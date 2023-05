Umstrittener EU-Munitionsplan: Mitgliedstaaten befürchten zu große Machtbefugnisse

Die kürzlich vorgestellten EU-Pläne für einen schnellen Ausbau der Produktionskapazitäten für Munition sorgen für Misstrauen. Normalerweise sind die Bestände der Produktionsmittel und -kapazitäten eines Unternehmens streng vertraulich. Das könnte sich bald ändern – mit weitreichenden Folgen.

Einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union befürchten, dass sich die EU-Kommission durch einen im März vorgestellten Munitionsplan selbst zu weitreichende Befugnisse einräumt.

Konkret geht es in einem neuen Gesetzesentwurf darum, dass die Europäische Kommission die Munitionsproduktion in Europa ankurbeln will. Dabei hat die Kommission vor, dies mit einer Milliarde Euro z…