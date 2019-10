Erneuter Antifa-Vorfall an Uni Hamburg: Vorlesung von Prof. Lucke gestürmt, Einlass-Security überwunden

Nachdem es bereits in der vergangenen Woche zu einer lautstarken Blockade der Vorlesung von Bernd Lucke über Makro-Ökonomie an der Uni Hamburg durch linksextreme Studenten unter Beteiligung der Antifa, sowie Nazi-Schwein-Beschimpfungen und körperlichem Bedrängen gekommen war, musste der 57-jährige Professor und AfD-Begründer unter Polizeischutz das Gebäude verlassen.

Kein Polizeischutz vom Innensenator

Nun beraumte die Uni-Leitung eine erneute Vorlesung für diesen Mittwoch, 23. Oktober, an. Diesmal wurde eine Einlasskontrolle verordnet. Um Eventualitäten zuvorzukommen, forderte Uni-Präsident Dieter Lenzen (71) sogar Polizeischutz an. Was offenbar versagt wurde, wie „Bild“ berichtet. Die Polizei werde nur im akuten Fall einschreiten und die Sicherung sei Angelegenheit der Uni. Lenzen bezeichnete dies in einem Brief an den SPD-Innensenator Andy Grote als „nicht akzeptabel“.

Er sollte recht behalten.

Die Türen sind zu an der Uni Hamburg. Wer rein wollte, musste Perso vorzeigen und zur Vorlesung angemeldet sein. Wer nicht auf der Liste stand, durfte nicht rein. #Lucke #AfD #unihamburg pic.twitter.com/5C2ehDKqmr — Sasa Will (@sasawills) October 23, 2019

Schwarz Gekleidete überwinden Einlasskontrollen

Rund 30 Personen demonstrierten vor dem Gebäude gegen die Vorlesung Luckes. Zehn bis 15 schwarz gekleidete Personen bedrängten und überwanden schließlich mit Gewalt die Einlasskontrollen eines von der Uni engagierten Sicherheitsunternehmens und stürmten den Hörsaal, in dem seit rund 40 Minuten gelehrt wurde. Sie entrollen die schwarze Antifa-Fahne und ein Transparent.

Vermummte Personen versuchen den Saal zu stürmen. Die Tür ging schon auf, dann wieder zu. #AfD #unihh #lucke pic.twitter.com/TdAjjQWLvD — Sasa Will (@sasawills) October 23, 2019

Unter dem Video erinnerte ein User an die einstigen Worte des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten und langjährigen Bundesministers Franz-Josef Strauß (CSU) bezüglich seinen Erfahrungen mit linksextremen Demonstranten:

Wer durch Lautstärke oder andere Gewaltanwendung die Abhaltung einer politischen Veranstaltung verhindern will, ist ein Radikaler, ein Extremist und in den Methoden ein Nazi.“ (Franz-Josef Strauß, 1915 – 1988)

Studierende und Professor verlassen Saal

Die Studenten der Vorlesung verließen den Hörsaal durch den Hintereingang. Auch Professor Lucke war bereits durch einen Seiteneingang in Sicherheit gebracht worden.

Die Studenten verlassen den Saal durch den Hintereingang. Von der anderen Seite kommen Demonstrierende. Die Vorlesung lief keine 40 min. #lucke #AfD #unihh pic.twitter.com/EcxqG4TsD0 — Sasa Will (@sasawills) October 23, 2019

Uni-Präsident sieht Staat in der Pflicht

Der Präsident der Universität Hamburg sieht nach dem erneuten Vorfall die Uni hier im Bereich Sicherheit und Ordnung an ihre Grenzen gekommen.

Es ist unter keinen Umständen hinzunehmen, dass die Freiheit von Forschung und Lehre in irgendeiner Form beeinträchtigt wird und Beamte an der Ausübung ihrer Amtspflichten gehindert werden.“ (Dieter Lenzen, Präsident der Universität Hamburg)

Es sei Aufgabe der Politik, dafür Sorge zu tragen, dass die Hochschulen ihrem staatlichen Auftrag in Sicherheit und Freiheit nachgehen können, so der Uni-Präsident.

Hamburgs Wissenschaftssenatorin und Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) kritisierte die Stürmung der Vorlesung durch offenbar universitätsfremde Personen als „Unrecht in seiner reinsten Form“ anlässlich einer Aktuellen Stunde im Parlament. Ebenfalls in der Sitzung der Bürgerschaft sagte laut „Welt“ Dirk Nockemann, Vorsitzender der AfD-Fraktion, dass es sich um „Meinungsterror in seiner übelsten Form“ handele und beklagte: „Linke Aktivisten können machen, was sie wollen.“

Im Video: Bereits vergangene Woche Mittwoch übernahmen Antifa-Anhänger den Hörsaal.



Professor Lucke lehrt seit 1998 an der Uni Hamburg

Lucke, der als neoliberal gilt, und 33 Jahre der CDU angehörte, gründete 2013 die AfD mit. Nach einer Resolution 2015 gegen ihn, initiiert durch die Landesvorsitzenden von Thüringen (Björn Höcke) und Sachsen-Anhalt (Andre Poggenburg), trat Lucke nach seiner Abwahl 2015 im Parteivorsitz durch Frauke Petry aus der Partei aus und kritisierte fortan zunehmend fremdenfeindliche Tendenzen innerhalb der Partei.

Von der Uni Hamburg, an der er seit 1998 Volkswirtschaftslehre lehrt und Geschäftsführender Direktor des Instituts für Wachstum und Konjunktur an der dortigen Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ist, ließ er sich in der Zeit als Mitglied des Europäischen Parlaments von 2014 bis 2019 beurlauben. Nun trat er seine Professorenstelle wieder an, was die Antifa auf den Plan rief. (sm)

Im Video: „Alerta, Alerta, Antifascista“ und andere linksradikale Schlachtrufe und Nazi-Bezichtigungen am 16. Oktober 2019 in der Uni Hamburg.