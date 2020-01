Arzt bei Maybrit Illner: „Wenn das Virus in meinem Körper wütet, dann habe ich ein Problem“

Erkältung, Grippe oder Coronavirus? Am Donnerstagabend wurde bei Maybrit Illner über den aus China stammenden Virus 2019-CoV diskutiert. Als Gäste geladen waren Gesundheitsminister Jens Spahn, der Hamburger Arzt Dr. Johannes Wimmer, die Virologin Melanie Brinkmann von Institut für Genetik TU Braunschweig sowie Felix Lee, ehemaliger Chinakorrespondent der „taz“. Ein weiterer Gast war ZDF-Finanzmarktexpertin Valerie Haller.

In der Sendung fiel vor allem ein Gast auf: TV-Arzt Doktor Wimmer. Er sprach über die Ängste innerhalb der Bevölkerung, denn einen Coronavirus-Schnelltest gäbe es derzeit nicht. Man könne nicht einfach zum Hausarzt gehen, sich „durch den Mund wischen lassen“ und schauen, ob eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt. So einfach sei das nicht, sagte Wimmer. Dass unter den Menschen, die momentan unter Erkältungssymptomen leidet, auch der eine oder andere nachts ins Grübeln komme, sei verständlich. Das sei „eine ganz berechtigte Angst, die da ist. Es ist nur nicht so leicht, sie zu entkräften“, sagte Wimmer.

„Wir haben so viel Dusel und so viel Glück, dass man wirklich sagen kann: Wir kommen derzeit mit einem blauen Auge davon“, betonte Wimmer. Die Deutschen, die aus einer Hochrisikoregion kommen, würden alle gemeinsam für 14 Tage in einer Kaserne untergebracht werden. Aber wie sieht es mit allen anderen Reisenden aus?

Derzeit werden von den aus China kommenden Flugzeugen Daten gesammelt. Passagiere müssen dabei auch angeben, wo sie sich in den nächsten 30 Tagen aufhalten. Dass jetzt diese Daten gesammelt würden, sei „richtig und korrekt“. Aber was ist denn mit der Mitarbeiterin, die aus China gekommen ist? „Wer saß denn neben der? Findet man das noch so ‚easy peasy‘ raus?“, fragte Wimmer.

Ansteckungsgefahr durch symptomfreie Kontakte

Und tatsächlich wirft der Fall des Unternehmens Webasto einige Fragen auf. Denn die Mitarbeiterin aus Shanghai, die bei einer Schulung weitere Kollegen angesteckt hatte, wies keinerlei Symptome auf. Erst nach ihrer Rückkehr in Shanghai brach der Coronavirus aus.

Dr. Wimmer sagte: „Wenn das Virus in meinem Körper wütet, dann habe ich ein Problem.“ Das könne im schlimmsten Fall so weit gehen, dass man künstlich beatmet werden muss.“ Und weiter: „Es geht so weit, dass das Blut teilweise außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert werden muss, weil die Lunge das teilweise gar nicht mehr schafft“, beschreibt Wimmer. „Dass eine Dialyse stattfinden muss, dass der Körper komplett auf Maschine extern angewiesen ist. Das ist der krasseste Fall.“

Rätselraten: Wie viele Infizierte gibt es wirklich?

Bei den Chinesen herrschte in den vergangenen Tagen Hochsaison, zumindest was das Reisen angeht. Die chinesische Neujahrsfeier und die damit in Verbindung stehenden Feiertage sorgten für Familienzusammenkünfte weltweit. Zudem sind unzählige Händler in den vergangenen Wochen nach Deutschland gereist, beispielsweise zur ISPO AWARD 2020 nach München. Was passiert, wenn sie infiziert waren, ohne es zu wissen? Das Problem betrifft auch diejenigen, die mit den Virenträgern in Kontakt kommen und sich infizieren.

Klar bedeute es ab einer gewissen Größenordnung „eine Herausforderung im jeweiligen Krankenhaus“, sagte Spahn in der TV-Sendung. Das wichtigste sei, die Infektionsketten schnell zu unterbrechen. Und das deutsche Gesundheitssystem könne das. Davon war Spahn überzeugt.

Die WHO hat den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die Pandemie-Beauftragte der Bundesärztekammer hält die Krankenhäuser in Deutschland nicht für ausreichend auf das neuartige Coronavirus verbreitet. Optimal für Patienten mit diesem Virus seien Einzelzimmer mit Vorschleusen, von denen es aber nicht mehr sehr viele gebe, sagte Susanne Johna der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Die Hygieneexpertin war nicht zu Gast in der Talkshow.

