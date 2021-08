Hamburger Opposition: Kanzlerkandidat Scholz in Cum-Ex-Skandal verwickelt

Finanzminister Olaf Scholz hatte bislang immer bestritten, als damaliger Hamburger Bürgermeister mitverantwortlich dafür gewesen zu sein, dass der Warburg-Bank 47 Millionen erlassen wurden. Nun tauchten belastende Dokumente auf, die einen Schatten auf eine Kanzlerkandidatur werfen könnten.

Geht es um die Cum-ex-Steueraffäre, glänzt Olaf Scholz gern mit Erinnerungslücken. Doch, was er glaubt zu wissen, hört sich so an: „Es hat keinen Einfluss der Politik auf Entscheidungen der Finanzverwaltung gegeben“, betont der ambitionierte SPD-Kanzlerkandidat unerschütterlich.

2016 wollten Hamburger Finanzbeamte für das Steuerjahr 2009 47 Millionen Euro von der dort angesiedelten Privatbank M.M. Warburg zurückfordern, die mutmaßlich aus illegalen Cum-Ex-Geschäften stammten. Doch die Behörde änderte ihre Meinung und verzichtete auf das Geld – kurz nachdem sich Scholz als Bürgermeister mit den Inhabern des Finanzhauses getroffen hatte.

Scholz: „Haltlose Schauermärchen aus politischen Gründen“

Hinter den Cum-Ex -Geschäften verbergen sich dubiose Aktiendeals, mit der sich die traditionsreiche Bank über Jahre Steuergutschriften verschafft hat. Mit derlei Deals hatten Investoren, Banken und Aktienhändler den deutschen Fiskus über Jahre um Milliarden Euro geschröpft. Dabei wurden Aktien mit („cum“) und ohne („ex“) Dividendenanspruch um den Stichtag hin- und hergeschoben. Experten zufolge beläuft sich der Schaden zulasten der Steuerzahler allein bei M.M. Warburg auf mehr als sieben Milliarden Euro.

Laut „Handelsblatt“, hat sich Scholz mehrfach mit den Warburg-Protagonisten getroffen und dabei auch das Steuerthema thematisiert. Im April erklärte er vor dem Untersuchungsausschuss die Diskussion um die mutmaßliche Affäre für beendet. „Ich habe mich nicht in das Steuerverfahren Warburg eingemischt. Das wäre eine politische Dummheit – und dazu neige ich nicht“, so der SPD-Politiker. Bei anderslautenden Vermutungen handle es sich um „haltlose Schauermärchen“ aus politischen Gründen.

Nun haben Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft laut „Manager Magazin“ und dem „Spiegel“ ein siebenseitiges Dokument in einen Untersuchungsausschuss gebracht, das den Verdacht nahelegt, dass Scholz doch eine politische Dummheit begangen habe könnte.

Belastende Dokumente

Die Opposition ist davon überzeugt, dass damit eine politische Einflussnahme eindeutig bewiesen sei. Warburg-Mitinhaber Christian Olearius hatte die Verteidigungsschrift der Bank gegen das Finanzamt im Herbst 2016 nach einem Gespräch mit Scholz zunächst an das Finanzamt adressiert, um ihn danach – auf den ausdrücklichen Rat des damaligen Ersten Bürgermeisters Scholz– zusätzlich noch an den damaligen Finanzsenator Peter Tschentscher. Wenige Tage später entschied die Tschentscher unterstellte Steuerverwaltung, die Millionen – entgegen der ursprünglichen Planung des Finanzamts – doch nicht zurückzufordern.

In der Verteidigungsschrift sind einige Textpassagen fein säuberlich mit einem Lineal in grüner Farbe unterstrichen, beispielsweise „Sachverhalt noch nicht ausermittelt“, „Rücknahme“ und „Existenzgefährdung“ – genau jene Argumente, mit denen später begründet wurde, warum man die Millionen, anders als vom Finanzamt geplant, doch nicht zurückforderte. Brisant: Das Recht, Passagen in offiziellen Dokumenten in grüne zu markieren, hat in einer deutschen Behörde oder einem Ministerium traditionell nur der oberste Dienstherr.

Gegenwind im Kampf ums Kanzleramt

Für den Hamburger CDU-Obmann Richard Seelmaecker haben Tschentscher und Scholz „die Richtung für eine Entscheidung“ im Fall Warburg vorgegeben. Durch die Unterstreichungen habe der Finanzsenator seinen Beamten deutlich gemacht, dass er die Argumente der Bank teile. Die Beamten hätten dies als Anweisung verstehen müssen, gegen die sie nicht aktiv werden durften. Ähnlich sieht es der Abgeordnete der Hamburger Linkspartei, Norbert Hackbusch, für den es „eine politische Einflussnahme auf die Entscheidungen der Finanzbehörde und des Finanzamtes gegeben“ hat. Die grüne Tinte sei einzig dem Senator vorbehalten und sei „in einer streng hierarchisch organisierten Bürokratie Zeichen höchster Priorität.“

Die Finanzbehörde dementierte derweil den Sachverhalt gegenüber dem „Spiegel“ und beeilte sich zu betonen, dass es sich um reine Textmarker-Unterstreichungen handele. Bei Textmarkern gebe es für Mitarbeitende der Finanzbehörde keine „Einschränkung zur Nutzung bestimmter Farben durch bestimmte Personen“.

Die Warburg-Bank hatte immer wieder betont, sie habe sich nicht unrechtmäßig verhalten. Die Steuern für insgesamt fünf Jahre, darunter das besagte Jahr 2009, musste die Bank inzwischen zurückzahlen, insgesamt 176 Millionen Euro. Entscheidend dafür ist das Urteil des Bundesgerichtshofs.

Am kommenden Freitag wird der Ausschuss die damalige Chefin der Steuerverwaltung aus der Finanzbehörde befragen. Erhärtet sich der Verdacht, dürfte Scholz – dessen Partei im „Sonntagstrend“ für die „Bild am Sonntag“ im Vergleich zur Vorwoche zwei Prozentpunkte hinzugewinnt und nun mit 24 Prozent deutlich vor der Union liegt – im Rennen um die Kanzlerschaft an Boden verlieren.

