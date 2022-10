EU-Debatte über angeblichen Rechtsruck in Europa erhitzt die Gemüter

Die Linke hat im Europaparlament einen Punkt auf die Tagesordnung gesetzt, der im rechten Lager nicht gut ankam. Das Wahlergebnis in Italien und Schweden zugunsten rechter Parteien weise auf einen „gefährlichen Trend“ hin. Die ungarischen Abgeordneten werteten die Debatte als einen ideologischen und politisch motivierten Angriff der europäischen Linken gegen die neu gewählten italienischen und schwedischen rechten Regierungen.

Die S&D Fraktion hat am 19. Oktober die Debatte über die „Beschönigung der antieuropäischen extremen Rechten“ auf die Tagesordnung des Europäischen Parlaments gesetzt. Damit wolle sie „auf einen gefährlichen Trend hinzuweisen“, der zuletzt nach den Wahlen in Italien und Schweden zu beobachten gewesen war, schrieben „Socialists and Democrats“ (S&D) vorab au…

