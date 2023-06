Friedensmission im Ukraine-Krieg: Südafrikas Präsident will den Krieg stoppen

Der russische Präsident Wladimir Putin mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa vor einem Treffen mit einer Delegation afrikanischer Staatsoberhäupter im Konstantinpalast in Strelna außerhalb von Sankt Petersburg. Foto: RAMIL SITDIKOV/RIA NOVOSTI/AFP via Getty Images

Die von Ramaphosa angeführte afrikanische Delegation legte eine Liste von zehn Prinzipien vor, die Voraussetzungen für den Frieden sein sollen. Dabei betont er vor allem die negativen Folgen für den eigenen Kontinent.

Afrikanische Staats- und Regierungschefs haben bei einem Besuch in Russland ein „Ende des Krieges“ in der Ukraine gefordert. Der Konflikt müsse „durch Verhandlungen und auf diplomatischem Wege“ beendet werden, sagte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa am Samstag nach einem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in St. Petersburg.

Der Krem…