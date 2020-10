Trumps Kandidatin für Obersten Gerichtshof erklärt vor Senat: „Werde Gesetze so wie sie geschrieben sind auslegen“

Nur knapp drei Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl hat der Senat mit den Anhörungen der designierten Verfassungsrichterin Barrett begonnen. Die oppositionellen Demokraten nutzten das, um die konservative Juristin als Gefahr für die Gesundheitsreform "Obamacare" darzustellen.

Richterin Amy Coney Barrett gab am Montag ihre erste Aussage vor dem Justizausschuss des Senats ab und gelobte, Gesetze „so auszulegen, wie sie geschrieben sind“.

„Ich bin nominiert worden, um den Sitz von Richterin Ginsburg zu besetzen, aber niemand wird sie jemals ersetzen können“, sagte Barrett vor dem Justizausschuss. Dies geschah, nachdem die Ausschussvorsitzende Lindsey Graham (R-S.C.) Barrett den Schwur abnahm, um vor dem Gremium sprechen zu können.

„Wie ich bereits bei meiner Nominierung für den Justizausschuss sagte, bin ich es gewohnt, in einer Gruppe von neun Familienmitgliedern zu sein. Nichts ist mir wichtiger, und ich bin so stolz darauf, sie hinter mir zu haben“, sagte Barrett und fügte hinzu, dass „mein Vater Anwalt und meine Mutter Lehrerin war, was erklärt, warum ich am Ende Juraprofessorin wurde. Wichtiger ist, dass meine Eltern mir und meinen sechs Geschwistern ein Leben des Dienstes, der Prinzipien, des Glaubens und der Liebe vorlebten.

Barrett fühlt sich der Rechtstheorie des verstorbenen konservativen Richters Antonin Scalia verbunden

Wie erwartet, erklärte Barrett, dass sie eine Verfechterin der Rechtstheorien des ehemaligen Richters Antonin Scalia sei und vor seinem Tod 2016 als Sekretärin für ihn tätig war. Scalia war ein US-amerikanischer Jurist der von 1986 bis zu seinem Tod 2016 Beigeordneter Richter (Associate Justice) am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten war.

„Ich hatte das Gefühl, dass ich Richter Scalia bereits kannte, bevor ich ihn persönlich traf, weil ich so viele seiner farbenfrohen, eingängigen Aussagen gelesen hatte“, merkte sie an.

„Mehr als der Stil seines Schreibens war es jedoch der Inhalt von Richter Scalias Argumentation, der mich geprägt hat. Seine Rechtsphilosophie war geradlinig: Ein Richter muss das Gesetz so anwenden, wie es geschrieben steht, und nicht so, wie sie er es sich wünscht. Manchmal bedeutete dieser Ansatz für Scalia, Ergebnisse zu erhalten, die ihm selbst nicht gefielen. Aber wie er es in einer seiner bekanntesten Aussagen ausdrückte, bedeutet das, dass wir eine Regierung der Gesetze und nicht der Menschen haben“, äußerte Barrett im Ausschuss.

„Supreme-Court-Posten juristisches und nicht politisches Amt“

Barrett selbst sagte in ihrer Eingangserklärung vor dem Senat, sie sehe den Supreme-Court-Posten als juristisches und nicht politisches Amt an. „Gerichte sind nicht dazu da, jedes Problem zu lösen oder jedes Unrecht wiedergutzumachen“, sagte die 48-Jährige. „Die politischen Entscheidungen und Werteurteile von Regierungen müssen von den politischen Instanzen getroffen werden, die vom Volk gewählt werden und ihm gegenüber verantwortlich sind. Die Öffentlichkeit sollte das nicht von Gerichten erwarten, und Gerichte sollten es nicht versuchen.“

Richterin Amy Coney Barrett wurde nach dem Tod von Richterin Ruth Bader Ginsburg im vergangenen Monat von Präsident Donald Trump für das Gericht als Nachfolge nominiert.

Demokraten warfen Barrett vor Obamacare abschaffen zu wollen

Barrett tätigte diese Äußerungen nachdem die Demokraten im Justizausschuss versucht hatten, sie an die Vorstellung zu binden, sie würde den Affordable Care Act (ACA), bekannt als Obamacare, auflösen. Sie warfen den Republikanern auch vor, sich auf einen unrechtmäßigen Prozess einzulassen, während sie gleichzeitig behaupteten, dass der Gewinner der Präsidentschaftswahlen vom 3. November derjenige sein sollte, der über die Nachfolge Ginsburgs entscheiden sollte.

Auf dem Podium beschrieben die Republikaner Barrett als eine besonnene Richterin mit phänomenalen Referenzen.

Die Republikaner scheinen über genügend Stimmen zu verfügen, um Barrett für einen Sitz auf Lebenszeit am Obersten Gerichtshof zu bestätigen – abgesehen von unvorhergesehenen Ereignissen. Im vergangenen Monat sagten mehrere Senatoren der Republikaner, die als mögliche ausschlaggebende Stimmen angesehen wurden, darunter Senator Mitt Romney (R-Utah), dass sie für die Bestätigung von Barrett stimmen würden.

Demokraten wollten Anhörung wegen Corona verschieben lassen

Die Demokraten im Senat versuchten, die Anhörung zur Bestätigung Barretts verschieben zu lassen, indem sie sagten, es sei riskant für den Senat, Anhörungen wegen der Pandemie durchzuführen.

Die Anhörung am Montag war die erste eines viertägigen Prozesses, bei dem die Senatsrepublikaner die Wahl der nominierten Nachfolge bestätigen müssen.

Der Artikel wurde mit Material der Epoch Times USA und afp erstellt.