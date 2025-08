Großbritannien: „Werden kämpfen“ bei Taiwan-Invasion Chinas

In Kürze:

Die Bedrohung Taiwans durch Peking nimmt zu.

Taiwans durch Peking nimmt zu. Der Verteidigungsminister von Großbritannien erklärt Bereitschaft, die Insel zu verteidigen.

von Großbritannien erklärt Bereitschaft, die Insel zu verteidigen. Flugzeugträger HMS Prince of Wales passiert auf dem Weg nach Japan Taiwan.

HMS Prince of Wales passiert auf dem Weg nach Japan Taiwan. 2027 – ein Jahr, das oft genannt wird.

Derzeit befinden sich Flugzeugträger der USA und Großbritanniens vor Australien zu einer internationalen Militärübung, an der auch die Bundeswehr teilnimmt.

Bei einem Besuch vor Ort hat Großbritanniens Verteidigungsminister darauf hingedeutet, dass sein Land eine Invasion Chinas gegen Taiwan nicht tatenlos hinnehmen werde. Der Kommandeur des Strategischen Kommandos der USA sagte, dass Peking vorhabe, bis zum Jahr 2027 in Taiwan einzumarschieren. 2027 ist auch eine Jahreszahl, die von der chinesischen Führung genannt wurde.

Der britische Flugzeugträger HMS Prince of Wales wird demnächst auf seiner Weiterreise nach Japan und Südkorea womöglich die Straße von Taiwan passieren. Wie China reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Pekings Blick auf den Hightech-Nachbarn

Seit Langem schon hat China einen Blick auf Taiwan geworfen. Immer wieder wiederholt Peking seine Rhetorik von „Ein China“ und bezeichnet die für die internationale Chip-Produktion immens wichtige Hightech-Insel als abtrünnige Provinz. Staatschef Xi Jinping äußerte sich bereits eindeutig: Er schließe den Einsatz von Gewalt bei der „Wiedervereinigung des Vaterlandes“ nicht aus.

Die Kommunistische Partei Chinas unterstreicht ihre Hegemonialansprüche diesbezüglich durch regelmäßiges Säbelrasseln in der Straße von Taiwan. Große Militärmanöver zu See und eindringende chinesische Kampfjets und -bomber – teils in großen Angriffsverbänden – in die taiwanesische Luftraumüberwachungszone sollen die Inselbewohner wohl einschüchtern und zermürben. Zugleich lassen sich so Daten über die taiwanesischen Verteidigungsstrategien sammeln.

Chinas Staatschef Xi Jinping bei einer Militärinspektion am 30. Juni 2017 in Hongkong. Foto: Dale De La Rey/AFP via Getty Images

Healey: Australien und Großbritannien werden gemeinsam kämpfen, wenn sie es müssen

Eine britische Regierungsdelegation besuchte am 27. Juli gemeinsam mit australischen Regierungsmitgliedern den vor der australischen Stadt Darwin vor Anker liegenden britischen Flugzeugträger HMS Prince of Wales. An Bord gingen unter anderem der britische Verteidigungsminister John Healey, der australische Verteidigungsminister und Vizepremier Richard Marles sowie der UK-Außenminister David Lammy und die australische Außenministerin Penny Wong.

Großbritanniens Verteidigungsminister John Healey Foto: Ben Stansall/WPA Pool/Getty Images

Gegenüber Medienvertretern antwortete Healey auf eine Frage, was Großbritannien tue, um Ländern wie Taiwan bei der Vorbereitung auf eine mögliche Eskalation mit China zu helfen: „Wenn wir kämpfen müssen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, werden Australien und Großbritannien gemeinsam kämpfen.“ Weiter sagte der Verteidigungsminister: „Wir trainieren gemeinsam, und durch dieses gemeinsame Training und unsere bessere Kampfbereitschaft können wir gemeinsam besser abschrecken.“

Laut britischer Medien seien dies die bisher schärfsten Worte der britischen Regierung zu einer möglichen Beteiligung an einem Konflikt in der Region gewesen.

Healey betonte jedoch auch, dass er das „allgemein“ gesagt habe und das Vereinigte Königreich es vorziehe, dass alle Streitigkeiten im indopazifischen Raum „friedlich“ und „diplomatisch“ beigelegt werden.

Der britische Premierminister Keir Starmer (3. v. l.) und der britische Verteidigungsminister John Healey (3. v. r.) unterhalten sich mit Vertretern der Royal Navy und Royal Air Force auf dem Flugdeck des britischen Flugzeugträgers HMS Prince of Wales an einem unbekannten Ort am 24. April 2025 nach dessen Entsendung in den indopazifischen Raum. Foto: Richard Pohle/Pool/AFP via Getty Images

Die größte jemals in Australien durchgeführte Militärübung

Die Flugzeugträgerkampfgruppe um die HMS Prince of Wales nimmt an der multinationalen Militärübung „Talisman Sabre 2025“ teil, die von Australien und den USA vom 13. Juli bis zum 4. August in und vor Australien ausgerichtet wird. 35.000 Militärangehörige aus 19 Nationen, darunter auch die deutsche Bundeswehr, nehmen teil. Es ist die größte jemals in Australien durchgeführte Militärübung.

Mit der HMS Prince of Wales ist erstmals seit 40 Jahren wieder ein britischer Flugzeugträger vor Australien eingetroffen. Er soll aber nicht nur am Talisman-Sabre-Manöver teilnehmen. Er führt die achtmonatige britische „Operation Highmast“ des Flugzeugträgerverbandes an. Dieser beinhaltet neben modernen F-35-Tarnkappen-Kampfjets und Kampfhubschraubern noch mehrere Begleitschiffe wie Zerstörer, Fregatten, Versorgungsschiffe und ein Angriffs-U-Boot der Astute-Klasse.

Die Operation des Flottenverbandes begann im April in englischem Portsmouth, unternahm Missionen im Atlantik und Mittelmeer, passierte den Suezkanal und das Rote Meer im Mai, um über den Indischen Ozean und Singapur nach Australien zu gelangen. Von dort aus geht es nach Japan weiter, wo der Verband von August bis September für gemeinsame Militärübungen mit Japan verbleiben soll. Auf diesem Weg plant der Verband, auch Taiwan zu passieren.

Es gibt keine offizielle Bestätigung, dass dies durch die 180 Kilometer breite Taiwanstraße geschehen soll. Allerdings wird die Route durch die Meerenge zwischen chinesischem Festland und der Insel auch nicht ausgeschlossen, da es sich aus westlicher Sicht um ein internationales Gewässer handelt – und nicht um chinesisches Hoheitsgebiet. Flottillenadmiral James Blackmore nannte als Ziel der Mission, „die internationale Ordnung aufrechtzuerhalten“ – auch wenn dies zu einer Eskalation mit den „Regionalmächten“ führen könne.

Das britische Patrouillenschiff HMS Spey passierte im Juni die Taiwanstraße, was Proteste aus Peking gegen die Durchfahrt auslöste. Das kommunistische Regime sprach von einer „absichtlichen Provokation“, die in der Region „Frieden und Stabilität untergräbt“.

Eine Gruppe von Männern blickt am 16. April 2023 von der Insel Pingtan, dem Taiwan am nächsten gelegenen Punkt Chinas, in der südostchinesischen Provinz Fujian auf die Taiwanstraße. Foto: Greg Baker/AFP via Getty Images

„Invasionsproben“ für 2027 – oder früher?

Die USA nehmen unter anderem mit dem Flugzeugträger USS George Washington teil, unterstützt von Kreuzern, Zerstörern und anderen Begleitschiffen. Wie Großbritannien, so ist auch Amerika besorgt wegen eines möglichen Taiwan-Konflikts. Unterdessen arbeitet die Marine der USA eifrig daran, die Kampfbereitschaft weiter zu verbessern. Ein Ziel: 80 Prozent bis 2027.

General Anthony J. Cotton, Kommandeur des Strategischen Kommandos der USA, sagte auf einer Verteidigungskonferenz dieses Jahr, dass sich der chinesische Machthaber Xi Jinping zum Ziel gesetzt habe, bis zum Jahr 2027 in Taiwan einzumarschieren.

Der frühere britische Verteidigungsminister Gavin Williamson sagte gegenüber britischen Medien:

„Ich denke, die Leute sind sich darüber im Klaren, dass völliges Schweigen nichts an der Wahrscheinlichkeit eines Zwischenfalls ändert. Der Sinn der Abschreckung besteht darin, die Folgen gefährlichen oder böswilligen Verhaltens anderer Staaten deutlich zu machen.“

Die CIA legte bereits 2023 Informationen vor, wonach Xi Jinping sein Militär bis 2027 zur Invasion vorbereiten will.