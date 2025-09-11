Bundestag genehmigt Durchsuchung bei AfD-Abgeordnetem Krah

Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Politikers Maximilan Krah aufgehoben und gerichtliche angeordnete Durchsuchungen und Beschlagnahmungen genehmigt. Einem entsprechenden Antrag stimmte das Plenum zu.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) unterbrach für die kurzfristige Abstimmung eine Debatte über ein Pflegegesetz. Klöckner nannte den Namen des Betroffenen nicht, er geht aber aus dem Dokument des Bundestags zum Vorgang hervor.

Mit dem einstimmigen Votum genehmigten die Abgeordneten „den Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse“ gegen den AfD-Politiker. Der Beschluss erfolgte laut Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) „mit den Stimmen aller Fraktionen“ – also auch mit Zustimmung von Krahs AfD-Fraktion.

Ermittlungen in Dresden

Das Plenum folgte bei der Abstimmung einer entsprechenden Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Der Beschluss erfolgte wie in solchen Fällen üblich ohne Aussprache, ein Grund für die Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaßnahmen wurde nicht genannt.

Zuständig für das Verfahren, um das es dabei geht, ist nach dpa-Informationen die Staatsanwaltschaft Dresden.

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hatte im Mai ein Ermittlungsverfahren wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche im Zusammenhang mit chinesischen Zahlungen gegen den AfD-Politiker Maximilian Krah eröffnet. Sie wolle deshalb die Immunität des heutigen Bundestagsabgeordneten aufheben lassen, teilte die Behörde damals mit.

Die Tatvorwürfe beziehen sich demnach auf seine frühere Mandatstätigkeit als Europaabgeordneter. Die Behörde will nun ermitteln, ob „genügender Anlass zur Erhebung einer Anklage besteht oder das Verfahren einzustellen ist.“

Weidel und Chrupalla: Schwerwiegender Vorgang

„Die Aufhebung der Immunität und insbesondere die Durchsuchung der Büro- und Privaträume von Herrn Krah sind ein schwerwiegender Vorgang“, erklärten die AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla zu der Angelegenheit in Berlin.

„Als AfD-Fraktion erwarten wir daher einen raschen Abschluss der Ermittlungen sowie die Veröffentlichung der Ergebnisse“, forderten sie weiter. Eine eindeutige Rückendeckung für Krah kam von den Parteichefs nicht.

Der auch AfD-intern umstrittene Krah wurde im Februar in den Bundestag gewählt. Im sächsischen Wahlkreis Chemnitzer Umland-Erzgebirgskreis II gewann er ein Direktmandat. Zuvor saß Krah für die AfD im Europaparlament und wurde dort nach einer Reihe von Vorfällen und umstrittenen Äußerungen aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen. (afp/dpa/red)