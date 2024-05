Trump dementiert: Nikki Haley wird nicht seine Vizepräsidentin

Kursierende Gerüchte, dass Donald Trump im Falle seines Wahlsieges Nikki Haley als Vizepräsidentin in Betracht zöge, hat der ehemalige US-Präsident nun zurückgewiesen. Er schrieb am Samstag in sozialen Medien: „Nikki Haley wird nicht für das Amt der Vizepräsidentin in Betracht gezogen. Ich wünsche ihr aber alles Gute.“

Einen Tag zuvor hatten anonyme Quellen gegenüber der US-amerikanischen Nachrichtenwebsite „Axios“ behauptet, dass Haley von der Trump-Kampagne aktiv als mögliche Kandidatin in Betracht gezogen werde.

Trumps ehemaliger Berater Steve Bannon hält die Gerüchte für „Spinnereien“ bestimmter Spender und „vielleicht republikanischer Agenten, die sich in der Trump-Welt herumtreiben“.

Haley „nicht hart genug, nicht klug genug“

Bevor sie aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur ausstieg, entwickelte sich Haley in den Vorwahlen zu Trumps schärfster Widersacherin. Sie vermied zwar direkte Angriffe gegen den ehemaligen Präsidenten, stellte ihn aber als umstrittene Figur dar, die das Land hinter sich lassen sollte, um jemand Jüngeren und Unverbrauchten für die Präsidentschaft zu finden.

Trump hat schon früh bezweifelt, dass Haley das Zeug habe, im Oval Office zu dienen. „Sie ist nicht hart genug. Sie ist nicht klug genug“, sagte er im Januar über die Fähigkeit Haleys, als Oberbefehlshaberin zu dienen. „Sie kann diesen Job nicht machen.“

Haley ihrerseits bekundete während der Vorwahlen wiederholt, dass sie nicht daran interessiert sei, als Trumps Nummer 2 zu dienen.

Im Januar sagte der ehemalige Präsident, dass er bereits wisse, wen er als Vizepräsidentschaftskandidaten auswählen würde, auch wenn er sich bisher sehr bedeckt gehalten hat, wer das sein könnte.

Wer wird US-Vizepräsident?

Mit dem Näherrücken der Wahlen im November hat das Gerede über einen möglichen Vizepräsidenten neben Trump zugenommen, auch wenn dieser seine Wahl bisher geheim gehalten hat.

Er sagte im September, dass ihm die Idee einer Frau als Vizepräsidentin gefiele, falls er 2024 ins Oval Office gewählt würde, obwohl er schnell anmerkte, dass es keine gute Idee sei, das Geschlecht zu einem entscheidenden Faktor zu machen.

„Neigen Sie zu einer Frau?“, fragte die „Meet the Press“-Moderatorin Kristen Welker des US-Fernsenders „NBC“ Trump in einem Interview Mitte September.

„Mir gefällt das Konzept, aber wir werden die beste Person auswählen“, antwortete Präsident Trump. „Aber ich mag das Konzept, ja.“

Sinn und Zweck wäre, die die weiblichen Wähler in den Vorstädten anzusprechen – von denen einige Strategen glauben, dass sie der Schlüssel zum Sieg über den aktuellen US-Präsidenten Joe Biden wären.

Spekulationen über Kandidaten

Bannon meinte, dass eine Frau für diese Rolle prädestiniert sei. „Ich glaube, dass Präsident Trump eine Frau als Vizepräsidentin haben wird“, sagte er in einem Podcast vom 15. Dezember, in dem er mit ehemaligem Trump-Pressesprecher Sean Spicer sprach.

Es gab Spekulationen über andere potenzielle Kandidaten für die Vizepräsidentschaft, darunter auch Vivek Ramaswamy, nachdem Trump angedeutet hatte, dass er der Idee offen gegenübersteht, ihn als potenziellen Kandidaten zu haben.

Im Februar bestätigte Trump mehrere Anwärter auf den Posten des Vizepräsidenten, darunter die Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, Ramaswamy, Senator Tim Scott, den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und die ehemalige Abgeordnete Tulsi Gabbard.

Der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Newt Gingrich, einer der drei Finalisten auf Präsident Trumps Auswahlliste von 2016, erklärte kürzlich gegenüber der Presseagentur „The Associated Press“, dass die Entscheidung in letzter Minute fallen könnte.

„Letztendlich liegt es an ihm. Er wird intuitiv entscheiden, wer sein Vizepräsident werden soll, und er wird sich bis zu diesem Moment alle anhören und dann entscheiden“, sagte Gingrich der Agentur.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Trump Denies He’s Considering Nikki Haley For VP“. (deutsche Bearbeitung jw)