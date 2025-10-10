Der Tag in 2 Minuten
10. Oktober: 13 Messerstiche - kein Tötungsdelikt | Arbeitspflicht für Asylsuchende | Gaza Waffenruhe
Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.
Artikel teilen
Lesedauer: 1 Min.
Lesedauer: 1 Min.
13 Messerstiche, aber kein Tötungsdelikt
Nach dem Messerangriff auf die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer, vermuten Ermittler ein schwerwiegenderes Tatgeschehen. Tatwaffen und blutige Kleidung wurden in Kinderzimmern gefunden, der Angriff soll im Keller stattgefunden haben. Die Adoptivkinder sind aus dem Polizeigewahrsam entlassen und in Obhut des Jugendamtes. Die Staatsanwaltschaft sieht aufgrund des Notrufs der 17-jährigen tatverdächtigen Tochter einen „Rücktritt von der Tat“.
Arbeitspflicht für Asylsuchende
Im Landkreis Peine in Niedersachsen sollen künftig Flüchtlinge verpflichtend gemeinnützige Tätigkeiten ausüben, etwa in Tierheimen oder bei der Tafel. Die Entlohnung liegt bei 80 Cent pro Stunde. Kritiker sprechen von Ausbeutung, während Befürworter eine Integrationschance sehen. In einigen ostdeutschen Landkreisen wird das Modell bereits erfolgreich angewendet.
Gaza Waffenruhe hat begonnen
Zwischen Israel und der Hamas ist heute im Rahmen des vereinbarten Friedensplans von US-Präsident Trump eine Waffenruhe in Kraft getreten. Israelische Truppen haben sich daraufhin zurückgezogen. Mit der Feuerpause beginnt eine 72 Stunden lange Frist bis zur Freilassung der 20 lebenden israelischen Geiseln. Im Gegenzug lässt Israel mehr als 2.000 Palästinenser frei.
Friedensnobelpreis
Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an die venezolanische Politikerin María Corina Machado. Das norwegische Nobelkomitee in Oslo verkündete, dass sie „für ihren unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes“ ausgezeichnet werde. Zuvor gab es Spekulationen, ob US-Präsident Donald Trump den Preis erhalten könnte. Dieser hatte international zahlreiche Nominierungen für seinen Einsatz zur Beilegung mehrerer Kriegen erhalten.
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
0
Kommentare
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.