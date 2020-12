Tech-Milliardär: US-Wahlbetrug 2020 ist „Chinas Putschversuch“

Der Wahlbetrug ist die geheime „Keule des Attentäters“ (chinesische Redewendung) der Kommunistischen Partei Chinas (KPC). Diese Ankündigung verwirrt Sicherheitsleute seit langem, so der Tech-Milliardär und Unternehmer Patrick Byrne. Er stellte bereits im August ein Cyber-Intelligence-Team von 30 bis 40 Leuten zusammen, um das US-Wahlsystem zu analysieren.

„Seit mindestens 10 Jahren gibt es Hinweise auf eine bevorstehende ‚Keule des Attentäters‘ – nach dieser würden sie die Vereinigten Staaten mit einem Schlag ausschalten“, sagte Byrne im Interview mit Jan Jekielek bei „American Thought Leaders“ der Epoch Times.

Byrne zufolge hätten die Sicherheitsbehörden in den Vereinigten Staaten versucht, das zu entschlüsseln. „Ist es ihr neuer Flugzeugträger? Ist es eine Hyperschallrakete? Ist es dies, das, ist es ein EMP?“

Dieser Ansicht ist Byrne nicht mehr. „Der eine Schlag, der die Vereinigten Staaten ausschaltet, ist das, was wir gerade erleben.“ Bei der Wahl 2020 gab es „massiven Wahlbetrug“, sagt er. „Nicht Wähler-Betrug, sondern Wahlbetrug“.

Der Unternehmer hat bei den Recherchen für die Klagen der Anwälte Lin Wood und Sidney Powell maßgebend mitgeholfen. Er hat auch mit Allied Security Operations Group (ASOG) zusammengearbeitet, welche die Prüfung der Wahlmaschinen in Antrim County, Michigan, durchführten.

Bereits im August begann sein Team mit den Untersuchungen. Er sah Möglichkeiten von Wahlbetrug im System bereits damals voraus, die er später bei der Wahl im November beobachtete. Sein Team von Online-Sicherheitsexperten ist überzeugt, dass chinesische Entwickler mit der Software-Firma „unter einer Decke stecken“, die mindestens zwei der wichtigsten Wahlsysteme in den Vereinigten Staaten betreibt.

Die Anbieter solcher Wahlsysteme, die in die US-Wahl involviert waren, bestreiten die Vorwürfe von Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe. Ihre Systeme könnten nicht manipuliert werden und sie hätten keine Verbindungen zu ausländischen Regierungen.

„Nachkonstruktion des Putsches“

Byrne bezeichnet die Wahl als einen sanften Putsch: „Im Grunde, rekonstruieren wir diesen Putsch nach“, so der Tech-Milliardär.

Er habe sich mit speziellen Cyber-Experten zusammengetan, die sich seit 2018 mit Wahlmanipulationen befassen. Sie wurden als Teil einer Expertenkommission angeheuert, die einen möglichen Wahlbetrug in Texas untersuchten.

„Diese Gruppe hatte zwei Jahre, um nachzuvollziehen, was der Rest von Amerika in ein paar Wochen lernen musste“, sagte er. „Sie hatten bereits verschiedene Möglichkeiten gefunden, wie man eine Wahl hacken kann – und zwar in einem breiten Sinne von Hack, nicht unbedingt nur elektronische Cyberhacks.“ Mittels des Systems könnten Hunderttausende gefälschte Stimmen generiert werden.

Byrne sagt, dass das Manipulationsmuster anhand von drei Schlüsselpunkten identifiziert werden kann. Er nennt das „drei Eimer mit Fakten“: „Ein Eimer ist das Begreifen der Systeme selbst und wie sie entwickelt wurden: die Funktionsweise und die Schwachstellen, die es gibt.“

Der zweite Eimer beziehe sich auf den Ablauf des Wahlprozesses: „Im Betrugsfall ist davon auszugehen, dass die Leute bestimmte Erfahrungen machen, wenn sie zur Wahl hingehen und wählen oder wenn sie sich freiwillig melden, um in den Wahllokalen zu arbeiten.“

Der dritte Eimer, sagt er, seien die extremen statistischen Ausreißer, die durch einen solchen Manipulationsprozess aufgeworfen werden würden:

