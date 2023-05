Nach Trump-Interview: CNN befördert Moderatorin Kaitlan Collins

Erst kürzlich wurde Donald Trump von Kaitlan Collins in einem langen Interview des linksgerichteten Senders herausgefordert. Interessant ist, dass die CNN-Moderatorin früher bei „The Daily Caller“ arbeitete. Ein Medium, das von Tucker Carlson gegründet wurde.

CNN-Journalistin Kaitlan Collins, die kürzlich eine Diskussionsrunde mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump moderierte, soll nun einen Sendeplatz um 21 Uhr zur Hauptsendezeit bekommen, gab CNN am Mittwoch, 17. Mai, bekannt.

„In ihrer neuen Sendung, die offiziell in diesem Sommer startet, wird Kaitlan Collins mit frischen Berichten eine neue Perspektive auf die größten Ereignisse des Tages bringen“, heißt es in der Erklärung des Senders. Der Sendeplatz ist seit der Entlassung von Chris Cuomo Ende 2021 ohne festen Moderator.

Chris Licht, der neue CNN-Vorsitzende, sprach in höchsten Tönen von der Mitarbeiterin. „Sie ist eine kluge und begabte Journalistin, die Abgeordnete und Nachrichtensprecher zur Rechenschaft zieht“, so Licht. „Sie kann Politikern Kontra bieten, bekommt echte Antworten und bringt viele Neuigkeiten ans Licht, wie jeder weiß, der mit ihr zusammengearbeitet hat.“

„Ich bin dankbar für diese Gelegenheit und freue mich auf die Aufgabe“, schrieb Collins in den sozialen Medien.

Collins arbeitete früher für Tucker Carlsons Nachrichtenmagazin

Collins war Co-Moderatorin bei „CNN This Morning“. Ihr Partner, Don Lemon, hat kürzlich gekündigt. Poppy Harlow, die verbleibende Moderatorin, sagte, sie werde Collins vermissen, sei aber stolz auf sie.

Collins arbeitete als Reporterin für „The Daily Caller“, ein von Tucker Carlson gegründetes konservatives Nachrichtenmagazin, bevor sie von CNN eingestellt wurde. Während der Trump-Regierung war sie Korrespondentin im Weißen Haus.

Licht, der im Jahr 2022 die Leitung von CNN übernommen hat, versucht die Einschaltquoten des Senders zu steigern, die hinter denen von Konkurrenten wie Fox News zurückbleiben.

Collins erntete für Trump-Interview Lob und Kritik

Während des Präsidentschaftswahlkampfs im Jahr 2016 trat Trump regelmäßig bei CNN und anderen Kabelnachrichtensendern auf, war aber seit seiner Wahl zum Präsidenten nicht mehr bei CNN zu Gast gewesen. Am 10. Mai nahm Trump an einem CNN-Interview in New Hampshire teil, bei der nur er und Collins auf der Bühne standen. Collins stellte Trumps Behauptungen wiederholt infrage und erntete dafür Lob, aber auch Kritik.

Kevin Tober, ein Nachrichtenanalyst bei „NewsBusters“, sagte der Epoch Times, Collins sei „bissig und kindisch“. Sie habe den „ehemaligen Präsidenten ständig unterbrochen und widersprochen“.

Licht verteidigte Collins Moderation gegenüber den Mitarbeitern während der morgendlichen Sitzung am nächsten Tag. „Die Berichterstattung über Donald Trump ist schwierig. Wir werden es fair, hart und aggressiv angehen, so wie Kaitlan es getan hat“. Das geht aus einer Tonaufnahme hervor, die „The Hollywood Reporter“ erhalten hat.

Collins’ Leistung sei „meisterhaft“ gewesen, so Licht. „Sie hat knallharte Fragen gestellt, nachgehakt, Fakten geprüft, Fakten noch einmal in Echtzeit geprüft – und wie Sie sehen können, war das keine leichte Aufgabe.“

CNN verzeichnete für die Sondersendung mehr als 3 Millionen Zuschauer und lag damit weit über seinen normalen Einschaltquoten. Licht hob in dieser Woche die Nachrichtenerfassung von CNN hervor. Sie sei heute wichtiger denn je. „Wir geben der Berichterstattung Vorrang vor der Meinungsmache und trennen die Fakten vom Lärm.“

