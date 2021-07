Großes Da Capo von Merkel nach der Wahl? Freie Hand zum Durchregieren

Die Ära Merkel neigt sich dem Ende zu. Die Kanzlerin wird jedoch auch nach der Wahl noch so lange weiterregieren, bis eine neue Regierung steht. Eine Frist dafür gibt es nicht. Dies könnte zum Beispiel noch Auswirkungen auf die Corona-Politik haben.

Wenn die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September ausgezählt ist, wird Deutschland noch keinen neuen Bundeskanzler haben. Es werden möglicherweise noch nicht einmal alle Kanzlerkandidaten über ein Bundestagsmandat verfügen – so ist CDU-Chef Armin Laschet lediglich Listenkandidat in NRW, und es ist möglich, dass alle Unionsmandate im Land von Erststimmenkandidaten besetzt werden. Angela Merkel wird jedenfalls so lange weiter im Kanzleramt bleiben, bis eine neue Regierung steht.

Die „Richtlinienkompetenz“ als potenzielle Wundertüte

Anders als für den neu gewählten Bundestag, für den Art. 39 GG vorsieht, dass er sich spätestens am dreißigsten Tag nach der Wahl konstituiert haben muss, gibt es keine Höchstfrist, bis zu der die Regierungsbildung abgeschlossen sein muss. Es ist üblich, dass gemäß Art. 69 der amtierende Regierungschef – in diesem Fall Kanzlerin Merkel – auf Bitten des Bundespräsidenten so lange weiter im Amt bleibt.

Die „Welt“ hat sich der Problematik angenommen und ihr Politik-Korrespondent Thomas Vitzthum hat sich mit der Frage befasst, ob sie die Chance nicht nützen könnte, in der Endphase ihrer Kanzlerschaft unter Berufung auf ihre „Richtlinienkompetenz“ noch eine Reihe von Entscheidungen durchzusetzen.

Jürgen Falter, Politikwissenschaftler von der Universität Mainz, hält dies im Gespräch mit dem Blatt zwar nicht für wahrscheinlich, aber zumindest auf dem Papier für möglich.

Durchregieren nach der Wahl zumindest theoretisch möglich

Merkel könne jedenfalls, so die Schlussfolgerung, in der Phase bis zum Amtsantritt der neuen Regierung „tatsächlich erstmals richtig durchregieren“. In einer Koalition würde sie mit der Berufung auf die Richtlinienkompetenz einen zeitnahen Bruch riskieren, meint Falter. „Eine geschäftsführende Kanzlerin aber kann eigentlich tun und lassen, was sie will und auch entlassen und ernennen, wen sie will.“

Anders als 2017, als Merkel noch als Kanzlerin in spe einer neuen Regierung agieren musste, wäre sie an keine taktischen Rücksichtnahmen mehr gebunden. Von Bedeutung könne dies vor allem dann sein, wenn der – alte – Bundestag in den letzten Tagen seiner Legislaturperiode die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ verlängern sollte.

Diese würde andernfalls am 30. September enden. Die Entwicklung der Neuinfektionen hat sich zwar seit Mitte Juni im dreistelligen Bereich eingependelt. Die bevorstehende Reisesaison und die Delta-Mutation des Coronavirus lassen jedoch noch eine gewisse Restunsicherheit ob der Frage offen, ob die „epidemische Lage“ in den letzten Wochen und Monaten der Ära Merkel doch noch weiter bestehen könnte.

