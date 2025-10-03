Eric Trump über den unerbittlichen Feldzug gegen seine Familie

Eric Trump, drittes Kind des US-Präsidenten Donald Trump und seiner ersten Ehefrau Ivana Trump, gewährt in einem Exklusivinterview mit Jan Jekielek von der englischsprachigen Ausgabe der Epoch Times einen Blick hinter die Kulissen. Der 41-jährige Geschäftsmann berichtet, wie ein Jahrzehnt unerbittlicher Angriffe der politischen Linken drohte, sein eigenes Geschäft und seine Familie zu zerstören, während sogar nach dem Leben seines Vaters getrachtet wurde. Diese Erfahrungen, die Eric Trump entschlossener denn je gemacht haben, für das zu kämpfen, woran er glaubt, hat er in seinem neuen Buch „Under Siege: My Family’s Fight to Save Our Nation“ (deutsch etwa: Unter Belagerung: Der Kampf meiner Familie zur Rettung unserer Nation) niedergeschrieben .

Herr Trump, Ihre Familie befindet sich seit einiger Zeit „unter Belagerung“, und das ist auch das Thema in Ihrem neuen Buch. Wie war es bei Ihnen selbst? Was war ein Schlüsselmoment, in dem Ihnen klar wurde, dass sich die Dinge unwiderruflich verändert hatten?

Das werde ich nie vergessen. Mein Vater übergab mir das Unternehmen, als er nach Washington, D.C. ging. Mir war nie klar, dass ich einmal die Person sein würde, die keinen verfassungsmäßigen Schutz genießt. Wissen Sie, der Präsident der Vereinigten Staaten genießt verfassungsmäßigen Schutz. Ich hingegen nicht, und so wurde ich zur wohl am häufigsten mit einer Vorladung belegten Person in der Geschichte Amerikas.

Ich habe innerhalb kürzester Zeit 112 Vorladungen erhalten. Und das sind gewaltige Vorladungen: vom Senat, vom Kongress, von den größten Generalstaatsanwälten des Landes, von den Bezirksstaatsanwälten des Landes. Sie wollten unsere Familie ruinieren. Sie wollten uns pleite sehen. Sie wollten meinen Vater im Gefängnis sehen. Sie wollten mich im Gefängnis sehen. Sie wollten den Namen Trump von jedem Gebäude rund um den Globus verschwinden sehen.

Sie wollten unsere Beziehungen zerstören. Sie wollten die familiären Bindungen zu meinen Geschwistern zerstören. Sie wollten die Beziehung meines Vaters zu Melania zerstören. Sie durchsuchten unsere Häuser. Sie versuchten, ihn des Amtes zu entheben. Sie sperrten uns bei Twitter, Instagram und X.

Sie haben das Justizministerium als Waffe eingesetzt, seinen Wahlkampf ausspioniert und [den Schwindel über] die Russland-Absprache erfunden. Sie haben sich die schmutzigen Dossiers ausgedacht. Sie haben ihn in Colorado von der Wahlliste gestrichen. Dann haben sie ihn in Maine von der Wahlliste gestrichen.

Dann gab es Anklagen in wie vielen Punkten? 91 Anklagepunkte – in Fulton County, im tiefsten linken New York City und in Washington, D.C. Sie machten ein Fahndungsfoto von ihm, und dann versuchten sie, ihn zu töten.

Und genau das haben sie mit unserer Familie versucht: Sie haben versucht, unsere Familie zu töten. Sie haben versucht, die MAGA-Bewegung zu töten.

Und vor zwei Wochen haben Sie gesehen, was sie mit Charlie Kirk gemacht haben, nicht wahr? Es war dasselbe. Sie wollten diese Stimme zum Schweigen bringen. Und genau darum geht es in „Under Siege“. Es sind die Tausenden Geschichten hinter den Kulissen. Wie sie versuchten, unsere Familie und die größte politische Bewegung der amerikanischen Geschichte zu zerstören.

Welche Auswirkungen hatte das auf Ihre Familie?

