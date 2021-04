Florida floriert ohne Lockdown – Gouverneur: Abriegelungen sind ein „Riesenfehler“

Der Gouverneur von Florida hat sich allem Druck zum Trotz gegen Lockdowns entschieden. Ron DeSantis sagt: "Ich bin absolut bereit, jeden Druck, der auf uns zukommt, auf mich zu nehmen, weil wir das Richtige tun." Seine Strategie wirkt, der Bundesstaat floriert und seine Bürger danken ihm von Herzen.

Der US-Bundesstaat Florida hat inmitten der Corona-Panik am 1. April 2020 eine 30-tägige landesweite Aussgangssperre angeordnet. Dies bereut Gouverneur Ron DeSantis heute. Im Gespräch mit The Epoch Times sagte er: „Die Lockdowns sind ein Riesenfehler“.

Die Regierung habe den Schaden in der Pandemie begrenzen wollen. Aber es sei es deutlich geworden, dass die Ausbreitung des Virus nicht verlangsamt worden sei und die Maßnahmen nicht funktioniert hätten. „Wir hätten diesen Weg nicht einschlagen sollen,“ so der Republikaner.

Floridas Lockdown war deutlich weniger streng als der in anderen US-Bundesstaaten. Freizeitaktivitäten wie Spazierengehen, Radfahren, Golfspielen und Strandbesuche waren immer erlaubt. „Unsere Wirtschaft lief weiter“, sagte DeSantis. „Es war ganz anders als das, was man in einigen dieser Lockdown-Staaten gesehen hat.“

Der Gouverneur bedauert aber dennoch, überhaupt einen Lockdown verhängt zu haben. Er ist auch davon überzeugt, dass Staaten, die noch immer im Lockdown sind, einen „zerstörerischen“ Fehler machen.

Nachdem der 30-tägige Lockdown in Florida vorrüber war, begann DeSantis mit einer stufenweisen Wiedereröffnung von Geschäften. In dieser Phase sah sich der Gouverneur heftiger Kritik seitens der großen Medien und Teilen der eigenen Wählerschaft ausgesetzt.

Florida ist seit dem 25. September 2020 wieder vollständig geöffnet. Auch als im Winter die Fälle von Corona-Erkrankten in die Höhe gingen, blieb der Gouverneur standhaft und verhängte keine weiteren Lockdowns mehr.

DeSantis Beharrlichkeit war kein Vertrauensvorschuss. Weniger als zwei Wochen nach der vollständigen Wiedereröffnung Floridas Ende September gingen Wissenschaftler der Universitäten Stanford, Harvard und Oxford mit der „Great-Barrington-Erklärung“ an die Öffentlichkeit, die Abriegelungen als zerstörerische und nutzlose Schadensbegrenzungsmaßnahmen ablehnt. Die Erklärung, die inzwischen von 13.985 Wissenschaftlern aus dem Bereich der Medizin und des öffentlichen Gesundheitswesens unterzeichnet wurde, fordert die Behörden auf, den Ansatz des gezielten Schutzes zu übernehmen – genau die Strategie, die DeSantis anwendet.

Florida hat die richtige Strategie

Trotz düsterer Vorhersagen über den Pandemie-Verlauf in Florida, sollte DeSantis Recht behalten. Am 1. April belegte Florida – unter allen Bundesstaaten – den 27. Platz in Bezug auf die pro Kopf Todesfälle durch COVID-19.

Die Bedeutung dieses Rankings wird durch den Umstand verstärkt, dass die Bevölkerung des sogenannten Sonnenschein-Staates, gemessen am Durchschnittsalter, die sechstälteste in den Vereinigten Staaten ist. Kalifornien hingegen – einer der Staaten, die massive Lockdowns verhängen – hat zwar auch eine niedrige Sterberate in Bezug auf Corona, hat aber verglichen mit Florida eine sehr junge Bevölkerung. Das Risiko, an dem Corona-Virus zu sterben, ist für Menschen über 55 Jahren am höchsten. 93 Prozent der coronabezogenen Todesfälle im ganzen Land entfallen auf diese Gruppe.

Während Florida in Bezug auf die Todesfälle durch das Virus entweder besser oder relativ gleich abschneidet wie die streng abgeschotteten Staaten, boomt die Wirtschaft des Bundesstaates im Vergleich zu den lahmgelegten Volkswirtschaften in Kalifornien und New York.

Die Lockdowns zwingen nicht nur die Wirtschaft in die Knie, sondern auch die betroffenen Bürger. Weltweit sind Suizide, psychische Probleme, verschobene wichtige medizinische Behandlungen und Todesfälle durch Drogen- und Alkoholkonsum massiv gestiegen.

