC die freiheitsliebenden Hongkonger verantwortlich macht, darin besteht, der ganzen Welt das wahre Gesicht dieses grausamen Regimes gezeigt zu haben“, sagte Laura Harth von Safeguard Defenders. Sie fügte hinzu, dass „Hongkongs freie Presse ein Fenster von unschätzbarem Wert in die wahre Natur der KPC und ihre Verachtung für universelle Werte geöffnet hat.“

Viele von uns haben sich gefragt, wie lange diese mutigen Stimmen und Pressemitarbeiter noch zugelassen werden, und leider wird die Antwort nur allzu schnell klar“, sagte sie.

Sie wies auch darauf hin, dass die KP-freundliche Regierung Jimmy Lai, den Wirtschaftstycoon und Herausgeber der Lokalzeitung „Apple Daily“, strafrechtlich verfolgt. Die Journalistin Yvonne Tong vom öffentlichen Sender „RTHK“, die zuvor einen Beamten der Weltgesundheitsorganisation über Taiwan befragt hatte, ist Berichten zufolge unter Druck zurückgetreten und hat alle Tweets von ihrem persönlichen Twitter-Account gelöscht.

Zusammen mit dem neuesten „ungeheuerlichen Angriff auf die Druckerei der Epoch Times ist die Absicht des Regimes nur allzu klar: die gleiche Mauer der Zensur und Kontrolle zu errichten, die auch auf dem Festland herrscht, und der Welt ihr Recht auf Wissen und die Möglichkeit, nach diesen Beweisen zu handeln, zu verwehren“, sagte Harth.

„Bedeutender Akteur im Kampf für Wahrheit und faire Berichterstattung“

Offizielle Stellen in den Vereinigten Staaten und anderswo haben nach dem Vandalismus ebenfalls ihre Unterstützung zugesagt.

„Der jüngste Angriff auf die Hongkonger Epoch Times Printing Press ist ein direkter Angriff auf die Freiheiten, die wir in Amerika hochhalten, und verdient eine allgemeine Verurteilung“, sagte der republikanische Abgeordnete Byron Donalds. „Die Welt hat aus erster Hand die tödlichen Auswirkungen der mangelnden Transparenz der KPC gesehen, und wir müssen mehr Journalistenorganisationen haben, die über die Gräueltaten dieses Regimes berichten.“

Der Republikaner Louie Gohmert sagte, die Epoch Times „ist ein bedeutender Akteur im Kampf für Wahrheit und faire Berichterstattung.“

„Der Angriff auf die Druckmaschine in Hongkong ist ein uralter Kampf zwischen Gut und Böse, da unehrliche, machtgierige Menschen die freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt angreifen“, sagte er The Epoch Times. „Hoffentlich gibt es mutige Verfechter der Wahrheit, die ihre Stimme erheben, um diese Barbarei zu verurteilen.“

Markus Wiechel, ein Mitglied des schwedischen Parlaments, nannte das Eindringen eine „schreckliche Nachricht“ und fügte hinzu, dass Epoch Times „eine extrem wichtige Funktion als eines der wenigen unabhängigen Medien in Hongkong“ erfülle, um unzensierte Nachrichten zu bringen.

„Nicht zuletzt in diesen Zeiten, in denen wir wiederkehrende Verletzungen grundlegender Menschenrechte und Freiheiten sehen, zu denen natürlich auch das Recht auf Presse- und Meinungsfreiheit gehört, müssen diejenigen, die für diese unantastbaren Werte eintreten, auch handeln“, sagte er.

Lucio Malan, ein Mitglied des italienischen Parlaments, sagte, der Angriff am Montag sei „ein weiterer Akt der Brutalität gegen Hongkongs Demokratie und Freiheit durch das Regime in Peking.“

„Dass ein solcher Angriff ohne die Duldung der chinesischen kommunistischen Behörden geschehen könnte, ist völlig ausgeschlossen“, sagte er in einer Erklärung an The Epoch Times. „Neben der hoch entwickelten Technologie des 21. Jahrhunderts verwendet Peking auch Methoden, die hundert oder zweihundert Jahre alt sind.“

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: ‘Appalling But Not Unexpected’: Pompeo Condemns Attack on Hong Kong Epoch Times Printing Press (deutsche Bearbeitung von nmc)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!