US-Vizepräsident Vance: Russland hat „erhebliche Zugeständnisse“ gemacht

In Kürze:

US-Vizepräsident Vance: Russland erkennt an, dass es Sicherheitsgarantien für territoriale Integrität geben muss.

Russland erkennt an, dass es Sicherheitsgarantien für territoriale Integrität geben muss. Es wird keine US-Bodentruppen in der Ukraine geben.

in der Ukraine geben. Sanktionen werden von Fall zu Fall geprüft

werden von Fall zu Fall geprüft Die nächsten 14 Tage zeigen die Richtung, sagt US-Präsident Donald Trump.

Russland hat laut US-Vizepräsident JD Vance „erhebliche Zugeständnisse“ für Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine gemacht.

„Sie [die Russen] waren tatsächlich bereit, bei einigen ihrer Kernforderungen flexibel zu sein. Sie haben darüber gesprochen, was notwendig wäre, um den Krieg zu beenden“, sagte Vance in einem Interview des Senders NBC

Russland habe auch zugestimmt, „dass die Ukraine nach dem Krieg ihre territoriale Integrität behalten wird. Sie haben erkannt, dass sie in Kiew kein Marionettenregime installieren können“, was „zu Beginn eine wichtige Forderung“ gewesen sei.

„Und was wichtig ist: Sie haben anerkannt, dass es eine gewisse Sicherheitsgarantie für die territoriale Integrität der Ukraine geben wird“, sagte er.

Er denke, die Russen hätten Trump „zum ersten Mal in dreieinhalb Jahren dieses Konflikts erhebliche Zugeständnisse gemacht“. Vance fügte an: „Haben sie alle Zugeständnisse gemacht? Natürlich nicht. Wir machen Fortschritte.“

Was wird mit den Sanktionen?

Vances Äußerungen erfolgten mehr als eine Woche, nachdem Trump sich mit Putin in Anchorage, Alaska, getroffen hatte, um ein Abkommen zur Beendigung des Kriegs auszuhandeln. Ende letzter Woche erneuerte Trump seine Drohung mit Sanktionen gegen Russland, falls innerhalb von zwei Wochen keine Fortschritte in Richtung einer friedlichen Lösung in der Ukraine erzielt würden.

In seinem Interview am Sonntagmorgen sagte Vance, Sanktionen gegen Russland würden von Fall zu Fall geprüft. Er räumte ein, dass neue Strafen Russland wahrscheinlich nicht zu einem Waffenstillstand mit der Ukraine bewegen würden.

„Er hat versucht, deutlich zu machen, dass Russland wieder in die Weltwirtschaft aufgenommen werden kann, wenn es mit dem Töten aufhört, aber es wird weiterhin isoliert bleiben, wenn es nicht mit dem Töten aufhört“, sagte Vance und bezog sich dabei auf Trumps frühere Warnungen.

„Es wird keine Bodentruppen in der Ukraine geben“

Vance bekräftigte, die USA würden keine Truppen schicken, um ein Friedensabkommen durchzusetzen. „Der Präsident hat sich sehr klar ausgedrückt. Es wird keine Bodentruppen in der Ukraine geben.“

Aber die USA würden weiterhin eine aktive Rolle spielen. Das Ziel sei, sicherzustellen, dass die Ukrainer die Sicherheitsgarantien und das Vertrauen hätten, die sie bräuchten, um den Krieg von ihrer Seite aus zu beenden – und dass die Russen das Gefühl hätten, dass sie den Krieg von ihrer Seite aus beenden könnten.

Am 22. August äußerte Trump gegenüber Reportern seine Verärgerung über Russlands Angriffe gegen die Ukraine in den vergangenen Tagen und signalisierte eine baldige Entscheidung.

„Ich denke, in den nächsten zwei Wochen werden wir sehen, in welche Richtung es geht“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Oval Office.

Lawrow: NATO-Mitgliedschaft der Ukraine inakzeptabel

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte in einem am 24. August ausgestrahlten Interview, eine Gruppe von Nationen, darunter Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, sollte die Sicherheit der Ukraine garantieren.

„Und diese Garanten würden die Sicherheit der Ukraine gewährleisten, die neutral bleibt, keinem Militärbündnis beitritt und keine Atomwaffen besitzt“, sagte Lawrow im NBC, laut einer vom russischen Außenministerium veröffentlichten Abschrift des Interviews

Lawrow machte zudem deutlich, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine für Russland inakzeptabel sei, dass Russland Schutz für die russischsprachigen Menschen in der Ukraine wolle und dass es mit der Ukraine territoriale Verhandlungen geben müsse.

Der russische Außenminister sagte in dem Interview außerdem, dass er glaube, dass einige EU-Staaten weiterhin auf eine Fortsetzung des Ukraine-Kriegs drängten. Er fügte hinzu, dass Trump einen anderen Ansatz verfolge.

„Und ich habe keine Zweifel daran, dass Präsident Trump die gleiche Haltung wie Präsident Putin zum Schutz der nationalen Interessen Russlands und der grundlegenden Interessen der russischen Bürger respektiert, einschließlich des Rechts, eine Nation mit einer reichen Geschichte und reichen Traditionen zu sein“, fügte er hinzu.

(Mit Material der Agenturen)