„Es war ein großer, großer Fehler der Politik“, sagte DeSantis. „Alles, was ich tun musste, war, den Daten zu folgen. Ich musste einfach bereit sein, die Zähne zusammenzubeissen, vorwärts zu gehen und den Medien die Stirn zu bieten.“

Als die Leute auf mich einprügelten, sagte ich ihnen, dass es mir lieber wäre, wenn sie auf mich einprügelten, als dass jemand seinen Job verliert. Ich würde lieber von ihnen verprügelt werden, als dass Kinder von der Schule ausgeschlossen werden. Ich bin absolut bereit, jeden Druck, der auf uns zukommt, auf mich zu nehmen, weil wir das Richtige tun.“

„Lass sie nicht über uns hinwegrollen“

The Epoch Times hat DeSantis einen Tag lang begleitet, als er am 1. April durch seinen Bundesstaat reiste. Bei Dutzenden von Begegnungen mit Bürgern aus allen Gesellschaftsschichten setzte sich ein Trend fort: Die Menschen dankten DeSantis für seine Arbeit und seine Politik. Geschäftsinhaber lobten ihn dafür, dass er keinen Lockdown verhängt hat und die Geschäfte offen sind.

Die Arbeitslosenquote in Florida liegt aktuell bei 4,7 Prozent im Vergleich zu 6,2 Prozent auf nationaler Ebene. Staaten wie New York, New Jersey, Pennsylvania und Kalifornien hatten einige der höchsten Arbeitslosenquote in den USA – 8,9 Prozent, 7,8 Prozent, 7,3 Prozent bzw. 8,5 Prozent.

„Es fällt mir schwer, in Florida ein Essen zu bezahlen, weil ich viele dieser Restaurants vor dem Vergessenwerden bewahrt habe“, sagte DeSantis mit Blick auf den Umstand, dass die Restaurantbesitzer ihn zum Essen einladen würden. Stunden nach dieser Aussage weigerte sich ein Pommes-Stand tatsächlich, den Gouverneur sein Essen bezahlen zu lassen.

DeSantis sagte, dass einige Leute emotional werden, wenn sie ihn treffen. Mehrere der Interaktionen mit dem Gouverneur auf der Clay County Fair glichen dieser Beschreibung. Ein sichtlich gerührter älterer Veteran forderte den Gouverneur auf, „lass sie nicht über uns hinwegrollen“.

„Wenn wir nicht aufgestanden wären, hätten diese Leute vielleicht keine Jobs, die Geschäfte wären untergegangen, die Kinder wären nicht in der Schule, es gäbe all diese Dinge“, sagte DeSantis. „Das betrifft die Menschen wirklich auf eine sehr persönliche Art und Weise. Und ich glaube nicht, dass irgendetwas vor COVID-19 – zumindest nichts, was ich in der Politik bisher gesehen habe – es auf dieser Ebene getan hat. Und es ist wirklich bedauerlich, dass es Gouverneure gab, die an der Macht waren, die das Gegenteil taten. Es sollte wirklich nicht vom Gouverneur abhängen.“

Die Wirtschaft boomt

Die Wiedereröffnung des Bundesstaates war für DeSantis nicht so einfach. Als er Ende September 2020 die endgültige Anordnung zur Wiedereröffnung erließ, unterzeichnete er eine begleitende Anordnung, die es den lokalen Regierungen Floridas verbot, Menschen am Arbeiten oder am Betreiben eines Unternehmens zu hindern. Die Anordnung hatte weitreichende Folgen im ganzen Staat, besonders in dicht besiedelten, liberal eingestellten Orten, wo die lokalen Behörden ihre eigenen strengen Maßnahmen durchsetzten.

DeSantis verfolgte anfangs einen Ansatz, sich nicht in die lokalen Bestimmungen einzumischen, da er dachte, dass die Wähler die lokalen Behörden letztlich zur Verantwortung ziehen würden. Es wurde schließlich offensichtlich, dass einige Orte innerhalb des Staates sich entscheiden würden, im Lockdown zu bleiben, trotz der Daten, die zeigen, dass dies keinen positiven Einfluss auf die Ausbreitung des Virus haben würde. „Sie hätten die Öffnungen nicht umgesetzt, wenn ich es nicht getan hätte,“ sagte der Politiker.

„Wir hatten die Daten. Wir haben mit einigen der besten Wissenschaftler des Landes gesprochen“, sagte er und verwies auf Martin Kulldorff aus Harvard, Jayanta Bhattacharya aus Stanford und Sunetra Gupta aus Oxford. „Jeder Floridianer hat ein Recht auf Arbeit. Jedes Unternehmen hat das Recht zu arbeiten.“

In den Gebieten, die dadurch gezwungen waren, wieder zu öffnen, boomt die Wirtschaft jetzt mit neuen Hotels und Restaurants,“ sagte DeSantis.

Der Republikaner hat in Harvard Jura studiert und ist ein Textualist, wenn es um die Auslegung der Verfassung geht. Er glaubt, dass das Verbot für die lokalen Behörden, den Menschen und Unternehmen in Florida Beschränkungen aufzuerlegen, genau in seiner Kompetenz lag.

„Man kann nicht 67 verschiedene Mindestlöhne oder 67 verschiedene Vorschriften für Hotels haben. Wir sind die Wirtschaft eines Staates, und wir müssen bestimmte Regeln für den Weg haben“, sagte er.

