Selenskyj: Zwei für Russland kämpfende Chinesen gefasst – USA: „Beunruhigend“

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat die Armee seines Landes zwei chinesische Soldaten gefangen genommen, die für Russland kämpften.

Am 8. April schrieb Selenskyj auf seinem offiziellen Telegram-Kanal , dies sei auf „ukrainischem Gebiet – in der Region Donezk“ geschehen. „Diese Gefangenen haben Dokumente, Bankkarten und persönliche Daten“, sagte er. Dazu veröffentlichte er ein Video, das einen der chinesischen Gefangenen zeigen soll. „Wir haben Informationen, die darauf hindeuten, dass sich in den Einheiten der Besatzer deutlich mehr chinesische Staatsbürger befinden als nur diese beiden. Wir überprüfen derzeit alle Fakten. Der Geheimdienst, der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) und relevante Einheiten der Streitkräfte arbeiten daran.“ Erklärung von Peking gefordert Er sagte, er habe den Außenminister der Ukraine angewiesen, „umgehend Kontakt mit Peking aufzunehmen“, um eine Erklärung für den Vorfall zu fordern. Zudem rief er den Westen zu einer Reaktion auf. „Russlands Einbindung Chinas – ob direkt oder indirekt – in diesen Krieg in Europa ist ein klares Signal, dass Putin alles andere als ein Ende des Krieges anstrebt“, so Selenskyj. Dass chinesische Staatsbürger auf Seiten der russischen Armee in der Ukraine kämpften, stelle „Chinas erklärtes Eintreten für den Frieden in Frage“ und untergrabe die Glaubwürdigkeit Pekings als Mitglied im UN-Sicherheitsrat, schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha im Onlinedienst X. Bisher stellt sich China als neutrale Partei im Ukraine-Krieg dar und erklärt, weder Kiew noch Moskau mit Waffen zu unterstützen. Allerdings hat Peking seit Beginn des Krieges im Februar 2022 seine politische, militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland deutlich verstärkt.

USA: Gefangennahme von für Russland kämpfenden Chinesen ist „beunruhigend“

Das US-Außenministerium hat die Gefangennahme von zwei chinesischen Soldaten durch die Ukraine, die an der Seite der russischen Armee gekämpft haben sollen, als „verstörend“ bezeichnet. „China ist ein wichtiger Steigbügelhalter Russlands im Krieg in der Ukraine“, sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Tammy Bruce, am Dienstag (Ortszeit) vor Journalisten.

Das Land liefere fast 80 Prozent der Dual-Use-Güter, die Russland für das Aufrechterhalten des Krieges brauche, erklärte Bruce. Als Dual-Use-Güter werden Erzeugnisse bezeichnet, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke benutzt werden.

US-Außenamtssprecherin Bruce sagte weiter, die Zusammenarbeit zwischen den „beiden Atommächten“ Russland und China werde weiter zu „globaler Instabilität beitragen und die USA und andere Länder weniger sicher, weniger geschützt und weniger wohlhabend machen“.