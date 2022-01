UK: Alle Maßnahmen könnten am 26. Januar fallen – Außer dem Maskentragen

England wird die COVID-Pässe Ende Januar abschaffen, weil sie „schwer zu rechtfertigen“ sind, sagt Gesundheitsminister Javid – jetzt, wenn Omikron nachlässt, sei es nicht mehr nötig.

Die umstrittenen COVID-Pässe werden in England noch in diesem Monat abgeschafft, da die Omikron-Welle im Land weiter zusammenbricht, soll Sajid Javid, britischer Gesundheitsminister, nach Informationen von „Daily Mail“ bei einer Sitzung zu seinen Minister-Kollegen gesagt haben.

Die Minister wollen auch die Regelung zum Homeoffice streichen, wenn die derzeitigen Maßnahmen am 26. Januar überprüft werden.

Wahrscheinlich wird auch die Anforderung entfallen, dass Reisende bei der Rückkehr aus dem Ausland einen COVID-Test ablegen müssen. Auch die COVID-Pässe für den Zutritt zu großen Veranstaltungsorten würden abgeschafft.

Nur noch Maske tragen

Das könnte bedeuten, dass die obligatorischen Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften die einzige verbleibende Einschränkung bleiben werden.

Derzeit muss man in England einen Impfnachweis oder einen Nachweis eines negativen Corona-Tests vorlegen, um Großveranstaltungen und Nachtclubs zu betreten.

Wie „The Guardian“ berichtet, plant die britische Regierung indes alle verbleibenden Pandemie-Beschränkungen für England bereits im März auslaufen zu lassen. Premierminister Boris Johnson soll mehrmals signalisiert haben, dass er bereit ist, das Vereinigte Königreich mit dem Virus leben zu lassen.

Eine hochrangige Quelle bestätigte zudem, dass die Regierung die Abschaffung der obligatorischen Selbstisolierung bei positiven COVID-Fällen prüft, da es „pervers“ wäre, diese Maßnahme auf Dauer beizubehalten. Die Isolationspflicht könnte durch Beratung ersetzt werden.

Die gesetzliche Verpflichtung zur Selbstisolierung, die bei Nichteinhaltung mit Geldstrafen von bis zu 10.000 Pfund (etwa 12.000 Euro) belegt ist, ist eine von mehreren COVID-Rechtsvorschriften, die im März auslaufen. Die Regierung prüft derzeit, ob sie überhaupt noch notwendig sind.

Infektionen gehen zurück

Johnson wird diese Woche eine Reihe von Sitzungen einberufen, um die Entwicklung der COVID-Daten zu untersuchen. Sein Sprecher sagte: „Was die Daten betrifft, so gibt es einige ermutigende Anzeichen dafür, dass die Infektionen im ganzen Land zurückgehen.“

Auch gebe es Anzeichen für einen Rückgang oder zumindest eine Stagnation bei den Einweisungen und der Belegung von Krankenhäusern, fügte der Sprecher hinzu. Die Gesundheitsämter stünden aber dennoch weiterhin unter „erheblichem Druck“ – mit 16.000 COVID-Patienten in Krankenhäusern allein in England.

Die Zahl der COVID-Fälle in Großbritannien sinkt von Woche zu Woche – mit etwa 80.000 neuen positiven Tests in der dritten Januarwoche. Eine Reduzierung von über 40 Prozent.

Bei einem Treffen mit Abgeordneten der Tory-Partei lobte Gesundheitsminister Javid die „ermutigenden Zeichen“, warnte aber, dass die Krankenhäuser weiterhin unter Druck stünden, berichtet die „Times“.

Auch Oliver Dowden, Vorsitzender der Konservativen Partei, hat am 16. Januar mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die Einschränkungen am 26. Januar aufgehoben werden. Die jüngsten Daten zum Coronavirus scheinen „in die richtige Richtung zu gehen“, zitiert ihn „Daily Mail“.

Er warnte jedoch, dass die Regierung „die Daten zum Zeitpunkt der Entscheidung abwarten wird, bevor sie die endgültige Entscheidung trifft“. Auch die „Times“ berichtet, dass es unwahrscheinlich ist, dass die COVID-Pässe verlängert werden, wenn das Gesundheitsministerium argumentiert, dass sie nicht mehr benötigt werden.

Isolation auf fünf Tage reduziert

Zuvor hatte das Gesundheitsministerium die Zahl der Tage, die Menschen zur Selbstisolierung zur Verfügung stehen, wenn sie in England positiv auf COVID getestet wurden, auf fünf reduziert.

Der Gesundheitsminister teilte den Abgeordneten mit, dass Daten zeigten, dass etwa zwei Drittel der positiven Fälle am „Ende des fünften Tages nicht mehr infektiös sind“.

Er fügte hinzu: „Nach Prüfung aller Fakten haben wir beschlossen, die Mindestdauer der Selbstisolierung in England auf fünf volle Tage zu reduzieren. Ab Montag können sich die Menschen zweimal testen lassen, bevor sie gehen – und die Isolation zu Beginn des sechsten Tages verlassen.“

Die beiden Tests seien von entscheidender Bedeutung, sagte Javid. Er fordert jeden auf, die Kapazitäten zu nutzen und sich testen zu lassen, „damit wir die Freiheiten in diesem Land wiederherstellen können, während wir gleichzeitig für die Sicherheit aller sorgen“.

Im Rahmen dieser Maßnahme können sich die Betroffenen am fünften und sechsten Tag testen lassen, müssen aber im Falle eines positiven Testergebnisses so lange in Isolation bleiben, bis die Tests an zwei aufeinanderfolgenden Tagen negativ ausgefallen sind.

Die Maßnahme soll dazu beitragen, den Personalmangel in der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst zu beheben. Den Bürgern soll so ermöglicht werden, früher an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren.

In USA Isolation bereits reduziert

Die Regierung stand unter Druck, die Situation in England mit der in den USA in Einklang zu bringen, wo die Isolationszeit auf fünf Tage verkürzt wurde.

Die US-Behörden haben bereits am 27. Dezember 2021 die Isolationszeit auf fünf Tage reduziert. Das Gesundheitsamt begründet die Änderung damit, dass wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass die meisten SARS-CoV-2-Übertragungen im Krankheitsverlauf früh stattfinden – in der Regel in den ein bis zwei Tagen vor dem Auftreten der Symptome und in den zwei bis drei Tagen danach.

Sie empfehlen eine Auffrischungsimpfung, in öffentlichen Innenräumen eine Maske zu tragen und sich testen zu lassen, bevor man sich mit mehreren privat trifft.

Die frühere Richtlinie der britischen Gesundheitsbehörde sah vor, dass die Betroffenen mindestens sechs volle Tage lang isoliert bleiben mussten, sobald Symptome auftraten oder ein positives Testergebnis vorlag.

Je nachdem, was zuerst eintrat, konnte man sich mit zwei negativen Corona-Tests an Tag sechs und sieben aus der Selbstisolierung freitesten. Am siebten Tag war es möglich, die Quarantäne zu verlassen.

