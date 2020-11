US-Historiker: Peking wäre glücklich über eine US-Regierung ohne Trump

Das chinesische Regime wäre glücklich über eine neue US-Regierung ohne Präsident Donald Trump, so der Historiker Victor Davis Hanson. Sie favorisierten klar Joe Biden, der einen freundlichen Kurs gegenüber der Kommunistischen Partei Chinas fahre.

Sollte der Kandidat der Demokratischen Partei Joe Biden die Wahl gewinnen, werde Peking mehr Druck auf die US-Verbündeten im asiatisch-pazifischen Raum ausüben, sagte Victor Davis Hanson, langjähriger Forscher des Thinktanks „Hoover Institution“ der Stanford-Universität.

Im Programm der amerikanischen Epoch Times, „American Thought Leaders“, sagte Hanson, Peking sehe Biden als jemanden, der mit dem kommunistischen Regime zusammenarbeiten würde – „ein Zeichen der Schwäche, das ausgenutzt wird“.

Während viele Medien Biden zum Sieger der Präsidentschaftswahlen gekürt haben, wird die Epoch Times das Rennen erst dann für beendet erklären, wenn das Ergebnis offiziell bestätigt und alle juristischen Verfahren geklärt sind.

Hanson analysierte Pekings Sicht auf die Wahl: „Ich denke, sie sind jetzt wegen Bidens Sieges viel zuversichtlicher, weil ihr Hauptfeind und ihre größte Sorge verschwunden sind, wenn Trump verliert.“

Trump-Regierung geht hart gegen China vor

Die Trump-Regierung hat die Kommunistische Partei Chinas mit einer Reihe von Problemen konfrontiert, darunter unfaire Handelspraktiken, Spionage, bösartige Infiltration in den Vereinigten Staaten, Sicherheitsbedrohungen durch chinesische Technologie und Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang und Hongkong.

Ohne eine harte Politik gegenüber China unter Biden, so Hanson, werde das Pekinger Regime Druck auf Australien, Japan, Südkorea und Taiwan ausüben, die allesamt wichtige Verbündete der USA im indisch-pazifischen Raum sind. Peking könne „etwas in die Gewässer vor Taiwan schicken“ und sehen, wie Biden reagiert.

„Ich glaube, sie [Peking] freuen sich [über einen Biden-Sieg], und ich gehe davon aus, dass sie einerseits sehr vorsichtig sind, aber sehr, sehr konsequent ihren Weg folgen – und das bedeutet: unterdrücken, unterdrücken, unterdrücken“, sagte Hanson.

Peking sieht Taiwan als eigenes Territorium

Peking sieht Taiwan als Teil des eigenen Territoriums und hat wiederholt gedroht, die Insel mit militärischer Gewalt unter Kontrolle zu bringen. Das Regime versucht seit jeher zu verhindern, dass Organisationen und Regierungen anderer Länder eine Beziehung zu Taiwan aufbauen, um das Land, das über eine eigene demokratisch gewählte Regierung, Militär, Währung und Verfassung verfügt, auszugrenzen.

Die bilateralen Beziehungen zwischen Washington und Taipeh haben sich in den letzten Monaten erheblich verbessert, da die Trump-Administration Taiwan als einen wichtigen Verbündeten in ihrer Indopazifik-Strategie betrachtet. In August und September besuchten zwei hochrangige US-Beamte, der Gesundheits- und Arbeitsminister Alex Azar und der Unterstaatssekretär Keith Krach, Taiwan.

Über die Annäherungen zwischen den USA und Taiwan verärgert hat Peking in den letzten Monaten Militärmanöver in der Nähe von Taiwans Küstengewässer abgehalten und Kampfflugzeuge in die Nähe der Insel geschickt. Nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums verletzte China bereits an elf Tagen im November den Luftraum Taiwans.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Beijing Sees Biden as Someone Susceptible to Its Influence: Victor Davis Hanson (Deutsche Bearbeitung von wj)