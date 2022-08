US-Präsidentschaft 2024: Trump will entlassene ungeimpfte Soldaten wieder einstellen

Ex-Präsident Donald Trump hat kürzlich gegenüber Journalisten bei der CPAC-Konferenz in Texas angedeutet, was er im Falle eines Sieges bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024 vor hat. Ob er kandidiert oder nicht, ließ er vorerst offen.

Ex-Präsident Donald Trump will im Falle seiner Rückkehr ins Weiße Haus in 2025 alle Soldaten wieder einstellen, die wegen einer verweigerten Corona-Impfung entlassen wurden. Das versprach er bei der CPAC-Konferenz der Republikaner in Dallas, Texas am Samstag (7. August).

„Es ist eine Schande, was mit ihnen passiert ist“, sagte Trump auf die Frage eines Reporters, bevor er die Bühne betrat. „Ich würde sie zurückholen. Ich würde ihnen ihren Sold rückerstatten. (…) Und sie verstehen das. Sie wissen das.“

Trumps Äußerung kam einige Wochen, nachdem die US-Armee angekündigt hatte, mehr als 62.000 Soldaten wegen nicht erfolgter Corona-Impfung zu entlassen.

Lohnnachzahlungen sind laut Arbeitsministerium „ein gängiges Rechtsmittel bei Lohnverstößen“. Der Arbeitgeber ist in solchen Fällen verpflichtet, den Fehlbetrag auszugleichen.

Die US-Armee hatte die Maßnahmen gegen Impfverweigerer am 1. Juli bereits auf ihrer Website angekündigt. Dort heißt es: „Soldaten, die sich nicht impfen lassen und nicht über einen eingereichten oder genehmigten Ausnahmeantrag verfügen, müssen mit Konsequenzen rechnen, darunter Akteneinträge, Dienstverbote und offizielle Verweise“.

Mehr als 19.000 Soldaten waren nach Angaben der US-Armee bis zum 14. Juli 2022 von der Maßnahme betroffen. Insgesamt genehmigte die Armee lediglich 24 medizinische und 19 religiöse Freistellungsanträge.

6. Januar – Begnadigungen

Auf eine Frage eines anderen Journalisten sagte Trump, er ziehe „sehr stark“ in Erwägung, alle verurteilten Personen, die zwar am Kapitol-Sturm beteiligt waren, aber friedlich geblieben sind, zu begnadigen.

„Wir werden das auf jeden Fall in Erwägung ziehen, und zwar mit Nachdruck“, sagte Trump und fügte hinzu, dass er sich bereits zuvor über eine mögliche Begnadigung der politischen Gefangenen vom 6. Januar geäußert habe.

„Viele Menschen, die damit zu tun hatten, werden sehr unfair behandelt. Und wir werden uns das sehr genau ansehen“, so Trump. „Ich denke, Sie kennen die Antwort.“

Der Präsident deutete eine Kandidatur für das Jahr 2024 an, hielt sich aber mit einer offiziellen Ankündigung zurück.

„Nun, es ist nicht mehr viel Zeit, egal, ob man früher oder später antritt“, so der ehemalige Präsident. In einem Interview mit dem Magazin „New York“ zu Beginn des Jahres sprach er bereits über das Thema. Damals sagte er, er sei noch unentschlossen, ob er seine Entscheidung über eine Kandidatur im Jahr 2024 vor oder nach den Zwischenwahlen bekannt geben werde.

„Es ist bald so weit“, sagte Trump, „Und ich glaube, die Menschen werden sich sehr freuen“.

„Unser Land war noch nie in einer solchen Lage. Wir haben alles verloren. Wir haben unsere Energieunabhängigkeit verloren und wir haben unser Ansehen verloren. Wir haben alles verloren, was man verlieren kann“, sagte Trump.

Mit seinen Äußerungen spielte er einerseits auf die Grenzkrise an, andererseits auf den missglückten Rückzug aus Afghanistan. Trump hatte ihn zuvor als „den größten taktischen Fehler der Geschichte“ bezeichnet.

„Wir werden also in nicht allzu ferner Zukunft eine Ankündigung machen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Trump Reveals What He’ll Do for Fired Unvaccinated Military Service Members If He Wins in 2024 (deutsche Bearbeitung azg/nh)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen: Jetzt spenden!