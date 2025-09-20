Geheime Studie: Erhöhen Impfungen das Risiko chronischer Erkrankungen bei Kindern?

Das Henry Ford Health System selbst, dessen Forscher die Studie verantworteten, stufte diese aufgrund methodischer Schwächen als unzureichend ein und veröffentlichte die Daten nicht.

Dr. Marcus Zervos, Spezialist für Infektionskrankheiten am Henry Ford Health, und sein Team analysierten die Gesundheitsdaten von 18.468 Kindern, die zwischen 2000 und 2016 geboren wurden und über das Henry Ford Health System krankenversichert waren. Die Untersuchung stützte sich auf ein umfassendes Datenmaterial, das medizinische Berichte, klinische Aufzeichnungen, Abrechnungsdaten sowie Einträge aus dem Impfregister des Bundesstaates Michigan umfasste.

Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Unterschied: Nach zehn Jahren wiesen 57 Prozent der geimpften Kinder eine chronische Erkrankung wie Asthma auf, im Vergleich zu lediglich 17 Prozent der ungeimpften Kinder.

Die Autoren der nicht veröffentlichten Studie stellten fest, dass geimpfte Kinder im Vergleich zu ungeimpften Kindern ein etwa 2,5-fach höheres Risiko aufwiesen, eine chronische Erkrankung zu entwickeln. Dieser Zusammenhang zeigte sich vor allem bei Erkrankungen wie Asthma, allergischen Erkrankungen, Ekzemen, Autoimmunerkrankungen und neurologischen Entwicklungsstörungen.

Skandal um Impfdaten

Die Studie wurde erstmals von Aaron Siri, geschäftsführendem Gesellschafter der Kanzlei Siri & Glimstad LLP, in seinem kürzlich veröffentlichten Buch „Vaccines, Amen: The Religion of Vaccines“ (deutsch etwa: Impfungen, Amen: Die Glaubenslehre der Impfungen) vorgestellt.

Bevor die Epoch Times eine Kopie der Studie erhielt, hatte die Zeitung Dr. Marcus Zervos und seine Mitautoren kontaktiert, um eine Kopie anzufordern und zu erfragen, warum die durchgeführte Studie nie veröffentlicht wurde.

Zervos bat in einer E-Mail um Auskunft, in welchem Buch die Studie erwähnt worden sei, ging jedoch nach Erhalt dieser Information nicht weiter auf die Anfrage ein.

Die Mitautoren der Studie reagierten nicht auf die Anfragen.

Ein Sprecher des Henry Ford Health Systems bestätigte, dass Forscher der Einrichtung die Studie durchgeführt hatten.

„Dieser Bericht wurde nicht veröffentlicht, weil er nicht den strengen wissenschaftlichen Standards entsprach, die wir als führende medizinische Forschungseinrichtung verlangen“, erklärte ein Sprecher von Henry Ford Health gegenüber Epoch Times in einer E-Mail und weiter: „Daten haben durchweg gezeigt, dass Impfungen ein sicherer und wirksamer Weg sind, um Kinder vor potenziell lebensverändernden Krankheiten zu schützen.“

Brisante Studie, die niemand sehen sollte

Aaron Siri, der mit dem US-amerikanischen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. zusammengearbeitet hat, vertritt die Organisation Informed Consent Action Network.

Siri und Del Bigtree, der Geschäftsführer der Organisation, erklärten, dass sie sich 2017 mit Dr. Marcus Zervos getroffen und ihm vorgeschlagen hätten, die Gesundheit von geimpften und ungeimpften Kindern zu vergleichen.

Ursprünglich planten sie, Daten aus dem bundesweiten Netzwerk Vaccine Safety Datalink zu verwenden, doch Zervos empfahl stattdessen, die Gesundheitsdaten des Henry Ford Health Systems zu nutzen, wie Siri in seinem Buch beschrieb.

Siri forderte die Forscher auf, die Ergebnisse der Studie unabhängig von deren Inhalt zu veröffentlichen.

„Dr. Zervos sah uns direkt in die Augen und versicherte uns, dass er ein integrer Mensch sei und die Ergebnisse veröffentlichen würde, unabhängig davon, wie sie ausfallen würden“, sagte Siri.

Siri erhielt 2020 eine Kopie der Studie. Er und Bigtree berichten, dass Zervos und ein Mitautor ihnen mitteilten, die Vorgesetzten bei Henry Ford Health wollten nicht, dass die Studie zur Veröffentlichung eingereicht werde. Sie befürchteten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, wenn sie dies täten.

„Das einzige wirkliche Problem mit dieser Studie – und der Grund, warum sie nicht zur Veröffentlichung eingereicht wurde – ist, dass ihre Ergebnisse nicht mit der Überzeugung und der Politik übereinstimmen, dass ‚Impfstoffe sicher sind‘“, sagte Siri während einer Anhörung im Senat in Washington am 9. September. „Hätte sie ergeben, dass geimpfte Kinder gesünder sind, wäre sie zweifellos sofort veröffentlicht worden. Aber weil sie das Gegenteil ergab, wurde sie in einer Schublade verstaut“.

Geimpfte vs. ungeimpfte Kinder

Frühere Studien, in denen geimpfte und ungeimpfte Kinder verglichen wurden, kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Eine 2011 veröffentlichte deutsche Studie ergab beispielsweise, dass ungeimpfte Kinder häufiger an Krankheiten litten, gegen die Impfstoffe eingesetzt werden. Eine 2020 veröffentlichte amerikanische Studie ergab, dass geimpfte Kinder im ersten Lebensjahr ein höheres Risiko für Entwicklungsverzögerungen, Asthma und Ohrenentzündungen hatten.

Dr. Jake Scott, Arzt für Infektionskrankheiten an der Medizinischen Fakultät der Stanford University, erklärte bei der Anhörung, dass er die Studie geprüft und für problematisch befunden habe. Ein Problem sei laut Scott, dass geimpfte Kinder während des Untersuchungszeitraums häufiger zum Arzt gingen als ungeimpfte Kinder.

„Wenn Diagnosen Arztbesuche erfordern, werden bei Kindern, die häufiger zum Arzt gehen, zwangsläufig mehr Erkrankungen dokumentiert“, sagte er. „Dies ist ein klassischer Erkennungsverzerrungseffekt, der die Risikoschätzungen überhöht, ohne die tatsächlichen Gesundheitsunterschiede widerzuspiegeln.“

Jedoch, selbst nach Ausschluss der ungeimpften Kinder, deren Eltern sie nach der Geburt nie zum Arzt gebracht hatten, wies die geimpfte Gruppe laut Zervos und den anderen Forschern immer noch ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer chronischen Erkrankung auf. Sie analysierten auch die Daten ein, drei und fünf Jahre nach der Geburt und stellten fest, dass die geimpften Kinder immer noch häufiger eine chronische Erkrankung entwickelten. „Daher scheinen unsere Ergebnisse nicht auf eine unterschiedliche Nutzung von Gesundheitsressourcen zurückzuführen zu sein“, schrieben sie.

Die Forscher sagten auch, dass ihre Ergebnisse keine Zusammenhänge beweisen können und weitere Untersuchungen notwendig seien.

„Ich habe immer gehofft, dass die Wissenschaftler sie [die Studiendaten, Anm. d. R.] veröffentlichen würden“, sagte Siri. „Und wir haben viele, viele Male versucht, sie davon zu überzeugen, damit es den normalen Peer-Review-Prozess durchlaufen kann.“