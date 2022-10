Für Kinder in Freiburger Kitas und Grundschulen soll es künftig nur vegetarische Mahlzeiten geben.

Für die Kinder in den Kitas und Grundschulen von Freiburg sollen ab dem kommenden Schuljahr ausschließlich vegetarische Gerichte auf dem Speiseplan stehen. Eine entsprechende Drucksache ist derzeit im politischen Verfahren. Der Gemeinderat der südlichsten Großstadt Deutschlands wird am Dienstag, 18. Oktober, darüber entscheiden.

Dabei entfällt – wie bisher möglich – eine tägliche Auswahl unter zwei Gerichten, wovon bereits eines vegetarisch ist. Auf dem Speiseplan ab dem Schuljahr 2023/24 soll nur noch eine fleischlose Mahlzeit pro Tag angeboten werden.

Bezahlbare Mahlzeiten

„Für uns stellte sich die Frage, wie wir das Essen zukunftsfähig, bezahlbar und organisatorisch gut hinbekommen“, sagt Silke Donnermeyer-Weisser, seit Anfang 2022 Leiterin des städtischen Amtes für Schule und Bildung, im Gespräch mit Epoch Times. Bisher werde das Essen von den Eltern mittels eines „komplizierten Bestellsystems“ täglich ausgewählt. Das künftige Angebot sei einfacher und in Form eines Abosystems.

Den Kindern werde das Fleischessen auch nicht verboten. Das Angebot an den Kitas und Schulen sei „nur ein Bruchteil“ der Mahlzeiten, die die Mädchen und Jungen wöchentlich zu sich nähmen.

An weiterführenden Schulen sei eine Umstellung „in absehbarer Zeit“ auch nicht geplant, betonte Donnermeyer-Weisser. Sie sieht in der Neuregelung auch eine Vereinfachung der Essenssituation. „Wenn die Kinder gemeinsam an einem Tisch sitzen, dann hinterfragen sie gar nicht groß, sie essen einfach, was da ist.“

Für die Betreuer sei es so leichter, als wenn sie sich um die Verteilung von zwei verschiedenen Gerichten kümmern müssten. Vielseitigkeit sieht die Amtsleiterin dennoch gewährleistet, weil letztlich doch eine gewisse Auswahl an Speisen auf dem Tisch stehe – allerdings ab dem kommenden Schuljahr dann rein vegetarisch, wenn der Antrag im Gemeinderat eine Mehrheit findet.

Stadt bezuschusst Essen jährlich mit 539.000 Euro

Seit 2015 kostet eine Mahlzeit an den Grundschulen 3,90 Euro bei einem 20-prozentigen Anteil von Bio-Lebensmitteln. Dieser soll auf 30 Prozent angehoben werden, die Kosten für die Mahlzeiten steigen in zwei Stufen über 4,40 Euro im kommenden auf 4,80 Euro im Schuljahr 2024/25. Das Mittagessen in Kitas ist jeweils 20 Cent billiger.

Bislang bezuschusst die Stadt Freiburg das Essen jährlich mit 539.000 Euro. Wie sich der Betrag künftig verändert, hänge von den Angeboten der Caterer ab, so die Amtsleiterin. Sie gehe aber davon aus, dass die Kosten angesichts gestiegener Preise „deutlich höher“ sein werden.

Dass die Produktion der vegetarischen Mahlzeiten umweltschonender sei und „unseren CO₂-Abdruck“ verringert, sei zwar erfreulich, habe aber bei den Überlegungen eher eine untergeordnete Rolle gespielt. „Uns ging es um Verschlankungsprozesse und um ein bezahlbares Essen.“

Proteste von Eltern erwartet die Amtsleiterin weniger. Es komme letztlich darauf an, wie es in den Schulen laufe und ob das Essen bei den Kindern ankomme. Der Caterer bekomme das mitgeteilt und könne sein Angebot „auf das abstimmen, was den Kindern schmeckt“. Wenn das gut laufe, würden auch die Eltern zufrieden sein.

Akzeptanz im Gemeinderat

In der politischen Diskussion sei das rein vegetarische Angebot kein großes Thema gewesen. Insgesamt habe sie eine große Akzeptanz unter den Fraktionen wahrgenommen, sagt Donnermeyer-Weisser.

Freiburg wird vom parteilosen Oberbürgermeister Martin Horn regiert. Im Stadtrat sind neun Parteien und Gruppierungen vertreten, wobei die Grünen mit 13 Abgeordneten am stärksten vertreten sind.

Zwei Caterer, die in der Stadt am Fuße des Schauinsland Schulen und Kitas beliefern, wollten sich für die Epoch Times nicht zum Thema äußern oder waren nicht erreichbar.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe Nr. 66, vom 15. Oktober 2022.