Zugegebenermaßen hat es uns wahrscheinlich so hart wie Stein gemacht. Ich meine, es hat mich wahrscheinlich abgestumpft. Ich erinnere mich noch an die erste Vorladung, und es hat damals fast wehgetan. Nach zehn Vorladungen dachte ich: „Ja, jetzt geht es wieder los.“

Inzwischen kenne ich das Spiel – und es ist alles nur ein Spiel. Es ist kein lustiges Spiel, es ist kein schönes Spiel, aber es ist ein Spiel, und man fängt an, es genau als solches zu betrachten. Es ist böse. Auf der anderen Seite stehen kranke Menschen.

Es sind Leute, die dieses Land zerstören wollen. Es sind Leute, die einen Mann zerstören wollen, nur weil er anderer Meinung war.

Zuerst versuchten sie, über ihn zu lachen und ihn zu verspotten. Sie erinnern sich noch an das Korrespondenten-Dinner im Weißen Haus. Dann versuchten sie, ihn zum Schweigen zu bringen. Sie sperrten ihn aus den sozialen Medien aus. Boko Haram, der Ayatollah, die Taliban, die Hisbollah – sie alle hatten Twitter-Kanäle. Aber raten Sie mal, wer da nicht mitmachen durfte! Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Er durfte kein Facebook-Konto haben. Sie schrieben Briefe an meine Frau: „Wenn Sie auf YouTube über Donald Trump sprechen, werden wir Sie sperren.“

Und dann übten sie körperliche Gewalt gegen ihn aus, nachdem sie ihn mit juristischen Mitteln nicht fassen konnten. Es war eine verrückte Schlacht, und es ist eine Schlacht, die wir trotz aller Widrigkeiten gewonnen haben. Und genau darum geht es in meinem Buch „Under Siege“

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump betritt zusammen mit seinem Sohn Eric Trump (l.) den Gerichtssaal während seines Prozesses wegen angeblicher Vertuschung von Schweigegeldzahlungen vor dem Strafgericht von Manhattan am 30. April 2024 in New York City. Foto: Eduardo Munoz-Pool/Getty Images

Können Sie mir ein Beispiel dafür nennen, als Ihnen alles nur noch sehr, sehr düster erschien?

Ich saß bei dem Prozess in New York [wegen des Vorwurfs der Verfälschung von Geschäftsunterlagen] jeden Tag neben ihm. Und ich erinnere mich, wie sie aufstanden und 34 Anklagepunkte verlasen, die schlichtweg erfunden waren.

Er [Donald Trump] wurde mit einem Redeverbot belegt. Ich war der Einzige, dem kein Maulkorb auferlegt wurde. Also stand ich jeden Tag auf den Stufen des Gerichtsgebäudes und prangerte lautstark an, wie manipuliert der ganze Prozess war. Und ich erinnere mich, nachdem 34 Anklagepunkte verlesen wurden, wie er mir die Hand schüttelte. Wir verließen zusammen das Gebäude, sprangen ins Auto und fuhren tatsächlich zu einer Spendenveranstaltung. Tagsüber waren wir im Gericht und nachts sammelten wir Spenden.

Und ich weiß noch, dass er mich ansah, als wir ins Auto stiegen, und sagte: „Ich weiß nicht wie, aber wir werden gewinnen.“ Und er sprach nicht nur über den Gerichtsprozess, sondern über die gesamte Wahl.

Und das ist die perfekte Parallele. Ich meine, das war sein Wiederaufstieg. Denn niemand hätte je gedacht, dass ein Mann, der gerade wegen 91 schwerer Verbrechen angeklagt wurde – obwohl er nichts falsch gemacht hatte, sondern weil unser System komplett gegen ihn als Waffe eingesetzt wurde –, letztlich Präsident werden könnte.

