Der Tag in zwei Minuten
15. August: Die Grünen unter Druck | Millionen für Afghanistan | Deutscher Vermögensaufbau
Der Tag in 2 Minuten hält Sie mit wichtigen Meldungen auf dem Laufenden.
Alaska-Gipfel
US-Präsident Donald Trump wird heute mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammenkommen. Das Treffen findet gegen 21.00 Uhr deutscher Zeit in Alaska statt. Anlass sind Verhandlungen über den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Trump zeigte sich optimistisch eine Lösung zu finden. Die EU fürchtet jedoch einen „Diktatfrieden“ und Landverlust der Ukraine. Der Ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist auf Drängen Russlands nicht dabei. Zum Live-Ticker der Epoch Times klicken Sie hier!
Grüne unter Druck
Nach mehreren Wahlniederlagen müssen die Grünen sparen. Schon im Juli klagten Angestellte über auslaufende Arbeitsverträge. Wegen Personalabbaus herrscht laut Mitarbeitern „Untergangsstimmung“ in der Parteizentrale, die Führung steht unter Druck. Einst bei 29 Prozent in Umfragen, erreichte die Partei bei der Bundestagswahl 2025 nur rund 12 Prozent.
Afghanistan-Hilfe
Die Bundesregierung stellt weitere 5,8 Millionen Euro für Hilfsbedürftige in Afghanistan bereit. Laut Auswärtigem Amt fließt das Geld über UN- und andere Hilfsorganisationen, unabhängig von der Taliban-Regierung. Es dient vor allem der Versorgung mit Lebensmitteln und Medizin. Seit 2010 stellte Deutschland bereits über eine Milliarde Euro an Hilfsgeldern für Afghanistan bereit.
Stockender Vermögensaufbau
In Deutschland konnten vor allem Menschen ab 50 Jahren nennenswertes Vermögen aufbauen oder erhalten, so eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft. Jüngere haben es ohne Erbe zunehmend schwer ein Vermögen aufzubauen, Singles noch mehr. Das Institut fordert daher, die Politik solle Arbeitseinkommen gezielt entlasten.
Gescheitertes Plastikabkommen
Die Genfer Gespräche über ein verbindliches UN-Abkommen gegen Plastikmüll scheiterten ohne Einigung. Trotz dreijähriger Verhandlungen kam kein Vertragsentwurf zustande. Deutschland und über 100 Staaten drängen weiter auf eine nachhaltigere Plastikproduktion. Dementgegen stehen Länder mit reichem Ölvorkommen – den Rohstoff für Plastik – etwa die USA und Saudi-Arabien.
(Mit Material der Nachrichtenagenturen)
Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.