Trump: Keine Angriffe auf Venezuela geplant - illegale Migration und Drogen im Fokus

In Kürze:

Trump plant keine Militärschläge in Venezuela.

US-Präsident äußert sich zu illegaler Migration aus Venezuela.

Der Fokus liegt auf der Bekämpfung von Drogenhandel.

Seit September hat das US-Militär mehrere Angriffe auf Schiffe in der Karibik durchgeführt. US-Präsident Donald Trump erklärte am 31. Oktober, dass er keine Luftangriffe in Venezuela plane, und widersprach damit Berichten, wonach das US-Militär mögliche Ziele innerhalb der südamerikanischen Nation identifiziert habe. „Nein, das ist nicht wahr“, sagte Trump Reportern auf der Air Force One, als er nach der Möglichkeit solcher Angriffe gefragt wurde.

Am 30. Oktober berichtete das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf anonyme Regierungsbeamte, dass das US-Militär mögliche Ziele in Venezuela prüfe, die vermutlich zum Schmuggel von Drogen in den Vereinigten Staaten genutzt werden.

Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte der Epoch Times am Freitag, dass die „nicht genannten Quellen nicht wüssten, wovon sie sprechen“, und betonte, dass Ankündigungen zur US-Politik in Bezug auf Venezuela „direkt von Präsident Trump selbst“ kämen.

US-Militärpräsenz in der Karibik

Die Vereinigten Staaten haben in den vergangenen Monaten eine bedeutende militärische Präsenz in der Karibik aufgebaut, bestehend aus Kampfflugzeugen, Kriegsschiffen und tausenden Soldaten. Diese Präsenz werde in den kommenden Wochen deutlich erweitert, mit der Ankunft der USS Gerald Ford Flugzeugträgerkampfgruppe.

Seit September hat das US-Militär mehrere Angriffe auf Schiffe durchgeführt, die laut Angaben von Beamten Drogen in die Vereinigten Staaten transportierten. „Als Nächstes wird das Land kommen“, sagte Trump letzte Woche Reportern.

Millionen-Belohnungen gegen Maduro-Regime

Im August verdoppelte die Trump-Administration die Belohnung auf 50 Millionen Dollar für Informationen, die zur Festnahme von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro führen, dem Verbindungen zum Drogenhandel und zu kriminellen Gruppen vorgeworfen werden. Maduro hat unterdessen wiederholt behauptet, die Vereinigten Staaten wollten ihn aus der Macht drängen.

Das Außenministerium hat Belohnungen von bis zu 25 Millionen Dollar für wichtige Persönlichkeiten im Maduro-Regime angekündigt, darunter Innenminister Diosdado Cabello und Verteidigungsminister Vladimir Padrino López.

Drogenkartelle und Sicherheitsstrategie

„In Venezuela gibt es einen Narco-Staat, der von einem Kartell geführt wird“, sagte US-Außenminister Marco Rubio letzte Woche Reportern. „Dies ist eine Operation gegen Narco-Terroristen, die Al-Qaida der westlichen Hemisphäre.“

Die laufenden Angriffe auf die angeblichen Drogenschiffe haben bei einigen demokratischen Abgeordneten Besorgnis ausgelöst, da sie infrage stellen, ob die Einsätze den Standards des Kriegsrechts entsprechen.

Kriegsminister Pete Hegseth und weitere Mitglieder der US-Regierung erklärten hingegen, dass die Angriffe legitim seien und bezeichneten die betroffenen Personen als Terroristen.

CIA-Operationen und rechtliche Grundlage

Im Januar unterzeichnete Trump eine Exekutivverordnung, die mehrere Drogenhandelsorganisationen, Kartelle und zwei transnationale Banden als ausländische Terrororganisationen einstufte. Anfang dieses Monats bestätigte er zudem Berichte, dass er der CIA die Durchführung verdeckter Operationen in Venezuela genehmigt habe.

Auf die Frage, warum er solche Operationen genehmigt habe, antwortete der Präsident, seine Gründe seien die illegale Migration von Venezolanern in die USA und der Drogenhandel. „Nummer eins: Sie haben ihre Gefängnisse in den Vereinigten Staaten entleert … sie kamen über die Grenze. Sie kamen herein, weil wir eine offene Grenze hatten“, sagte er im Oval Office. „Und das andere sind Drogen.“

Pentagon stuft Konflikt ein

Das Pentagon teilte dem Kongress kürzlich mit, dass Trump eine Einschätzung abgegeben habe. Laut dieser Einschätzung stehen die Vereinigten Staaten in einem „nicht-internationalen bewaffneten Konflikt“ mit Drogenkartellen.