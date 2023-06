Staudammzerstörung: Trotz gegenseitiger Anschuldigungen führt eine Spur in die Ukraine

Bewohner werden aus einem überfluteten Viertel in Cherson evakuiert. Foto: Roman Hrytsyna/AP/dpa

Das Ausmaß der Zerstörung nach dem Bruch des Staudamms in der Ukraine ist verheerend. In Bezug auf den Tathergang und die Verursacher gehen die Meinungen weit auseinander. Eine interessante Spur deutet darauf hin, dass ein ukrainischer Generalmajor bereits im letzten Jahr eine eventuelle Sprengung des Damms in Betracht zog.

Die Explosion des Kachowka-Staudamms am 6. Juni im Süden der Ukraine beschäftigt nicht nur den UN-Sicherheitsrat. Kiew und Moskau beschuldigen sich gegenseitig der Tat und sprechen von Kriegsverbrechen.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs sind die Wassermassen, die nach dem Bruch des Kachowka-Damms in der Region Cherson die Stadt Nowaj…