Michigan: 246 Geimpfte positiv auf COVID-19 getestet – drei verstorben

In verschiedenen US-Bundesstaaten wurden Menschen nach Verabreichung der Corona-Impfungen positiv auf das Virus getestet. Einige Personen sind verstorben. Dennoch ziehen Ärzte eine positive Bilanz.

Im US-Bundesstaat Michigan sind 246 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden, die bereits vollständig geimpft worden waren. Die Fälle wurden zwischen dem 1. Januar und 31. März gemeldet.

„Elf dieser Fälle wurden ins Krankenhaus eingeliefert und drei starben“, schrieb eine Sprecherin des Michigan Department of Health and Human Services der Epoch Times per E-Mail. Die Verstorbenen waren 65 Jahre oder älter. Die Betroffenen seien nach 14 oder mehr Tagen nach der letzten Impfdosis positiv auf das Coronavirus getestet worden, so die Sprecherin.

„Während die Mehrheit der Bevölkerung innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss der Impfserie eine vollständige Immunität entwickelt, scheint ein kleiner Teil länger zu brauchen, um eine vollständige Antikörperantwort aufzubauen“, hieß es weiter.

Zudem betonte die Sprecherin, dass die Anzahl der bisher identifizierten potenziellen Fälle im Rahmen dessen liegen, was bei Impfstoffen mit 95 Prozent Wirksamkeit zu erwarten sei.

Laut der Food and Drug Administration (FDA) verhindert der Impfstoff von BioNTech und Pfizer nach der zweiten Impfung zu rund 95 Prozent schwere Krankheitsverläufe oder Todesfälle – der Impfstoff von Moderna 94 Prozent, der von Johnson & Johnson etwa 67 Prozent.

Erkenntnisse aus anderen Bundesstaaten

Auch in anderen US-Bundesstaaten hat es Menschen gegeben, die nach einer vollständigen Corona-Impfung an COVID-19 erkrankten. Im Bundesstaat Washington berichteten die Behörden vergangene Woche von 102 solcher Fälle. Acht dieser Personen benötigten demnach einen Krankenhausaufenthalt, zwei starben.

In einem Brief, der am 23. März im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, berichtete eine Gruppe von Ärzten aus Kalifornien: Demnach sind 36.659 Mitarbeiter im Gesundheitswesen „mindestens einen Tag nach der ersten nach Verabreichung der ersten Dosis“ eines COVID-19-Impfstoffs erneut getestet worden. Insgesamt fiel der Test bei 379 Personen positiv aus, darunter testeten 37 Personen nach der zweiten Impfung positiv.

Die Ärzte zeigten sich zufrieden mit den Ergebnissen. Sie schreiben: „Die Seltenheit positiver Testergebnisse 14 Tage nach Verabreichung der zweiten Impfstoffdosis ist ermutigend. Es deutet darauf hin, dass die Wirksamkeit dieser Impfstoffe auch außerhalb der Studienumgebung erhalten bleibt“. (mk)

[Anm. d. Red.: Aktuelle Zahlen des RKI und des Landesgesundheitsamtes Mecklenburg-Vorpommern scheinen diese Hoffnung nicht zu bestätigen. Ein ausführlicher Artikel über Corona-Positive mit vollständigem Impfschutz befindet sich in Vorbereitung.]

(Mit Material von The Epoch Times)



