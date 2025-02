Hoffnung auf Rohstoffabkommen – Putin: Westliche Eliten könnten Dialog stören

US-Präsident Donald Trump erwartet heute den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Es geht um den Abschluss eines Rohstoffabkommens. Seit Wochen verhandeln die USA mit der Ukraine über das Abkommen, das Gelder für den Wiederaufbau erwirtschaften soll.

Der britische Premierminister Keir Starmer forderte am Donnerstag bei einem Besuch in Washington von Trump klare Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Dieser sprach von einer Garantie, was nicht ganz dem entsprach, was sich die europäischen Verbündeten erhofft hatten.

Gleichzeitig verlängert Washington vorerst noch die Sanktionen gegen Russland aus dem Jahr 2014, während Putin von einer Annäherung an die USA spricht. Der Kremlchef warnt zudem vor westlichen Kräften, welche die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen den USA und Russland verhindern könnten.

Hier sind die wichtigsten und aktuellsten Entwicklungen zusammengefasst.

Der ukrainische Präsident reist am Freitag, 28. Februar, nach Washington, um ein bilaterales Rahmenabkommen über Bodenschätze in der Ukraine zu unterzeichnen. Dieses würde den USA eine Gegenleistung für weitere finanzielle Unterstützung garantieren und Gelder für den Wiederaufbau generieren. Gleichzeitig erwartet der ukrainische Präsident im Gegenzug auch Garantien für einen angemessenen Schutz der Ukraine durch ihre westlichen Verbündeten.

„Für mich und für uns alle auf der Welt ist es wichtig, dass die Unterstützung der USA nicht eingestellt wird“, betonte der ukrainische Staatschef vor dem Treffen auf X.

Today, there has been a lot of international work. Our teams are working with the United States as we prepare for negotiations this Friday. The agreement with the U.S. The support of our country and people.

Peace and security guarantees are the key to ensuring that Russia can no… pic.twitter.com/pAoTyYjres

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2025