Und er wurde nicht nur Präsident, sondern gewann auch alle Swing States. Er gewann die Mehrheit der Stimmen; jeder Staat der Nation rückte nach rechts. Wir holten elf Bezirke in Kalifornien, die nie republikanisch gewesen waren. [Den Bezirk] Miami-Dade [in Florida], der seit 37 Jahren nicht mehr republikanisch gewesen war, gewannen wir mit 11 Prozent.

Der ehemalige US-Präsident und republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump spricht während einer Wahlnachtveranstaltung in West Palm Beach, Florida, am 6. November 2024. Foto: Jim Watson/AFP via Getty Images

Sie möchten über die Kunst des Wiederaufstiegs sprechen? Als er in seinen frühen Jahren seinem Buch genau diesen Titel gab, war das eine großartige Vorahnung genau dessen, was wir vor einem Jahr erlebten.

Apropos Kunst des Wiederaufstiegs: Als Ihr Vater in Butler, Pennsylvania, aufstand und rief: „Kämpft, kämpft“, nachdem er angeschossen worden war, wie haben Sie das erlebt?

Ich musste etwa sechs Wochen vor Butler viel Kritik einstecken, als ich sagte: „Hören Sie, es würde mich nicht wundern, wenn sie versuchen würden, ihm körperliche Gewalt anzutun.“ Sie hatten damals alles versucht. Zuerst versuchten sie, ihn zu verspotten: „Hahaha, der schafft das nie.“ Ich erinnere mich noch an Barack Obamas Aussage, Donald Trump sei kein ernst zu nehmender Typ. Das kommt von einem Mann, der Bürgerorganisationen aufgebaut hatte. Mal im Ernst: Er hat in seinem Leben noch nie etwas aufgebaut.

Und dann versuchten sie offensichtlich, ihn [meinen Vater] zum Schweigen zu bringen, doch all die juristischen Mittel halfen nicht. Ich sagte: „Hören Sie, der nächste logische Schritt ist Gewalt. Das ist es, was sie tun. Wenn ihnen das Narrativ entgleitet, greifen sie zur Gewalt.“ Und ich hatte recht.

Ich wurde von allen Seiten gescholten – Sie wissen schon: „Er ist ein Panikmacher“. Aber dann, sechs Wochen später, kam Butler. Und dann, zwei Monate später … Sie wissen, was auf dem Golfplatz passiert ist. [Anm. d. Red.: Es gab einen erneuten Anschlagsversuch auf Donald Trump auf dessen Golfklub in Florida.]

Und etwa ein Jahr später passierte unserem engen Freund [ Charlie Kirk ] das, was ihm eben passierte. Es ist verrückt, in welcher Zeit wir leben, und ich hätte nie gedacht, dass das ganze Land an so einen Punkt gelangen würde. Ich kann Ihnen sagen: Die Leute haben alle die Nase voll von diesen Spielchen und diesem Unsinn, und alle merken das.

Und ich glaube, das ist der Grund für den Massenexodus aus der Demokratischen Partei in diesem Land. Ich glaube, das ist der Grund, warum innerhalb von vier Jahren jeder Student in diesem Land, der von jedem Lehrer und Professor indoktriniert und in revisionistischer Geschichte unterrichtet worden war, nun fest in unserem Lager steht. Das Pendel ist in eine Richtung ausgeschlagen, die die meisten Menschen in den meisten Ländern meiner Meinung nach nicht einmal begreifen können. Und ich bin sehr stolz, einen großen Beitrag dazu geleistet zu haben.

Wie groß war Ihrer Meinung nach der Einfluss der Ereignisse in Butler auf die Wahl 2024?

Massiv. Als ich die Hand [meines Vaters] in der Luft sah, dachte ich mir: „Wir haben gerade die Wahl gewonnen. Die Leute werden das nicht hinnehmen. Die Leute kennen die radikale Linke als das, was sie ist. Die radikale Linke versteckt nicht mehr länger, wer sie ist. Wir wissen genau, wer sie sind.“

Sie sind diejenigen, die einen Faschisten nennen, aber gleichzeitig ganz in Schwarz gekleidet mit einem Scharfschützengewehr auf einem Dach sitzen und jemanden erschießen, der friedlich sein Recht auf freie Meinungsäußerung ausübt. So sieht für mich Faschismus aus, nicht die Person, die genau am anderen Ende darüber spricht.

