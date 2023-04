Trump plädiert in 34 Anklagepunkten auf „nicht schuldig“

Ex-Präsident Donald Trump verlässt den Trump Tower in New York, bevor er zum Gerichtstermin fährt. Foto: Bryan Woolston/AP/dpa

Anklage in New York

Der in einer Schweigegeldaffäre angeklagte frühere US-Präsident Donald Trump hat vor Gericht auf nicht schuldig plädiert. Trump wies die 34 Anklagepunkte am Dienstag Nachmittag Ortszeit bei einer ersten Anhörung vor einem Gericht in New York zurück, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.