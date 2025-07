„Forum konstruktiver Kritik“: Neue Vereinigung fordert mehr Pluralität im ÖRR

Exponenten der „Bürgerinitiative Leuchtturm ARD ORF SRG – Arbeitsgemeinschaft Redlicher Diskurs“ haben eine neue Vereinigung gegründet. Dies geht aus einer am Montag, 14. Juli, veröffentlichten Pressemitteilung hervor. Das „Forum konstruktiver Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk“ vereine gesellschaftlich engagierte Persönlichkeiten, heißt es in dem Text.

Diese wollen demnach „gemeinsam das öffentliche Bewusstsein wecken, dass die Frage der Meinungsvielfalt die Zukunft unserer Gesellschaften wesentlich mitbestimmt“. Man appelliere deshalb an die Öffentlichkeit, ihre „Mithilfe bei diesem wichtigen öffentlichen Diskurs“ beizutragen.

„Charta der Vielfalt“ deckt nicht die Interessen des Forums ab

In der Pressemitteilung ist von „aktuellen Defiziten bei der Meinungsvielfalt“ im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Rede. Zugleich wirft man den Verantwortlichen vor, den „gemeinsamen Diskurs über diese wichtige Frage“ zu verweigern.

Bislang versuchen öffentlich-rechtliche Medien, auf unterschiedlichen Wegen den gesetzlichen Auftrag zu einer ausgewogenen Programmgestaltung zu gewährleisten. Um die Binnenpluralität sicherzustellen, setzt man auf die Vertretung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen in Rundfunkräten und Programmbeiräten. Zudem haben Medienstaatsvertrag und Rundfunkstaatsvertrag eine Überwachung durch unabhängige Gremien und Landesmedienanstalten vorgesehen. Diese sollen auch Maßnahmen ergreifen können, sollte das Gebot der Vielfalt nicht hinreichend gewährleistet sein.

Anlässlich des „Deutschen Diversity Tages“ haben beispielsweise unter anderem auch öffentlich-rechtliche Sendeanstalten eine „Charta der Vielfalt“ unterschrieben. Diese solle ein „vielfältiges Programm für eine vielfältige Gesellschaft“ gewährleisten. Verbunden sein solle dies mit einer „Kultur, die auf gegenseitigem Respekt basiert und unterschiedliche Talente erkennt und fördert“.

Vertrauen in ÖRR wieder gestiegen – bei Mehrheit im Osten aber nicht vorhanden

Einige Personen und gesellschaftliche Gruppen sehen sich und ihre Anliegen offenbar dennoch nicht hinreichend durch die öffentlich-rechtlichen Sender abgebildet. Dazu gehören unter anderem die Unterzeichner der Gründungserklärung des „Forums konstruktiver Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk“.

Unter diesen finden sich auch einige bekannte Namen. Unterzeichnet haben unter anderem die Politologin Ulrike Guérot, der frühere Bundesverfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der Kabarettist Uwe Steimle und die Journalistin Gabriele Krone-Schmalz. Sie fordern einen „grundlegend erneuerten ÖRR“. Nur dieser könne „das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen“.

Zwar ist das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medien gegenüber 2023 um zwei Prozentpunkte auf 55 Prozent gestiegen, allerdings sagen deutschlandweit 38 Prozent und in Ostdeutschland sogar eine Mehrheit von 54 Prozent der Befragten, sie würden ihnen nicht vertrauen.

Forum weist auf bevorstehenden Gerichtstermin zum Rundfunkbeitrag hin

Die Initiatoren des Forums weisen in ihrer Erklärung auch auf einen bevorstehenden Gerichtstermin vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hin. Am 1. Oktober wird dort darüber entschieden, ob ein behauptetes „strukturelles Versagen bei der Gewährleistung der Meinungsvielfalt“ eine Zurückbehaltung des Rundfunkbeitrags rechtfertigt. (Az: BVerwG 6 C 5.24)

Die bisherigen Instanzen betonten, dass die einzige Gegenleistung der öffentlich-rechtlichen Medien zur Zahlung des Rundfunkbeitrags in der Möglichkeit bestehe, deren Angebote zu nutzen. Die Einhaltung der staatsvertraglichen Vorgaben durch die Sender selbst obliege deren jeweils dafür zuständigen Gremien. Der Verwaltungsgerichtshof sah keine Zuständigkeit seinerseits, zu beurteilen, ob das behauptete „strukturelle Versagen“ der Sender vorliege.