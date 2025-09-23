Erika Kirks Glaubensbeweis: „Ich vergebe ihm“ - denn „die Antwort auf Hass ist Liebe“

Die Gedenkfeier für den ermordeten konservativen Influencer Charlie Kirk im Stadion von Glendale, Arizona, brachte über 70.000 Menschen am Sonntag, 21. September, zusammen. Aufgrund der heranströmenden Menschenmassen wurden zwei Overflow-Bereiche in nahegelegenen Hallen für ca. 20.000 weitere Menschen arrangiert.

Neben christlicher Musik und Gebet standen zahlreiche Gedenkreden auf dem Programm von Kriegsminister Pete Hegseth, Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr., Außenminister Marco Rubio, Vizepräsident JD Vance und US-Präsident Donald Trump sowie von Erika Kirk, der Witwe des Ermordeten. Sie hatte bereits vor Tagen angekündigt, Charlie Kirks Vermächtnis fortsetzen zu wollen.

Eine Offenbarung im Angesicht des Todes

Die 36-Jährige, nun alleinerziehende Mutter von zwei Kleinkindern, musste mehrere Male mit den Tränen kämpfen. Sie erklärte, wie sie in diesen vergangenen elf Tagen, „durch all den Schmerz“ gegangen sei und dennoch nie zuvor so viel Trost gefunden habe „wie jetzt in den Worten des Vaterunsers: ‚Dein Wille geschehe‘“.

„Gottes Liebe wurde mir am selben Tag offenbart, als mein Mann ermordet wurde.“

Sie berichtete von jenem Nachmittag des 10. September in Utah, als sie ins Krankenhaus kam und ihren Ehemann dort liegen sah:

„Ich sah die Wunde, die sein Leben beendete. Ich fühlte alles, was man erwarten würde zu fühlen. Ich fühlte Schock. Ich fühlte Entsetzen und ein Ausmaß an Herzschmerz, von dem ich nicht einmal wusste, dass es existiert. Aber da war auch noch etwas anderes.“

Und sie teilte mit den Tausenden Menschen in der Arena einen emotionalen Moment:

„Selbst im Tod konnte ich den Mann sehen, den ich liebe. Ich sah das eine einzelne graue Haar an der Seite seines Kopfes, von dem ich ihm nie erzählt hatte. [ …] Ich sah auch auf seinen Lippen das sanfteste Lächeln. […] Und das hat mir etwas Wichtiges gesagt. Es offenbarte mir eine große Barmherzigkeit Gottes in dieser Tragödie.“

Der Arzt habe ihr gesagt, „es sei so augenblicklich gewesen, dass, selbst wenn Charlie im Operationssaal selbst erschossen worden wäre, nichts hätte getan werden können. Es gab keinen Schmerz. Es gab keine Angst, keine Qual“.

Statt Gewalt und Krawalle „eine Wiederbelebung“

Sie sprach von der Frau des Vizepräsidenten, Usha Vance, die sie bei der Hand genommen und ihr durch diese schwere Zeit hindurchgeholfen habe – und sie sprach davon, wie sich ihr in diesen Tagen noch auf andere Weise „Gottes Barmherzigkeit und Gottes Liebe offenbart“ habe:

„Nach Charlies Ermordung sahen wir keine Gewalt. Wir sahen keine Krawalle. Wir sahen keine Revolution. Stattdessen sahen wir, wofür mein Mann immer betete, dass er es in diesem Land sehen würde: Wir sahen eine Wiederbelebung.“

Erika Kirk sprach von „Menschen, die zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt eine Bibel öffneten, […] zum ersten Mal beteten, seit sie Kinder waren, […] zum ersten Mal in ihrem ganzen Leben einen Gottesdienst besuchten“.

Über die Ehe

Und sie sprach von der „Gottes Vision von der Ehe“ und dem „kleinen Geheimnis“ ihrer eigenen Ehe, angesichts der zahllosen Reisen ihres Mannes: Liebesbriefe. „Jeden Samstag schrieb Charlie einen für mich, und er hat nie einen Samstag ausgelassen. Und in jedem Einzelnen erzählte er mir, was sein Höhepunkt der Woche war, wie dankbar er für unsere Babys und mich war.“

An die Männer gewandt, beschwor sie: „Seid stark und mutig für Eure Familien. Liebt eure Frauen und führt sie. Lieben Eure Kinder und beschützen sie. Seid das geistliche Haupt Eures Heimes. Aber seid bitte ein Anführer, dem es sich lohnt, zu folgen.“

Die Frau sei keine Dienerin oder Angestellte ihres Mannes, keine Sklavin oder Rivalin: „Ich war Charlies Vertraute“, erklärte sie – „seine engste Beraterin, seine beste Freundin“. Und sie wollte, dass ihr Zuhause ein „heiliger Landeplatz war, fernab von den Sorgen der Welt“ – ohne „schlechtes Gewissen, weil er zu lange oder zu viel weg war“.

„Ich sagte ihm immer: ‚Zuhause ist hier für dich und es wird bereit sein für dich.‘ Und ich machte es zu diesem Ort, an dem er so schnell wie möglich sein wollte, wenn er unterwegs war. […] Wir waren ein Team, das für dieselbe Mission zusammenarbeitete.“

„Ich vergebe ihm“

An diesem Gedenktag zu Ehren ihres Ehemannes sagte Erika Kirk nun das vielleicht Schwerste, was sie hätte sagen können:

„Die Männer, die ihr Leben mit Ablenkungen verschwenden, und die Männer, die von Groll, Wut und Hass verzehrt sind. Charlie wollte ihnen helfen. […] Mein Mann Charlie, er wollte junge Männer retten, genau wie dem, der ihm das Leben nahm.“

Sie stockte und die Menschen im Publikum unterstützten sie mit ihrem Applaus. Erika Kirk sprach von Jesus Christus, der am Kreuz noch gesagt habe: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Und dann sprach diese Frau in dieser Arena voller Menschen und vor den vielen TV-Kameras diese drei Worte:

„Diesem Mann, diesem jungen Mann […] Ich vergebe ihm.“

Tränen und tosender Applaus vermischten sich und sie erklärte:

„Ich vergebe ihm, weil es das ist, was Christus getan hat und was Charlie tun würde. Die Antwort auf Hass ist nicht Hass. Die Antwort, die wir aus dem Evangelium kennen, ist Liebe und immer Liebe. Liebe für unsere Feinde und Liebe für diejenigen, die uns verfolgen.“

Und sie mahnte noch, dass