Iran: Mitglieder der Revolutionsgarden bei Bombenentschärfung getötet

Knapp zwei Wochen nach dem Ende des Kriegs mit Israel sind im Iran zwei Mitglieder der Revolutionsgarden bei einer Bombenentschärfung getötet worden.

Die beiden Soldaten seien am Sonntag in Chorramabad im Westen des Landes gestorben, während sie die Gegend von nach dem israelischen Angriff verbliebenen Sprengstoff befreit hätten, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Revolutionsgarden.

Unterdessen berichtete die Nachrichtenagentur Fars, in Yazd im Zentrum des Iran sei ein Soldat infolge seiner während eines israelischen Angriffs erlittenen Verletzungen verstorben.

Erste bildlich dokumentierte öffentliche Teilnahme von Chamenei seit Waffenruhe

Am Samstagabend hatte der geistliche Führer des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, in Teheran an einer religiösen Feier teilgenommen. Es war seine erste bildlich dokumentierte Teilnahme an einer öffentlichen Veranstaltung seit Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen dem Iran und Israel am 24. Juni.

Tonight's mourning ceremony on the eve of Ashura was held in the presence of Imam Khamenei, July 5, 2025

Israel hatte am 13. Juni einen Großangriff auf den Iran gestartet, tagelang bombardierten die israelischen Streitkräfte insbesondere Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land. Der Iran feuerte im Gegenzug Raketen und Drohnen auf Israel. Später griffen auch die USA in den Krieg ein und bombardierten mehrere iranische Atomanlagen. Zwei Tage später trat die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran in Kraft.

Nach offiziellen iranischen Angaben wurden bei den israelischen Angriffen insgesamt 936 Menschen getötet. In Israel wurden durch iranische Angriffe nach Behördenangaben 28 Menschen getötet. (afp/red)