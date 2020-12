Trump kündigt „bahnbrechende Wahlreform“ und Überholung der Wahlsicherheitssysteme an

US-Präsident Donald Trump sprach am 5. November bei einer Kundgebung in Georgia für Senator David Purdue (R-Ga.) und Senator Kelly Loeffler (R-Ga.), die beide am 5. Januar zu einer Stichwahl antreten. Die Stichwahlen werden darüber entscheiden, ob die Republikaner ihre Mehrheit im Senat halten können.

US-Präsident Donald Trump sagte zu Tausenden von Anhängern, die sich am Samstagabend bei einer Kundgebung in Georgia versammelt hatten, dass ihnen die Wahl gestohlen wurde, und wies auf „überwältigende“ Beweise für Betrug bei den Ergebnissen der Präsidentschaftswahlen hin.

„Wenn ich verlieren würde, wäre ich ein sehr gnädiger Verlierer“, sagte Trump vor einer großen Menschenmenge, die sich auf dem Regionalflughafen Valdosta versammelt hatte.

Aber man kann nie akzeptieren, wenn sie stehlen und manipulieren und rauben.“

Trump will „bahnbrechende Wahlreformen“ verabschieden

Trump sagte auch, dass er nach der bevorstehenden Stichwahl in Georgia bahnbrechende Wahlreformen zusammen mit einer umfassenden Überholung der Wahlsicherheitssysteme in den Vereinigten Staaten verabschieden wolle.

„Nachdem wir [den US-Senat] gewonnen haben, müssen wir eine bahnbrechende Wahlreform verabschieden, die unter anderem die Identifizierung der Wähler, die Überprüfung des Wohnsitzes und … die Bestätigung der Staatsbürgerschaft vorsieht“, sagte er. „Sie wollen sagen: ‚Er muss kein Staatsbürger sein‘. Man muss sehen, wer wählt.“

Es ist eine Schande, dass im Jahr 2020 kein Bundesstaat in Amerika auch nur den Versuch unternimmt, wirklich zu überprüfen, ob diejenigen, die ihre Stimme per Post abgaben, wahlberechtigte und rechtmäßig registrierte Wähler sind. Die Beweise für Betrug sind überwältigend“, fügte er hinzu.

Bei den Parlamentswahlen im November wurden weit verbreitete Vorfälle von Unregelmäßigkeiten und mutmaßlichem Betrug gemeldet. Unter anderem wurden Stimmen im Namen von Toten abgegeben, es wurde über die Staatsgrenzen hinweg gewählt, Stimmzettel wurden rückdatiert oder durch „menschliches Versagen“ auf den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden verlagert, obwohl sie Trump gehörten.

In der Zwischenzeit waren die Ablehnungsquoten bei den Briefwahlsendungen untypisch niedrig, trotz der rekordverdächtigen Anzahl von Briefwahlsendungen, die von Staatsbeamten unter Berufung auf die COVID-19-Pandemie verschickt wurden.

Nach Angaben von Professor Michael McDonald von der University of Florida haben mehr als 65 Millionen Menschen per Briefwahl abgestimmt – weit mehr als im Jahr 2016. Die Ablehnungsraten für 2020 sind jedoch Berichten zufolge in mehreren Bundesstaaten niedriger als die für 2016.

Die Republikaner (GOP) haben derzeit einen Vorsprung von 50:48 gegenüber den Demokraten im Senat und werden sich eine Mehrheit sichern, wenn mindestens einer der beiden Amtsinhaber in seinem Rennen gewinnt. Bei einem 50:50 Unentschieden wird der Vizepräsident als Schiedsrichter fungieren.

Dominion ist ein „Witz“

Der Plan des Präsidenten sieht auch eine Überholung der Wahlsicherheitssysteme vor, „denn im Moment ist Dominion ein Witz, kein sehr lustiger Witz“, sagte er.

Unmittelbar nach den Parlamentswahlen im November behauptete ein Informant mit militärischem Hintergrund in Venezuela in einer eidesstattlichen Erklärung vom 16. November, die Firma Smartmatic habe sich schon 2004 an einem Plan beteiligt, der das venezolanische Wahlergebnis zugunsten von Chávez manipuliert habe, berichtete The Epoch Times.

In den Vereinigten Staaten reichte Rechtsanwältin Sidney Powell in Michigan, Arizona und Georgia Klagen ein und beschuldigte Dominion Voting Systems, mit einer von Smartmatic entwickelten Software ausgestattet zu sein, die eine mögliche Manipulation des Präsidentschaftswahlergebnisses von 2020 ermöglichte.

Dominion Voting System hat wiederholt jegliches Fehlverhalten bestritten.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Trump Proposes ‘Landmark Election Reform’ and Overhaul of Election Security Systems (Deutsche Bearbeitung von nmc)