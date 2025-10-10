Logo Epoch Times

vor 30 Minuten

Florian Wirtz bekommt Trophäe als Fußballer des Jahres

vor einer Stunde

Dänemark kauft mehrere F-35-Kampfjets und investiert in Drohnenabwehr

vor einer Stunde

Niederlande: Nach Anschlagsplänen setzt Wilders Wahlkampf aus

vor einer Stunde

Weißes Haus: Entlassungen wegen anhaltenden „Shutdowns“ haben begonnen

vor 2 Stunden

Trump sagt Treffen mit Xi ab - massive Gegenmaßnahmen zu Exportbeschränkungen angekündigt

vor 2 Stunden

Melania Trump überreicht Putin „Friedensbrief“ - er antwortete schriftlich

vor 3 Stunden

Bosch-Tochter BSH baut 1.400 Stellen ab - Nachfrage nach Hausgeräten sinkt

vor 4 Stunden

Von der Leyen will mit ungarischem Kommissar über Spionage-Vorwürfe reden

vor 5 Stunden

Vorerst keine Streiks: Pilotengewerkschaft VC setzt Gespräche mit Lufthansa fort

vor 6 Stunden

Deutschland bereitet Hilfen für Versorgung und Wiederaufbau in Gaza vor

Logo Epoch Times
Der Tag in 2 Minuten

10. Oktober: 13 Messerstiche - kein Tötungsdelikt | Arbeitspflicht für Asylsuchende | Gaza Waffenruhe

Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.

top-article-image

Polizei in der Nähe der Wohnung der designierten Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer.

Foto: Hesham Elsherif/Getty Images / Bildmontage: Epoch Times

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

13 Messerstiche, aber kein Tötungsdelikt

Nach dem Messerangriff auf die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer, vermuten Ermittler ein schwerwiegenderes Tatgeschehen. Tatwaffen und blutige Kleidung wurden in Kinderzimmern gefunden, der Angriff soll im Keller stattgefunden haben. Die Adoptivkinder sind aus dem Polizeigewahrsam entlassen und in Obhut des Jugendamtes. Die Staatsanwaltschaft sieht aufgrund des Notrufs der 17-jährigen tatverdächtigen Tochter einen „Rücktritt von der Tat“.

Arbeitspflicht für Asylsuchende

Im Landkreis Peine in Niedersachsen sollen künftig Flüchtlinge verpflichtend gemeinnützige Tätigkeiten ausüben, etwa in Tierheimen oder bei der Tafel. Die Entlohnung liegt bei 80 Cent pro Stunde. Kritiker sprechen von Ausbeutung, während Befürworter eine Integrationschance sehen. In einigen ostdeutschen Landkreisen wird das Modell bereits erfolgreich angewendet.

Gaza Waffenruhe hat begonnen

Zwischen Israel und der Hamas ist heute im Rahmen des vereinbarten Friedensplans von US-Präsident Trump eine Waffenruhe in Kraft getreten. Israelische Truppen haben sich daraufhin zurückgezogen. Mit der Feuerpause beginnt eine 72 Stunden lange Frist bis zur Freilassung der 20 lebenden israelischen Geiseln. Im Gegenzug lässt Israel mehr als 2.000 Palästinenser frei.

Friedensnobelpreis

Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an die venezolanische Politikerin María Corina Machado. Das norwegische Nobelkomitee in Oslo verkündete, dass sie „für ihren unermüdlichen Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes“ ausgezeichnet werde. Zuvor gab es Spekulationen, ob US-Präsident Donald Trump den Preis erhalten könnte. Dieser hatte international zahlreiche Nominierungen für seinen Einsatz zur Beilegung mehrerer Kriegen erhalten.
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.