Wie kann man Berufs- und Privatleben unter einen Hut bekommen? Immer mehr Regierungen ermöglichen neue Arbeitsmodelle, um die Bürger glücklicher zu machen. Doch manchmal zeigen sich auch ungute Tendenzen.

Frankreich will in der öffentlichen Verwaltung die Einführung einer verkürzten Arbeitswoche ausprobieren.

Die Vier-Tage-Woche darf laut Gabriel Attal, dem französischen Minister für öffentliche Finanzen, ein Jahr lang von Angestellten der Behörde für die Erhebung von Sozialabgaben in der nördlichen Picardie getestet werden, berichtete die Zeitung „L’Opinion“.

Die 35-Stunden-Woche in vier Tagen (…) das kann weniger Zeit in den Verkehrsmitteln, weniger Stress und letztlich mehr Wohlbefinden bei der Arbeit sein“, zitierte die Zeitung den 33-jährigen Attal am 31. Januar.

Viele Menschen wünschten sich außerdem mehr Freiheit in der Organisation ihrer Arbeit, sagte er weiter. Attal zufolge gibt es in der freien Wirtschaft in Frankreich bereits etwa 10.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine verkürzte Arbeitswoche testen. In Frankreich liegt die wöchentliche Regelarbeitszeit bei 35 Stunden.

Arbeitszeitverkürzung Island: Produktivität bleibt stabil

Befristete Testphasen gab es mittlerweile in vielen Ländern. So hat die spanische Regierung im Jahr 2021 zum Beispiel Anreize für Unternehmen geschaffen, auf das Modell umzusteigen. Auch Belgien führte im November letzten Jahres die Vier-Tage-Woche ein. Dort können die Beschäftigten ihre Arbeitszeit auf vier Tage komprimieren. Bei Arbeitszeitkürzungen gibt es aber Gehaltsabzug.

Auch Island startete einen Versuch mit Arbeitszeitverkürzung. Dort haben vier Jahre lang 2.500 Beschäftigte aus über 100 Unternehmen statt 40 im Schnitt nur 35 oder 36 Stunden in der Woche gearbeitet und das bei vollem Lohn.

Im öffentlichen Dienst soll der Versuch einen „überwältigenden Erfolg“ dargestellt haben, wie die Zeitung „pressenza“ berichtete. Zudem, dass die Mitarbeiter nicht nur glücklicher und gesünder waren, stellte man nach einer Auswertung auch fest, dass es sich sogar wirtschaftlich gerechnet hatte.

So sei die Produktivität und Leistungserbringung der Versuchsteilnehmer bei verkürzter Arbeitszeit und gleichbleibender Bezahlung stabil geblieben oder habe sich sogar erhöht.

Trotzdem ist es noch gar nicht so lange her, seitdem die Fünf-Tage-Woche mit 40 Stunden festgelegt wurde. Noch im 20. Jahrhundert galt die Regel, dass Arbeiter 6 Tage in der Woche arbeiten mussten. In den 1960er-Jahren wurde das Arbeitsmodell dann auf 40 Stunden beziehungsweise 5 Tage reduziert, um die Mitarbeiter zu entlasten.

Gesetzliche Höchstarbeitszeit darf nicht überschritten werden

Auch andere Länder führten in den letzten Jahren verkürzte Arbeitszeiten oder die 4-Tage-Woche ein. Mal als Testphase, mal hat sich das Arbeitsmodell auch etabliert. Die Erfahrungen dazu sind unterschiedlich.

Die Vier-Tage-Woche bedeutet in erster Linie nicht immer, dass weniger gearbeitet wird. Es sagt nur aus, dass die Anzahl der Arbeitstage trotz Vollzeitposition von fünf auf vier reduziert wird.

Wie die Arbeitsstunden konkret ausfallen, hängt von Unternehmen zu Unternehmen ab. So kann es also sein, dass die Regelarbeitszeit von 40 Stunden erhalten bleibt, aber auf 4 Tage komprimiert werden kann. Was dann natürlich 10 Stunden Arbeitszeit pro Tag bedeuten würde.

Möglich ist die Vier-Tage-Woche grundsätzlich in allen Ländern. Voraussetzung dafür ist, dass die gesetzlich vorgeschriebene Tageshöchstarbeitszeit des jeweiligen Landes nicht überschritten wird. Die ist aber in jedem Land unterschiedlich.

In Deutschland liegt die gesetzliche Höchstarbeitszeit zum Beispiel bei 10 Stunden pro Tag, während sie in Österreich bei 12 Stunden und in der Schweiz sogar bei 14 Stunden liegt.

Tendenz: Beschäftigte verlieren Bindung zu ihrem Job

Unabhängig welches Land es betrifft, ist auffallend, dass viele Mitarbeiter vor allem positiv über die Vier-Tage-Woche berichten. In den meisten Fällen bezieht sich dies aber auf eine Kombination mit gleichzeitiger Reduzierung der Arbeitsstunden.

Wie eine Untersuchung vom Haftpflichtverband der Deutschen Industrie ergab, streben besonders junge Berufstätige in Deutschland nach mehr Freiräumen im Beruf und wollen mitbestimmen, wo, wann und wie lange sie arbeiten.

Der Wunsch nach der Vier-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich stellt dabei die erste Wahl dar. In der Industrie sei der Prozentsatz mit 86 Prozent besonders hoch. Sogar jeder Vierte würde in dieser Branche dafür Lohneinbußen in Kauf nehmen.

Wohin diese Entwicklung aber auch langfristig führen könnte, ist bereits in Ansätzen erkennbar. Auffällig ist, dass die Beschäftigten zu ihrem Job und zum Unternehmen mehr und mehr die Bindung verlieren. Im Vordergrund steht besonders unter den Jüngeren der Wunsch nach einer verbesserten Work-Life-Balance.

Wie der Haftpflichtverband der Deutschen Industrie (HDI) herausfand, war für 69 Prozent der Berufstätigen unter 25 Jahren im Jahr 2020 „ein Leben ohne Beruf nicht vorstellbar“. Jetzt sind es nur noch 58 Prozent. Das würde bedeuten, dass vier von zehn sich sehr wohl vorstellen könnten, ohne einen Beruf zu leben.

Aber auch unabhängig vom Alter würden 56 Prozent der Befragten „so schnell wie möglich“ mit dem Arbeiten aufhören, wenn sie „es finanziell nicht mehr nötig“ hätten. Das ist über ein Drittel mehr als in einer früheren HDI-Studie von 2019.