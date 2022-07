Kommunistische Wissenschaftlerin aus London erhält Spitzenposten bei WHO

Das Logo der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im europäischen Hauptquartier der Vereinten Nationen in Genf. Foto: Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa

„Stalins Nanny“ wird Leiterin einer Beratungsgruppe der WHO. Die Aufgabe der britischen Wissenschaftlerin Susan Michie wird es sein, die WHO in Sachen Verhaltensforschung zu beraten. Sie war bekannt für ihre Aussage: Gesichtsmasken könnten für immer da sein – und das sei gut so.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine Wissenschaftlerin der Britischen Kommunistischen Partei zur Leiterin einer Beratungsgruppe ernannt. Sie wird für die Verhaltensforschung und Wissenschaft für Gesundheit zuständig sein.

Susan Michie, 67, ist Professorin für Gesundheitspsychologie am University College London und seit 41 Jahren Mitglied der Kommunistischen Partei in Großbritannien. Sie ist auch ein führendes Mitglied der wissenschaftlichen Gruppe für Notfälle der britischen Regierung, die derzeit über die Reaktion der britischen Regierung auf die Corona-Pandemie berät.

Michie soll wegen ihrer radikalen Ansichten von ihren Kommilitonen an der Universität Oxford den Spitznamen „Stalins Nanny“ erhalten haben, schreibt „Daily Mail“.

Sie will Maskentragen „für immer“

Michie ist für ihre kontroversen Ansichten über Maskenmandate während der COVID-Pandemie bekannt. In einem Interview mit „Channel 5 News“ schien sie 2021 vorzuschlagen, dass die Menschen für immer Masken tragen sollten.

In dem Gespräch hat sie zunächst die von der WHO bevorzugten Methoden zur Bekämpfung der Pandemie aufgezählt, wie „das Verhalten der sozialen Distanzierung, die Sicherstellung einer guten Belüftung oder, falls dies nicht der Fall ist, des Tragens von Gesichtsmasken und der Hand- und Oberflächenhygiene“.

Dann sagte sie: „Wir müssen das langfristig beibehalten, und das ist nicht nur gut für COVID, sondern auch für die Reduzierung anderer [Krankheiten].“

Auf die Frage, was sie unter „langfristig“ versteht, antwortete sie: „Ich denke, in gewisser Weise für immer“.

Dies hätten jedoch Medien „kontextlos“ wiedergegeben, erklärt sie in einem Interview mit „UnHerd“. „Ich habe [in dem Interview mit ‚Channel 5‘] fünf Worte benutzt, von denen nur zwei berichtet wurden“, beklagt sie. Sie hätte „in gewissem Maße für immer“ gesagt.

„Was ich damit meine, ist, dass dies leider nicht die letzte Pandemie sein wird. Solange es Menschen gibt, wird es auch Viren geben.“

Politik und Wissenschaft

Ihr Hauptanliegen sei es, das Verhalten der Menschen zu ändern und sie an das Tragen von Gesichtsmasken zu gewöhnen. Dies sei erforderlich, damit sie die Maske während COVID oder einer anderen Pandemie ohne mentalen Widerstand auf- und absetzen können, erklärte sie.

„Ich denke, es ist eine gute Idee, diese Verhaltensweisen beizubehalten, die wir je nach Bedarf ein- oder ausschalten können“, sagte Michie.

Sie verglich die sozialen Einschränkungen mit dem Anlegen von Sicherheitsgurten und sagte, dass Masken zu einem Muss für jeden werden sollten. „Ich glaube, wir haben viele Verhaltensweisen in unserem Leben geändert. Wir legen heute routinemäßig Sicherheitsgurte an, früher war das nicht der Fall.“

Michie verneinte jedoch die Frage, ob ihre politische Haltung mit ihrer Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei zusammenhängt. „Meine Politik hat nichts mit meinem wissenschaftlichen Urteil zu tun. Und ich habe nie mit Leuten wie Ihnen über meine Politik diskutiert, also werde ich das auch jetzt nicht tun“, sagte sie im „UnHerd“-Interview.

Mit Material von The Epoch Times USA