Die Kugeln fliegen nur in eine Richtung – gegen [den republikanischen Abgeordneten] Steve Scalise, gegen meinen Vater, gegen Charlie Kirk, gegen das, was sie beinahe mit [Supreme-Court-Richter Brett] Kavanaugh gemacht hätten, und gegen so viele andere, nicht wahr? Sie wollen Leute wie mich nicht im Rampenlicht, sie wollen uns in den Keller verbannen. Sie wollen, dass wir im Endeffekt das tun, was Joe Biden [im Wahlkampf] 2020 getan hat: Er verließ seinen Keller nicht, man hörte nichts von ihm. Wenn das unser Drehbuch gewesen wäre, hätten wir keine Chance gehabt.

Hillary Clinton hatte 2016 fünfmal so viele Spenden gesammelt wie wir, richtig? Wären wir nicht laut und politisch etwas unkorrekt gewesen, hätten wir nicht aus tiefstem Herzen gesprochen, wären wir nicht mit Megafon auf jedem Traktor in jedem Swing State gestanden und hätten wir nicht in jeder Kirche, jedem Haus und bei jedem Picknick gesprochen, wo immer wir konnten, hätten wir nie gewonnen. Und das ist ihnen klar, und ich denke, deshalb wollen sie sicherstellen, dass wir nicht nach draußen gehen und uns nicht in großen Menschenmengen versammeln.

Und genau das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen jetzt lauter denn je unsere Stimme erheben. Ich glaube, die Menschen erkennen endlich wieder, wofür diese Partei steht. Daher kommt es auch, dass 50 Bundesstaaten erneut nach rechts gerückt sind, wir die Mehrheit der Stimmen gewonnen haben und in jedem Swing State, mit großem Vorsprung. Ich glaube, die Menschen stehen jetzt fest auf unserer Seite.

Eric Trump und seine Frau, die Co-Vorsitzende des Republican National Committee Lara Trump, sprechen am 5. Oktober 2024 auf einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania. Es ist das erste Mal, dass der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige Präsident Donald Trump nach Butler zurückkehrt, seit er am 13. Juli bei einem Attentatsversuch verletzt wurde. Foto: Kevin Dietsch/Getty Images

Wenn Sie erlauben: Von den beiden älteren Brüdern scheinen Sie der zurückhaltendere zu sein, aber im Jahr 2024 wirkten Sie sehr aktiv. Haben Sie Ambitionen auf ein politisches Amt in der Zukunft?

Ich gehöre zu den Leuten, die nicht im Rampenlicht stehen müssen. Ich leite unser Unternehmen schon sehr lange. Darin bin ich sehr gut. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe den Kapitalismus. Ich liebe Hotels. Ich liebe Immobilien. Ich mag Politik, aber es ist nicht meine große Liebe. Ehrlich gesagt verabscheue ich die Hälfte der Politiker, weil ich glaube, dass die meisten von ihnen auf Kosten anderer leben und nie etwas erreicht haben. Jemand, der nie einen Scheck unterschrieben hat, macht Gesetze, die für jedes Unternehmen und jeden Menschen in unserem Land gelten. Jemand, der keine Ahnung vom Gesundheitswesen hat, trifft Entscheidungen über das Leben von Millionen Menschen. Das kann ich nicht begreifen.

Man sieht all diese zwanzigjährigen jungen Leute, die in die Politik gehen, wie Joe Biden, und die 50 Jahre in der Politik bleiben, und dann werden sie Präsident, und man fragt sich, warum unser Land unter ihrer Führung vollkommen dysfunktional ist, wo sie doch nie eine äußere Perspektive kennengelernt haben. Ihr ganzes Leben lang waren sie auf die Schecks der Regierung angewiesen, die sie für ihre Ja- und Nein-Stimmen bekamen.

