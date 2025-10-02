„Zum Wohle Eurer Kinder“: Musk fordert Netflix-Boykott
Eine Debatte in sozialen Medien zeigt die wachsende Spannung zwischen konservativen Kritikern, die Netflix vorwerfen, Kinder mit Transgender-Inhalten zu indoktrinieren, und der anderen Seite, die mehr Diversität in Kinderprogrammen fordert.
Lesedauer: 5 Min.
In Kürze:
- Elon Musk kündigte sein Netflix-Abonnement und ruft auf X zum Boykott der Plattform auf.
- Nach Musks Kommentaren fällt die Netflix-Aktie am 1. Oktober im vorbörslichen Handel um rund 1,5 Prozent.
Kritik an Zeichentrickserie
Vorwurf der Mordverherrlichung
Transgender verteidigt Serie
Die Netflix-Aktie fiel am 1. Oktober im vorbörslichen Handel um rund 1,5 Prozent, nachdem Musks Kommentare online die Runde gemacht hatten.
Debatte um Diversitätsprogramme und LGBT-Inhalte
Musks Boykottaufruf steht im Kontext einer breiteren konservativen Gegenbewegung gegen die Verankerung von LGBT-Inhalten sowie Diversitätsprogrammen in US-Unternehmen.
2023 zog die US-Supermarktkette Target eine Reihe von Pride-Produkten für Kinder zurück, nachdem Boykottaufrufe in sozialen Medien Wellen geschlagen hatten. Das Unternehmen verwies auf Sicherheitsbedenken nach Konfrontationen in Filialen.
Der Aufruhr erinnerte auch an die Kontroverse um Bud Light Anfang desselben Jahres, nachdem die Biermarke eine Kooperation mit dem Transgenderinfluencer Dylan Mulvaney eingegangen war. Die Verkäufe brachen ein, und Analysten warnten, die Marke könne ihren Marktanteil womöglich nie wieder vollständig zurückgewinnen.
Auch Diversitätsprogramme geraten zunehmend ins Visier konservativer Aktivisten. So kündigte John Deere im Sommer an, seine Diversitätsquoten bei Neueinstellungen zu streichen. Der Schritt folgte einer Kampagne des konservativen Aktivisten Robby Starbuck, der dem Landmaschinenhersteller vorwarf, „woke“ geworden zu sein.
Epoch Times hat Netflix um eine Stellungnahme, und hat bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht geantwortet.
Der Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Musk Urges Netflix Boycott Over ‘Transgender Woke Agenda’ in Kids’ Shows“. (deutsche Bearbeitung il)
