Gouverneure fordern: Biden soll WHO-Pandemieabkommen nicht unterzeichnen

24 US-Gouverneure haben in einem gemeinsamen Schreiben an US-Präsident Joe Biden vor dem WHO-Pandemievertrag gewarnt, der aktuell von den WHO-Mitgliedstaaten verhandelt wird. Sie fordern Biden auf, den Vertrag nicht zu unterzeichnen.

Aus ihrer Sicht würde der Vertrag der Weltgesundheitsorganisation und insbesondere ihrem Generaldirektor „noch nie dagewesene und verfassungswidrige Befugnisse gegenüber den Vereinigten Staaten und ihrer Bevölkerung“ einräumen und die Rechte der US-Bürger einschränken, wie das Recht auf Meinungsfreiheit, Privatsphäre, Reisefreiheit, Wahl der medizinischen Versorgung und informierte Zustimmung.

Sollte das Abkommen angenommen werden, „würde die WHO von einem beratenden Gremium zu einer globalen Autorität im Bereich der öffentlichen Gesundheit aufsteigen“, warnen die Gouverneure.

Bei den Dokumenten handelt es sich um einen aktualisierten Entwurf des WHO-Pandemie-Abkommens und um Änderungen der bestehenden Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR). Beides zusammen würde der WHO beim weltweiten Pandemiemanagement eine zentrale Rolle einräumen, sobald die Organisation „Gesundheitsnotstand“ ausruft.

Zu den Unterzeichnern der Erklärung gehören die Gouverneure aus Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, West Virginia und Wyoming.

Während die Verhandlungen in die letzte Phase eintreten, scheint die WHO einige ihrer Ziele in der Hoffnung auf eine Einigung zurückgeschraubt zu haben. Die Abstimmung soll am 27. Mai beginnen.

Im jüngsten Entwurf der IHR wurde eine frühere Bestimmung gestrichen, wonach die Mitgliedstaaten „die WHO als leitende und koordinierende Behörde für internationale Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit anerkennen“ und sich verpflichten, im Falle eines gesundheitlichen Notfalls die Weisungen der WHO zu befolgen.

Im neuesten Entwurf heißt es, dass die Empfehlungen der WHO nicht bindend seien.

In früheren Entwürfen hatte die WHO versucht, Befugnisse in Umwelt- und Klimafragen zu erhalten. Der neueste Entwurf versucht, die Befugnisse der WHO auf Krankheiten zu beschränken.

Die WHO hat gleichzeitig eine PR-Kampagne mit Politikern, Prominenten und religiösen Führern gestartet, um die Mitgliedstaaten zur Unterzeichnung der Abkommen zu bewegen.

GOP-Senatoren fordern Recht auf Zustimmung zum Vertrag

Am 1. Mai unterzeichneten bereits alle 49 republikanischen Senatoren ein Schreiben an Biden, in dem sie ihn ebenfalls aufforderten, das WHO-Pandemieabkommen und die IHR-Änderungen nicht zu unterzeichnen.

Und falls er es doch tue, sollte er den Vertrag zur Ratifizierung dem Senat vorlegen, wie es die Verfassung verlange. Die Demokraten im Senat haben diese Forderungen bisher nicht unterstützt.

„Das Versagen der WHO während der COVID-19-Pandemie war ebenso total wie vorhersehbar und hat unserem Land nachhaltigen Schaden zugefügt“, schrieben die republikanischen Senatoren.

„Wir sind zutiefst besorgt darüber, dass Ihre Regierung diese Initiativen weiterhin unterstützt und fordern Sie nachdrücklich zu einem Kurswechsel auf“.

In den Vereinigten Staaten liegt die Zuständigkeit für Gesundheitsfragen weitgehend bei den Bundesstaaten und nicht bei der Bundesregierung. Staaten mit republikanischer Mehrheit haben sich aktiv gegen die WHO-Vereinbarungen eingesetzt.

Louisiana und Florida haben vor Kurzem Gesetze erlassen, die besagen, dass Staatsbedienstete den Weisungen der WHO nicht Folge leisten. Andere Staaten, wie Oklahoma, erwägen ähnliche Gesetze.

Generalstaatsanwälte aus 22 US-Bundesstaaten unterzeichneten am 8. Mai ebenfalls ein Schreiben an Biden, in dem sie ihn aufforderten, die WHO-Vereinbarungen nicht zu unterzeichnen.