Solche statistischen Ausreißer sind vorgekommen: 123.000 Stimmen fortlaufend gingen an nur einen Kandidaten; oder in Pennsylvania, ich glaube, es wurden 580.000 Stimmen verarbeitet, die zu 99,4 Prozent für Biden waren… und sie kamen genau dann rein, als den Republikanern gesagt wurde, sie müssten gehen.“

„Das ist wie ein Lotteriegewinn in dieser Woche und in der nächsten und der übernächsten Woche – und das passiert an Dutzenden von Orten in ganz Amerika gleichzeitig“, so Byrne weiter. „Wenn man diese drei verschiedenen Möglichkeiten zusammennimmt, passen sie perfekt zusammen. Sie alle bestätigen sich gegenseitig.“

Zurückverfolgt bis China

Byrne sagt, dass die Manipulation der Wahlsysteme bis nach China zurückverfolgt werden kann:

„Es gibt eine Befehlskette von China über den Iran nach Kuba und Venezuela. Die Chinesen finanzieren Smartmatic durch die panamaische Abteilung von Smartmatic, aber es läuft durch Venezuela…“ Es gibt einen Code, der in den Dominion-Maschinen vergraben ist. Er weist auf chinesische Herkunft hin. Verdeckte chinesische Entwickler integrieren ihre Software augenscheinlich in die Smartmatic- Systeme. Diese Smartmatic- Systeme haben mindestens zwei der im Inland verwendeten Hauptwahlsysteme infiltriert.“

„Ich sage das als jemand, der China sehr schätzt“, fügt der Tech-Milliardär hinzu. „Ich spreche Chinesisch, ich habe eine große Zuneigung zu China und dem chinesischen Volk – aber ich bin kein so großer Fan der KPC.“

Smartmatic gibt an, dass seine Software bei der US-Wahl 2020 nur in einem LA-Bezirk eingesetzt wurde. Der Konzern bestreitet alle Behauptungen über Fehlverhalten oder Beteiligung an Wähler- oder Wahlbetrug. Ihm zufolge gebe es keine Verwicklung mit Regierungen oder politischen Parteien oder mit Dominion.

Dominion Voting Systems bestreitet ebenfalls jegliches Fehlverhalten oder Schwachstellen in seinen Systemen und behauptet, keine Smartmatic-Software zu verwenden. Es gebe auch keine Eigentumsbeziehungen zu den Regierungen von China, Kuba oder Venezuela. Dominion-Produkte werden in 28 Bundesstaaten eingesetzt.

Byrne: Smartmatic wird in Dominion verwendet

Byrne widerlegt das. Die von Smartmatic entwickelte Software durchlief eine Reihe von Fusionen, Übernahmen, Veräußerungen und Lizenzvereinbarungen, bevor sie in mindestens zwei der wichtigsten kommerziellen Wahlsysteme eingesetzt wurde. Eins davon ist Domion. „Die Herkunft geht eindeutig auf die Software zurück“, sagt er.

Eine Reihe anderer Analysten haben eidesstattliche Erklärungen mit dem gleichen Ergebnis unterzeichnet.

Dominion ist auch wegen seiner Eigentümerstruktur kritisiert worden. Die Muttergesellschaft beschaffte sich vor den US-Präsidentschaftswahlen mithilfe einer Schweizer Bank Gelder. Die in mehrfacher Hinsicht merkwürdige Transaktion hat einige zu Spekulationen veranlasst. Ein chinesischer Investor könnte am Unternehmen beteiligt sein.

Byrne sagt, dass das Stehlen der nationalen Wahlen keinen Betrug im gesamten Land erfordert. „Es gibt sechs Landkreise, die du stehlen musst. Wenn Sie diese sechs Landkreise stehlen, werden die sechs Staaten, in denen sie sich befinden, umgedreht. Dadurch werden die damit verbundenen Stimmen des Wahlmännerkollegiums umgedreht und damit auch die ganze Nation“, sagte er. „Du musst nur sechs Plätze einnehmen und dort wie verrückt schummeln.“

Er sagt, dass einige Online-Sicherheitsexperten, die er als White-Hat-Hacker bezeichnet, sagen, dass sie den Wahlsystemen eine Bewertung von nur eins oder zwei von zehn für die Sicherheit geben würden.

Das englische Original erschien zuerst in der englischen Ausgabe der The Epoch Times unter dem Titel: 2020 Election Fraud Is CCP ‘Assassin’s Mace’: Patrick Byrne. Die deutsche Bearbeitung erfolgte durch (ha).