China soll Russland bei der Auswahl spezifischer Ziele für Raketenangriffe in der Ukraine unterstützen. Dies gab Oleh Aleksandrov, ein hochrangiger Mitarbeiter des ukrainischen Auslandsgeheimdienstes am 4. Oktober gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur „Ukrinform“ bekannt.

„Es gibt Hinweise auf eine intensive Zusammenarbeit zwischen Russland und China bei der Satellitenaufklärung des ukrainischen Territoriums, um strategische Ziele für deren Zerstörung zu identifizieren und auszukundschaften“, sagte Aleksandrov.

„Gleichzeitig können diese Ziele ausländischen Investoren gehören, wie wir in den letzten Monaten gesehen haben.“

Der Geheimdienst hat laut „Ukrinform“ die konkreten Ziele in der Ukraine, die mit Hilfe chinesischer Satellitenaufklärung bereits getroffen wurden, nicht bekannt gegeben.

Moskau: Informationsübermittlung der USA an Ukraine „offensichtlich“

Die Veröffentlichung erfolgt nur wenige Tage, nachdem das „Wall Street Journal“ und „Reuters“ berichtet hatten , dass die Vereinigten Staaten Kiew möglicherweise Zielinformationen über Energieinfrastruktur tief im Inneren Russlands, wie Raffinerien, Pipelines und Kraftwerke, zur Verfügung stellen.

Als Reaktion auf die oben genannten Berichte der US-Medien erklärte der Kreml am 2. Oktober, dass er davon ausgeht, dass die Vereinigten Staaten und die NATO der Ukraine bereits regelmäßig Informationen über das Schlachtfeld zur Verfügung stellen.

„Die Vereinigten Staaten von Amerika übermitteln der Ukraine regelmäßig online Informationen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten in Moskau.

„Die Bereitstellung und Nutzung der gesamten Infrastruktur der NATO und der Vereinigten Staaten zur Sammlung und Weitergabe von Informationen an die Ukrainer ist offensichtlich.“

Russland greift die Energieinfrastruktur der Ukraine an

In den frühen Morgenstunden des 5. Oktober griff Russland mit mehr als 50 Raketen und etwa 500 Angriffsdrohnen die Energieinfrastruktur der Ukraine an.

Laut einer Erklärung des ukrainischen Energieministeriums auf Facebook fiel bei einer beträchtlichen Anzahl von Kunden der Strom aus.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf X, dass die von Russland eingesetzten Drohnen über 100.000 im Ausland hergestellte Komponenten erfordern würden.

Nach dem Angriff am frühen Morgen forderte Selenskyj die internationale Gemeinschaft auf, entschlossener gegen die Lieferung solcher Bauteile an Russland vorzugehen.

Er betonte, dass Russland viele Komponenten nicht selbst herstellen könne, insbesondere die 96 im Ausland hergestellten Bauteile der russischen Rakete Kh-47M2 Kinzhal.

„Zu den Herstellern gehören Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, China, Taiwan, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, der Schweiz, Japan, der Republik Korea und den Niederlanden“, schrieb Selenskyj auf X. „Es handelt sich um Netzwerke, die sich über mehrere Länder erstrecken. All dies muss gestoppt werden.“

Ausländische Hilfe in Form von Informationen und Ressourcen zur Kriegsführung spielt weiterhin eine wichtige Rolle in dem anhaltenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine.