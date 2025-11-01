Trump: Keine Angriffe auf Venezuela geplant - illegale Migration und Drogen im Fokus
US-Präsident Trump erklärte, dass er derzeit keine Luftangriffe in Venezuela in Erwägung ziehe. Die USA haben ihre militärische Präsenz in der Karibik ausgebaut und führen Angriffe auf Schiffe durch, die Drogen in die Vereinigten Staaten transportieren.
Lesedauer: 4 Min.
Lesedauer: 4 Min.
In Kürze:
Trump plant keine Militärschläge in Venezuela.
US-Präsident äußert sich zu illegaler Migration aus Venezuela.
Der Fokus liegt auf der Bekämpfung von Drogenhandel.
US-Militärpräsenz in der Karibik
Die Vereinigten Staaten haben in den vergangenen Monaten eine bedeutende militärische Präsenz in der Karibik aufgebaut, bestehend aus Kampfflugzeugen, Kriegsschiffen und tausenden Soldaten. Diese Präsenz werde in den kommenden Wochen deutlich erweitert, mit der Ankunft der USS Gerald Ford Flugzeugträgerkampfgruppe.
Seit September hat das US-Militär mehrere Angriffe auf Schiffe durchgeführt, die laut Angaben von Beamten Drogen in die Vereinigten Staaten transportierten. „Als Nächstes wird das Land kommen“, sagte Trump letzte Woche Reportern.
Millionen-Belohnungen gegen Maduro-Regime
Im August verdoppelte die Trump-Administration die Belohnung auf 50 Millionen Dollar für Informationen, die zur Festnahme von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro führen, dem Verbindungen zum Drogenhandel und zu kriminellen Gruppen vorgeworfen werden. Maduro hat unterdessen wiederholt behauptet, die Vereinigten Staaten wollten ihn aus der Macht drängen.
Das Außenministerium hat Belohnungen von bis zu 25 Millionen Dollar für wichtige Persönlichkeiten im Maduro-Regime angekündigt, darunter Innenminister Diosdado Cabello und Verteidigungsminister Vladimir Padrino López.
Drogenkartelle und Sicherheitsstrategie
„In Venezuela gibt es einen Narco-Staat, der von einem Kartell geführt wird“, sagte US-Außenminister Marco Rubio letzte Woche Reportern. „Dies ist eine Operation gegen Narco-Terroristen, die Al-Qaida der westlichen Hemisphäre.“
Die laufenden Angriffe auf die angeblichen Drogenschiffe haben bei einigen demokratischen Abgeordneten Besorgnis ausgelöst, da sie infrage stellen, ob die Einsätze den Standards des Kriegsrechts entsprechen.
Kriegsminister Pete Hegseth und weitere Mitglieder der US-Regierung erklärten hingegen, dass die Angriffe legitim seien und bezeichneten die betroffenen Personen als Terroristen.
CIA-Operationen und rechtliche Grundlage
Im Januar unterzeichnete Trump eine Exekutivverordnung, die mehrere Drogenhandelsorganisationen, Kartelle und zwei transnationale Banden als ausländische Terrororganisationen einstufte. Anfang dieses Monats bestätigte er zudem Berichte, dass er der CIA die Durchführung verdeckter Operationen in Venezuela genehmigt habe.
Auf die Frage, warum er solche Operationen genehmigt habe, antwortete der Präsident, seine Gründe seien die illegale Migration von Venezolanern in die USA und der Drogenhandel. „Nummer eins: Sie haben ihre Gefängnisse in den Vereinigten Staaten entleert … sie kamen über die Grenze. Sie kamen herein, weil wir eine offene Grenze hatten“, sagte er im Oval Office. „Und das andere sind Drogen.“
Pentagon stuft Konflikt ein
Das Pentagon teilte dem Kongress kürzlich mit, dass Trump eine Einschätzung abgegeben habe. Laut dieser Einschätzung stehen die Vereinigten Staaten in einem „nicht-internationalen bewaffneten Konflikt“ mit Drogenkartellen.
Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Trump Says He’s Not Considering Military Strikes Inside Venezuela“. (deutsche Bearbeitung zk)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.