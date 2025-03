Trump beendet Personenschutz für Bidens Kinder Hunter und Ashley

US-Präsident Donald Trump hat das Ende des Secret-Service-Schutzes für Ashley Biden und Hunter Biden angeordnet. Er begründete dies mit der Anzahl der Sicherheitskräfte für den Schutz der erwachsenen Kinder von Ex-Präsident Joe Biden und den damit verbundenen Kosten für die Steuerzahler.

Den Schritt kündigte Trump am 17. März in einem Social-Media-Post an. Es ist der Jüngste in einer Reihe von Streichungen, die Trump für diejenigen angeordnet hat, deren Schutz durch den Secret Service der Präsident als unnötig oder übertrieben beschrieben hat.

Auch der ehemalige Nationale Sicherheitsberater John Bolton und der frühere COVID-19-Berater des Weißen Hauses, Dr. Anthony Fauci, waren davon betroffen.

„Hunter Biden hat über einen längeren Zeitraum hinweg Schutz durch den Secret Service erhalten, der vom Steuerzahler der Vereinigten Staaten bezahlt wurde“, schrieb Trump in dem Beitrag. „Es sind bis zu 18 Personen in dieser Spezialeinheit, was absurd ist.“

Präsidenten erhalten lebenslangen Schutz, ihre Kinder nicht

Ehemalige US-Präsidenten stehen laut Gesetz lebenslanger Schutz durch den Secret Service zu. Ihre Kinder über 16 Jahre verlieren diesen Schutz mit dem Ausscheiden des Präsidenten aus dem Amt. Sowohl Trump als auch Biden verlängerten den Schutz ihrer Kinder über ihre Amtszeit hinaus um weitere sechs Monate.

„Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Hunter Biden mit sofortiger Wirkung keinen Schutz durch den Secret Service mehr erhält. Ebenso wird Ashley Biden, die 13 Agenten hat, von der Liste gestrichen“, schrieb Trump.

In seiner Ankündigung wies Trump auch darauf hin, dass Hunter Biden gerade in Südafrika Urlaub macht. Südafrika steht in der Kritik von Trump wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen.

Der US-Präsident hatte zuvor angekündigt, dass alle US-Gelder für das Land gestoppt würden. Das erfolgte unter Verweis auf staatlich sanktionierte Landenteignungen bei südafrikanischen Landwirten. Außerdem erklärte er, dass weiße Südafrikaner, sogenannte Af­ri­kaan­der, die aus Südafrika fliehen, in den USA Zuflucht finden würden.

Hunter Biden bekannte sich schuldig

Kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt begnadigte Joe Biden seinen Sohn Hunter Biden vollständig und bedingungslos. Er bezeichnete die Strafverfolgung als selektiv und politisch motiviert an.

Hunter Biden wurde wegen neun Fällen von Steuerhinterziehung angeklagt, weil er zwischen 2016 und 2019 seine Steuern in Höhe von 1,4 Millionen US-Dollar nicht gezahlt hatte. Er bekannte sich im September 2024 schuldig. Ihm drohten bis zu 17 Jahre Haft und eine Geldstrafe von 1,3 Millionen US-Dollar.

In einem anderen Fall wurde Hunter Biden verurteilt, weil er 2018 eine Schusswaffe erworben und auf Formularen über seinen Drogenkonsum gelogen hatte. Die Straftaten führten zu einer Höchststrafe von 25 Jahren Gefängnis.

Bidens Begnadigung umfasste beide Fälle sowie alle Bundesstraftaten, die Hunter Biden „im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 1. Dezember 2024 begangen hat oder begangen haben könnte oder an denen er beteiligt war“. Mit der Begnadigung wurde er von allen Straftaten auf Bundesebene freigesprochen.

Für Joe Biden, der zuvor geschworen hatte, seine präsidialen Befugnisse nicht zur Begnadigung seines Sohnes zu nutzen, bedeutete dieser Schritt eine deutliche Kehrtwende. Biden verteidigte seine Entscheidung mit der Begründung, die Anschuldigungen gegen seinen Sohn seien politisch motiviert gewesen und sollten ihm vor den Wahlen 2024 schaden.

„Kein vernünftiger Mensch, der die Fakten in Hunters Fall betrachtet, kann zu einem anderen Schluss kommen, als dass er nur deshalb herausgegriffen wurde, weil er mein Sohn ist – und das ist falsch“, sagte Biden. „Genug ist genug.“

Präventive Begnadigungen

Vor seinem Ausscheiden aus dem Amt begnadigte Joe Biden zudem weitere Personen präventiv, darunter Fauci, der ehemalige Generalstabschef der US-Streitkräfte General a. D. Mark Milley und Mitglieder des Untersuchungsausschusses des US-Repräsentantenhauses zum 6. Januar 2021.

Er argumentierte, dass die begnadigten Personen Gefahr liefen, zu Unrecht von politischen Gegnern verfolgt zu werden.

Republikanische Abgeordnete warfen dem Ausschuss vom 6. Januar vor, Dokumente aus seiner Untersuchung nicht ordnungsgemäß archiviert zu haben. Das ließ Bedenken hinsichtlich der Transparenz aufkommen.

Unterdessen erklärte Trump am 17. März, dass mehrere Begnadigungen seines Vorgängers, einschließlich der für die Mitglieder des Ausschusses, „ungültig, nichtig und ohne weitere Rechtskraft“ seien – da es möglicherweise Probleme mit der Art und Weise ihrer Unterzeichnung gegeben haben.

Trump behauptete, die Begnadigungen seien mithilfe eines sogenannten Autopens, einem Gerät, das eine Unterschrift nachahmt, durchgeführt worden. Er stellte deshalb ihre Rechtmäßigkeit infrage.

„Die Mitglieder des Ausschusses, die während ihrer zweijährigen Hexenjagd auf mich und viele andere unschuldige Menschen sämtliche Beweise vernichtet und gelöscht haben, sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie Gegenstand von Ermittlungen auf höchster Ebene sind“, schrieb Trump in einem Beitrag auf der Platform Truth Social.

