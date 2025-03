Trump wird Bildungsministerium abschaffen und Bildung dezentralisieren

US-Präsident Donald Trump wird voraussichtlich am 20. März eine Anordnung auf den Weg bringen, welche die Auflösung des US-Bildungsministeriums erleichtern soll. Damit kommt er einem zentralen Wahlversprechen näher.

Die seit Wochen vorbereitete Verordnung soll während einer Zeremonie im Weißen Haus unterzeichnet werden. An dem Treffen sollen mehrere republikanische Gouverneure und Bildungsbeauftragte der Bundesstaaten teilnehmen, wie das Weiße Haus bestätigte. „USA Today“ berichtete erstmals über den Plan.

Trump wird Bildungsministerin Linda McMahon anweisen, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um das Bildungswesen zu dezentralisieren und die Schließung des Bundesministeriums vorzubereiten.

Die Befugnisse des Ministeriums sollen an die Bundesstaaten übertragen werden. Das geht aus einem Informationsblatt des Weißen Hauses hervor, das NTD TV, dem Schwestermedium von The Epoch Times, vorliegt.

Nahtloser Übergang

Laut Informationsblatt soll es während des gesamten Übergangs keine Unterbrechungen bei der Bereitstellung von Dienstleistungen, Programmen und Leistungen geben, auf die Amerikaner angewiesen sind.

Die Anordnung schreibt außerdem vor, dass keine vom Bildungsministerium finanzierten Programme zur Förderung von Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) oder Gender-Ideologie genutzt werden dürfen.

Das Bildungsministerium reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um Stellungnahme.

Ministerin: „Bildung zurück in die Bundesstaaten“

Linda McMahon, die am 3. März vom Senat bestätigt wurde, sagte in ihrer ersten Botschaft an die Mitarbeiter, dass ihre „Vision mit der des Präsidenten übereinstimmt“: Bildung gehöre in die Verantwortung der Bundesstaaten.

Sie fügte hinzu: „Unsere Aufgabe besteht darin, den Willen des amerikanischen Volkes und den gewählten Präsidenten zu respektieren. Er hat uns beauftragt, die überbordende Bürokratie des Bildungsministeriums schnell und verantwortungsvoll abzubauen – eine bedeutsame letzte Mission.“

Traditionell hat die US-Regierung nur begrenzten Einfluss auf das Bildungswesen. Etwa 13 Prozent der Mittel für Grund- und weiterführende Schulen stammen aus Bundesmitteln, der Rest wird von den Bundesstaaten und örtlichen Gemeinden finanziert.

Entlassung der Mitarbeiter

Vor gut einer Woche hatte das Bildungsministerium bereits die Entlassung von fast der Hälfte seiner Mitarbeiter angekündigt. Das Ministerium beschäftigte rund 4.200 Mitarbeiter, bevor rund 1.300 entlassen wurden und weitere 600 die Behörde mit einer Abfindung verließen.

Die heutige Form der Behörde geht auf ein Gesetz von 1979 zurück, das sie durch Abspaltung vom Ministerium für Gesundheit, Bildung und Soziales unabhängig machte.

Die Regierung sei im Bildungswesen gescheitert und habe Schüler, Eltern und Lehrer enttäuscht, so das Weiße Haus.

Die Ergebnisse des National Assessment of Educational Progress (NAEP) zeigen, dass sich die Leistungen der Schüler trotz Investitionen von über 3 Billionen US-Dollar seit der Gründung des Bildungsministeriums im Jahr 1979 nicht verbessert haben, heißt es im Informationsblatt.

Trump hatte im Wahlkampf versprochen, das Bildungsministerium abzuschaffen, da es seiner Ansicht nach für die Indoktrination der amerikanischen Jugend verantwortlich sei.

Am 4. Februar verwies der Präsident auf internationale Bildungsrankings, die zeigen, dass die USA trotz der höchsten Ausgaben pro Schüler hinter vielen anderen Ländern zurückfallen.

Er hatte damals angedeutet, dass er mit dem Kongress und den Lehrergewerkschaften zusammenarbeiten könnte, um die Behörde abzuschaffen. Er schloss aber auch den Erlass einer Durchführungsverordnung nicht aus.

Der Artikel erschien zuerst bei theepochtimes.com unter dem Titel „Trump to Sign Order to Eliminate Department of Education“. (deutsche Bearbeitung ks)