Ich mag dieses System nicht. Ich bin alles andere als schüchtern, kann aber auch ohne öffentliches Rampenlicht leben. Oft arbeite ich gern hinter den Kulissen und erreiche ein Ziel, ohne jemals gesehen zu werden. Und wenn ich in die Öffentlichkeit gehen muss, mache ich das natürlich auch, wie als ich meinen Vater beim [Nominierungsparteitag des] RNC [Republican National Convention] vor Hunderten Millionen Menschen vorstellte. Die Öffentlichkeit ist mir nicht fremd.

Aber ich war auch der Erste, der ihn am Tag unseres Sieges, dem 6. November, anrief – frühmorgens, wir hatten noch nicht geschlafen – und sagte: „Weißt du, Papa, ich liebe dich unendlich. Herzlichen Glückwunsch, wir haben den Super Bowl gewonnen. Es war die größte Ehre meines Lebens, auf der Bühne zu stehen. Aber ich werde mich jetzt wieder unserer Firma widmen und an die Arbeit gehen. Das Land ist in guten Händen, und du weißt, das Geschäft wird in guten Händen sein. Mach du, was du am besten kannst, und ich mache, was ich am besten kann.“ In solchen Momenten schalte ich gern ab und ziehe mich zurück in den Hintergrund. Und ich genieße es, dass ich das kann.

Ich möchte kurz etwas erzählen. Vor 2024 haben mich Leute angerufen und gesagt: „Hey, die Leute wollen, dass ich für ein Amt kandidiere“, und ich wette, das haben Ihnen auch schon Leute gesagt. Meine Antwort war: „Wissen Sie, wir benötigen Leute, die konsequent sind, die wissen, was Sache ist, und die wahrscheinlich nicht viel von Politik halten.“ Ich fordere Sie also nicht auf, zu kandidieren, aber meine Frage ist: Würden Sie das in Erwägung ziehen?

Ich schließe nichts auf der Welt aus und die Situation ist wunderbar. Ich beobachte, wie mein Vater grundlegende Veränderungen bewirkt. Die Rekrutierung von Soldaten unter Biden war so schlecht wie nie zuvor in der Geschichte unserer Nation. Einen Monat später bewarb sich jeder, jeder wollte zum US-Militär. Der Patriotismus war wieder da.

Es gibt also bestimmte Dinge, bei denen du grundlegende Veränderungen bewirken kannst, wenn du eine echte Führungspersönlichkeit bist und es richtig machst. Vergiss all die Berufspolitiker, die sagen: „Ich gehe nach Washington und werde dort etwas bewegen.“ Die meisten von ihnen fallen dem Washington-D.C.-Mob zum Opfer.

Aber noch mal: Ich würde nie etwas ausschließen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir dadurch eine starke Stimme bekommen haben. Ich denke, wir alle haben eine starke Stimme entwickelt. Wir hatten eine Stimme in der Geschäftswelt, wir hatten eine Stimme durch die Nummer-eins-Reality-TV-Show „The Apprentice“. Wissen Sie, wir hatten Selbstvertrauen und Rückgrat. Und dann sind wir plötzlich in die Politik gegangen, und ich denke, wir haben eine starke Stimme entwickelt, uns auf der Bühne wohlgefühlt und Rückgrat entwickelt.

Ich meine, diese Dinge erfordern wirklich Rückgrat, denn sie versuchen, dich buchstäblich und im übertragenen Sinne zu töten – in jedem Bereich deiner Seele, deines Unternehmens, deiner Familie, deiner Ehe und bei allem anderen sonst auch. Und ich denke, das hat uns auf einzigartige Weise widerstandsfähig gemacht.

Ich denke, ich könnte es schaffen [in die Politik zu gehen], aber ich stelle mir die Frage: Willst du das auch? Wir haben die besten Seiten der Politik erlebt, aber wir haben sicherlich auch die schlimmsten Seiten gesehen. Wir haben definitiv die schlimmsten Seiten gesehen. Schlimmer, als es sich die meisten wahrscheinlich je vorstellen können. Das ist der Sinn meines Buches „Under Siege“: all diese Geschichten zu erzählen.