„Sie werden nie zugeben, dass sie sich geirrt haben“

Hinter dem Schreibtisch in seinem Büro in Tallahassee stehend, blätterte DeSantis in einem Ordner mit Lobesbriefen, die er aus dem ganzen Land und der ganzen Welt erhalten hat. An den Wänden des relativ kleinen Raums hingen ein Porträt von Abraham Lincoln, Kopien der Verfassung sowie die Uniform, die der Gouverneur als Kapitän des Baseballteams von Yale trug.

Auf die Frage, warum er Lincoln ausgewählt habe, sagte DeSantis, der Präsident sei das beste Beispiel für eine Führungspersönlichkeit, die in einer Krisenzeit schwierige Entscheidungen treffen musste. Auf die Frage, warum einige der heutigen Führungspersönlichkeiten mit den Lockdowns weitermachten – auch wenn es reichlich Beweise für deren Ineffektivität gibt -, stellte der Gouverneur die These auf, dass die beteiligten Personen sich zu sehr auf das Narrativ festgelegt und es dadurch unmöglich gemacht haben, den Kurs zu ändern.

„Man hat eine Situtation, in der man sich befindet, wie die Pandemie, und man trifft Vorbereitungen,“ sagte DeSantis. „Aber viele von diesen Leuten haben es verpatzt.“

Als es darauf ankam, haben sie eine Politik befürwortet, die nichts gegen das Virus ausgerichtet hat, sondern die sehr, sehr destruktiv war. Sie werden nie zugeben, dass sie sich geirrt haben, leider.“

Laut dem Gouverneur sind die gewählten Führer nicht die einzigen, die schuld sind. Die Medien und große Tech-Unternehmen spielten eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Angst. Zudem würden sie selektiv die Debatte über Öffnungen zensieren. DeSantis sagte, dass die Medien und Tech-Giganten von dem Lockdown profitierten, da die Menschen zu Hause blieben und deren Produkte konsumierten.

„Es war alles nur, um die meisten Klicks zu generieren. Und so war es, dass sie immer das taten, was die meisten Angst erregen würde,“ so DeSantis.

Und, „die Angstmacherei hat funktioniert“, sagte er und verwies auf die CDC-Statistiken, die zeigen, dass 4 von 10 amerikanischen Erwachsenen dringende oder routinemäßige medizinische Behandlungen im Juni 2020 vermieden haben. Der Bericht der Gesundheitsagentur besagt, dass diese Verhaltensmuster zu den überzähligen Todesfällen in diesem Zeitraum beigetragen haben könnten.

Ärzte in den Notaufnahmen berichteten, dass weniger Menschen mit kardial bedingten Brustschmerzen kamen, während mehr Menschen mit einer Blinddarmentzündung im Spätstadium kamen. Eine Krankheit, die normalerweise viel früher erkannt wird. Die Angstmacherei während der Pandemie hat auch zu einem starken Rückgang der Krebsvorsorgeuntersuchungen und -entdeckungen geführt.

„Wenn man Menschen hat, die zu viel Angst haben, in die Notaufnahme zu gehen, wenn sie buchstäblich einen Herzinfarkt haben, ist das nicht in einem Vakuum passiert“, sagte DeSantis. „Die Medien haben dabei eine Rolle gespielt, indem sie die Leute wirklich in einen Rausch gepeitscht haben.“

„Das Profitmotiv war nicht der einzige Faktor, der möglicherweise die destruktive Berichterstattung der Medien antrieb,“ betonte der Gouverneur. Die Pandemie traf die Vereinigten Staaten in einem Wahljahr, was eine Gelegenheit bot, US-Präsident Donald Trump die Schuld in die Schuhe zu schieben.

Sie sahen es als eine Gelegenheit, Trump zu schaden. Offensichtlich (…) sie hassen Trump mehr als alles andere,“ sagte DeSantis.

Kein Ende in Sicht

Der Gouverneur glaubt auch, dass die Lockdown-Staaten nie mehr vollständig öffnen würden, weil ihre zuständigen Politiker zu viel in diesen Kurs investiert hätten – und die Wähler Angst haben.

Während die Beschränkungen im ganzen Land gelockert werden, haben nur sechs Staaten, einschließlich Florida, wieder vollständig geöffnet. Das zeigt eine Statistik von „USA Today“.

„Ich denke, wenn das Ziel ist, keine Corona-Fälle mehr zu haben, dann gibt es vielleicht nie ein Ende der Maßnahmen, weil es nie Null COVID-19-Fälle geben wird,“ sagte DeSantis. „Aber ich weiß nicht, ob sie bereit sind, diese Realität zu akzeptieren. Ich denke, sie werden versuchen, überhaupt keine Fälle mehr zu haben, was im Grunde bedeuten würde, dass es nie ein vollständiges Ende dieser Maßnahmen geben würde, was beängstigend ist.“

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Exclusive: Florida Gov. DeSantis Says Lockdowns Were a ‘Huge Mistake’ (deutsche Bearbeitung oz)