Grippewelle vs. Coronavirus

Virologin Melanie Brinkmann vom Institut für Genetik TU Braunschweig sagte, dass sie das momentane Problem in der Grippewelle sehe: „Das ist kein gutes Timing mit dem Virus jetzt aus Asien. Das wäre später etwas besser gewesen.“

Und was könne man als Normalbürger tun? Grippeimpfung, lautete Brinkmanns Antwort. Menschen, die sich vorsorglich gegen die ganze normale Grippe impfen lassen, würden dem Gesundheitssystem und auch den Patienten, die durch das neue Coronavirus infiziert werden, helfen. Wie helfen? Wenn weniger Grippesymptome auftreten, könnte man die am Coronavirus Erkrankten besser erkennen. Denn für sie gäbe es keine Impfung, sagte Brinkmann. Die Bevölkerung habe Angst vor dem Coronavirus.

Das spüren derzeit auch die Webasto-Mitarbeiter. Spahn berichtete von einem Kfz-Mechaniker, der sich weigert, die Autos der Webasto-Mitarbeiter zu reparieren. Und auch die Kinder dieser Mitarbeiter seien betroffen. Sie würden in der Kita oder Schule an die Seite gesetzt. Das seien „Unsicherheiten, Ängste, Sorgen“, sagte Spahn.

Krisenmanagement und schnelle Entscheidungen

Der aus dem ZDF-Studio Peking zugeschaltete Journalist Ulf Röller sagte: „Ich glaube, dass zu Beginn beim Krisenmanagement zumindest die lokalen Behörden vor Ort ein wirkliches Problem hatten und nicht zugeben wollten, wie wichtig diese Viruserkrankung ist.“ Zudem seien sie von der Schnelligkeit dieser Seuche überrannt worden.

Am Ende der Sendung sagte Spahn mit Blick auf Deutschland:

Wir müssen immer daran arbeiten, zumindest zügigen Entscheidungen zu kommen. Das ist ja das, wofür dieses Land im Zweifel auch in anderen Bereichen eher daran leidet, dass wir manchmal nicht so richtig schnell sind im Entscheiden.“

Wirkliche Tipps, wie die deutsche Bevölkerung mit dem Problem Coronavirus umgehend sollte, gab es nicht.

Kein Hinweis auf Händedesinfektion oder Atemschutzmaske. Dies könnte darin begründet liegen, dass kein Hygiene-Experte an der Diskussionsrunde teilgenommen hat. Aus diesem Grund verweisen wir an dieser Stelle auf den Rat des Spezialisten Klaus-Dieter Zastrow: „Desinfizieren Sie Ihre Hände und besorgen Sie sich eine Atemschutzmaske – solange Sie noch eine bekommen.“

(mit Material der Agenturen)

Mehr Informationen rund um den Coronavirus erhalten Sie in unserem Newsticker.

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Die KP China präsentiert ihre ehrgeizigen Ambitionen unter der Tarnung eines „friedlichen Aufstieg“ Chinas. Dies macht es der internationalen Gemeinschaft schwer, ihre wahren Motive zu verstehen. Die KP China ist keine politische Partei oder Regierung im normalen Sinne. Sie repräsentiert nicht das chinesische Volk. Sie repräsentiert das kommunistische Gespenst. Sich mit der KP China zu identifizieren, bedeutet, sich mit dem Teufel zu identifizieren.

China und die Welt stehen an einem Scheideweg. Für das chinesische Volk kann von der Kommunistischen Partei Chinas, die unzählige Blutschulden hat, keine wirklichen Reformen erwartet werden. China wird nur dann besser dran sein, wenn es frei von der Kommunistischen Partei ist. Durch die Eliminierung der Kommunistischen Partei, die wie ein bösartiger Tumor ist, wird China gedeihen.

Die scheinbar unbezwingbare Sowjetunion löste sich über Nacht auf. Obwohl die KP China weltweit ihre Reißzähne zeigt, könnte ihre Auflösung genauso schnell erfolgen, sobald die Welt ihre böse Natur erkennt und die richtige Wahl trifft.

Im März 2018 dachte „The Economist“ in einem Artikel mit dem Titel „How the West Got China Wrong“ über die Politik nach, die die westlichen Länder gegenüber China verfolgt haben und dass sie wetteten, dass China in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft gehen würde. „The Economist“ räumte ein, dass das Glücksspiel des Westens gescheitert ist, dass China unter der KP China keine Marktwirtschaft ist und auf seinem derzeitigen Kurs nie eine sein wird.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]