Aber ich schließe nie etwas aus. Ich glaube an dieses Land. Ich liebe Rot, Weiß und Blau. Ich liebe unseren ersten Verfassungszusatz. Ich liebe unsere Verfassung. Wir müssen die dominierende Supermacht der Welt bleiben.

Und man braucht gute Leute, und am besten Leute wie Donald Trump, der alles aufgibt – seinen Reichtum, sein Vermögen, seine Familie, seine Firma –, um das Undenkbare zu tun. Es gibt wirklich nicht viele mutige Menschen da draußen. Von den Fortune-500-Unternehmensführern würden nur sehr wenige sagen: „Ich werde alles opfern, um gegen 16 Republikaner anzutreten, die wirklich etwas von Politik verstehen“, was bei uns nicht der Fall war. Und dann muss man gegen jemanden wie Hillary Clinton antreten, von einer der größten politischen Dynastien der Neuzeit, und das auch nur mit der geringen Chance, mit einem finanziellen Defizit von fünf zu eins zu gewinnen und den gesamten Wahlkampf selbst zu finanzieren.

Nennen Sie mir einen anderen Milliardär, der diesen Bedingungen zustimmen würde. Keiner, oder? Diese Leute spekulieren mit der Wahrscheinlichkeit. Und ich denke, der traditionelle Menschenverstand würde sagen, dass ihre Wahrscheinlichkeit unter diesen Bedingungen nicht sehr hoch war. Wie viele andere Milliardäre hätten das angenommen? Deshalb haben wir Joe Biden zum Präsidenten gewählt und nicht so jemanden wie Warren Buffett.

Allerdings braucht man großartige Führungskräfte, Menschen, die bahnbrechende Veränderungen bewirken können, und ich würde gern noch viel mehr davon sehen. Und wenn die Sterne richtig stehen und die Politik zu diesem Zeitpunkt die richtige Berufung für mich wäre, würde ich es wohl in Erwägung ziehen.

8. Oktober 2024, Reno, Universität von Nevada – der konservative politische Aktivist und YouTuber Charlie Kirk (M.), Gründer von Turning Point USA, trifft am Veranstaltungsort seiner „You’re Being Brainwashed“-Tour („Du wirst einer Gehirnwäsche unterzogen“) ein. Foto: Andri Tambunan/AFP via Getty Images

Sie spenden einen Teil des Erlöses aus dem Buchverkauf an die Jugendorganisation Turning Point USA im Gedenken an Charlie Kirk. Können Sie mir kurz etwas dazu und zu den Gründen erzählen?

Genau das ist der Punkt in „Under Siege“ – es geht um genau das, was sie Charlie angetan haben. Ich meine, Charlie wäre das letzte Kapitel des Buches gewesen, wenn das Buch nicht drei Tage vor seiner Ermordung erschienen wäre. Sie wollen unsere Stimme aus dem Weg räumen. Sie wollen sie von der Bühne verschwinden lassen, und das können wir nicht zulassen.

Turning Point ist unglaublich wichtig, und unabhängige Stimmen zu haben, ist unglaublich wichtig. Deshalb werde ich einen Prozentsatz des Erlöses aus dem Buchverkauf an Turning Point spenden, damit ihre Mission weitergeführt werden kann und damit sie uns nicht so zum Schweigen bringen können, wie sie es dachten.

Sie dachten, sie könnten ihm die Stimme einfach mit einer Ein-Dollar-Kugel wegnehmen. Wie Sie wissen, haben diese Leute sich geirrt: Das können sie nicht. Und tatsächlich ist es ein Gesetz der unbeabsichtigten Folgen, dass genau das Gegenteil passiert. Ich denke, unsere Stimme ist gerade jetzt stärker als je zuvor.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Jan Jekielek.