Joe Biden nominiert Merrick Garland als Justizminister

Der designierte Präsident Joe Biden gab am Donnerstag seine Nominierung von Merrick Garland als Generalstaatsanwalt (Attorney General) und damit als Justizminister bekannt. Bidens Team beschrieb Garland, 68, als einen Veteranen des Justizministeriums und einen unabhängigen Juristen.

Biden kündigte außerdem Lisa Monaco als Kandidatin für den Posten als Deputy Attorney General und Vanita Gupta als Kandidatin für den Posten des Associate Attorney General und Kristen Clarke als Kandidatin für den Posten des stellvertretenden Generalstaatsanwalts für die Abteilung Bürgerrechte an:

„Unsere erstklassigen Kandidaten für die Leitung des Justizministeriums sind hervorragend qualifiziert. Sie verkörpern einen Charakter und ein Urteilsvermögen, das über jeden Vorwurf erhaben ist und haben ihre Karrieren dem Dienst am amerikanischen Volk mit Ehre und Integrität gewidmet. Sie werden die Unabhängigkeit des Ministeriums wiederherstellen, damit es den Interessen des Volkes und nicht einer Präsidentschaft dient, das öffentliche Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen und unermüdlich daran arbeiten, ein faireres und gerechteres Justizsystem zu gewährleisten“, sagte Biden in einer Erklärung.

„Sie gehören zu den versiertesten Juristen in unserem Land, die auch das Beste von Amerikas gesamter Bandbreite an Talenten und Hintergründen widerspiegeln. Ich fühle mich geehrt, dass sie diese Berufung angenommen haben, um in einer so kritischen Zeit in der Geschichte unserer Nation zu dienen.“

Garland ist derzeit als Richter am U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit tätig. Er ist am ehesten dafür bekannt, dass er vom damaligen Präsidenten Obama im Jahr 2016 für den Obersten Gerichtshof nominiert wurde.

Der von den Republikanern kontrollierte Senat lehnte es damals ab, die Nominierung zur Abstimmung zu bringen, mit der Begründung, die Wähler würden bei der Präsidentschaftswahl 2016 entscheiden, wer die freie Stelle besetzen würde. Die Wähler entschieden sich für Donald Trump, der Neil Gorsuch wählte, den Sitz zu besetzen. Der Sitz war nach dem Tod von Richter Antonin Scalia, einem Reagan-Kandidaten, vakant geworden.

Die Nominierung von Garland „unterstreicht das Engagement des designierten Präsidenten, Integrität und Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, die Moral der engagierten Karriereprofis im Justizministerium zu stärken und ein gerechteres Justizsystem aufzubauen, das allen Amerikanern dient“, sagte Bidens Team in einer Pressemitteilung.

Patt im Senat

Garland muss eine Mehrheit der Stimmen im Senat erhalten. Das Oberhaus des Kongresses scheint ab dem 20. Januar knapp von den Demokraten kontrolliert zu werden, jedoch nur durch die Tiebreaking-Stimme, die der Vizepräsident abgeben kann. Es gibt 50 Republikaner und 50 Demokraten, nach den Siegen von Jon Ossoff und Raphael Warnock bei den Stichwahlen in Georgia.

Senator Lindsey Graham (R-S.C.), der derzeitige Vorsitzende des Justizausschusses im Senat, signalisierte am späten Mittwoch, dass er Garlands Nominierung unterstützen werde.

„Ich glaube, dass Richter Garland eine gute Wahl für das Amt des nächsten Justizministers sein wird. Er ist ein Mann mit großem Charakter, Integrität und enormer juristischer Kompetenz“, sagte er in einer Erklärung.

„Der designierte Präsident Biden hätte keine bessere Wahl für den Generalstaatsanwalt treffen können. Merrick Garland wird die Rechtsstaatlichkeit schützen und die Verfassung aufrechterhalten“, fügte Senator Michael Bennet (D-Colo.) hinzu.

Wer sind die anderen Nominierten?

Monaco ist eine erfahrene Staatsanwältin, die 15 Jahre lang im Justizministerium gearbeitet hat, auch während der Obama-Regierung. Sie diente einst als Stabschef von Robert Mueller, als er der Direktor des FBI war. Die Ankündigung bezeichnete sie als „eine Wegbereiterin für Frauen in der nationalen Sicherheit“.

Gupta war schon einmal als stellvertretende Generalstaatsanwältin für die Abteilung für Bürgerrechte im Amt. Bidens Team beschrieb sie als „eine erfolgreiche Konsensbildnerin bei schwierigen Themen“.

Clarke hat ebenfalls jahrelang im DOJ gearbeitet, unter anderem als Anwältin in der Abteilung, wo sie Fälle von polizeilichem Fehlverhalten, Hassverbrechen, Menschenhandel, Wahlrecht und Neuverteilungsfälle bearbeitet hat. „Sie war während ihrer gesamten Karriere eine Verfechterin von systemischer Gleichheit und gleicher Gerechtigkeit“, sagte Bidens Team.

Biden hat geplant, die Kandidaten bei einer Veranstaltung in Wilmington, Delaware einzuführen.

Im Jahr 2016 hatte Obama Garland bereits einmal für den Obersten Gerichtshof nominiert, was aber an den Republikanern im Kongress scheiterte.

Angekündigt hatten die Republikaner bereits Widerstand dagegen, dass die Leiterin des linksgerichteten Instituts Center for American Progress, Neera Tanden, wie von Biden geplant die Leitung der Haushalts- und Verwaltungsbehörde OMB übernimmt, die beim Weißen Haus angesiedelt ist.

Der Artikel erschien zuerst in „The Epoch Times/USA“: „Biden Nominates Merrick Garland as Attorney General“. (Übersetzung ks)