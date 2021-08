Bendels: „Die Grünen sind die größte politische Gefahr für die Zukunft Deutschlands“

Nicht allen Menschen gefällt die Politik der Grünen. Mit eindeutigen Schlagworten will die Kampagne „Grüner Mist“ nach eigenen Angaben die Agenda von Baerbock, Habeck und Co entlarven.

Sie sehen aus wie die altbekannten Wahlplakate der Grünen, die derzeit laut Umfragen mit rund 21 Prozent Zustimmung auf dem zweiten Platz hinter den Christdemokraten liegen: Prägnante Slogans in weißer Schrift auf grünem Hintergrund. Beim genauen Hinsehen zeigt sich: Die ikonischen Sonnenblumen lassen den Kopf hängen. Und zu lesen sind Schlagworte wie „Naturschädigung“, „Vogelmord“ oder „Waldvernichtung“.

Die von der Hamburger Agentur Conservare Communication um Geschäftsführer David Bendels initiierte „GrünerMist“-Kampagne erhitzt die Gemüter. Das Ziel der bundesweiten Aktion: Die Regierungsbeteiligung der „Grünen“ verhindern. Mit mehreren Tausend Großplakaten in über fünfzig deutschen Großstädten und der multimedialen Internet-Kampagnenseite (www.gruener-mist.de) rufen die Macher die „Alarmstufe Grün für Freiheit und Demokratie in unserem Land“ aus.

Erklärtes Ziel von „Grüner Mist“ ist, den radikalen Kern hinter der scheinbar harmlosen Fassade der Grünen freizulegen.

„Kommen die ‚Grünen‘ an die Schalthebel der Macht, womöglich sogar mit einer grünen Kanzlerin, werden wir unsere freiheitliche Demokratie schon in kurzer Zeit nicht mehr wiedererkennen“, erklärt Kampagnensprecher David Bendels den Hintergrund der Aktion. „In der rechtsstaatlichen und marktwirtschaftlichen Ordnung der Bundesrepublik wird dann kein Stein auf dem anderen bleiben. Von den Grundlagen unseres Wohlstands, der in Generationen hart erarbeitet wurde, dürfen wir uns dann in Rekordzeit verabschieden.“

Grüne beklagen „Hetzkampagne“



Die Kampagne solle aufklären, was die Grünen wirklich vorhaben: „Grün“ an der Macht stehe für „Klimaschutz“-Planwirtschaft und Öko-Sozialismus, Mangelverwaltung und Industriezerstörung, Verbotsregime und staatliche Gängelung bis in die persönlichsten Lebensbereiche. „‚Grüne‘ Herrschaft bedeutet ruinierte Staatsfinanzen, Steuerwucher und Masseneinwanderung und die endgültige Auflösung des demokratischen Nationalstaats.“

Wenn das Sprichwort „getroffene Hunde bellen am lautesten“ richtig ist, geht der erste Punkt eindeutig an Bendels.

Jan Albrecht, grüner Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung in Schleswig-Holstein, sieht seine Partei als Ziel einer „Hetzkampagne“ und forderte auf Twitter, das Außenwerbeunternehmen Ströer von weiteren Aufträgen auszuschließen: „Wenn #Stroer nicht offenlegt, wer die von ihnen veröffentlichte Hetzkampagne gegen #Grüne finanziert hat, sollte dies in jeder Kommune und jedem kommunalen Unternehmen zum Anlass genommen werden, dieser Firma keine weiteren Aufträge mehr zu erteilen.“

Was Albrecht übersieht: Ströer vermietet nur die Werbeflächen, hat aber keinen Einfluss auf die Inhalte der Anzeigen. „Wir üben keine Zensur aus“, unterstreicht ein Sprecher des börsennotierten Online- und Außenvermarkters. Wenn eine Werbeanzeige rechtskonform ist, dürfe man sie gar nicht ablehnen.

Zudem konnte die in Köln ansässige Firma bei den übrigen Motiven schlicht keine sittenwidrigen oder strafbaren Inhalte erkennen.

Spenden für die Gegenkampagne

Nach Informationen der Fachzeitschrift für Marketing, Werbung und Medien „Horizont“ haben die Grünen vor diesem Hintergrund auf rechtliche Schritte verzichtet, weil die Erfolgschancen vor Gericht als minimal eingeschätzt werden.

Während die Kampagne für Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner eine „rechte Schmutzkampagne AfD-naher Akteure mit dubioser Finanzierung“ ist, sicherte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Öko-Partei die Unterstützung der Sozialdemokraten im Kampf gegen „rechten Müll“ zu. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak steht derlei Wortwahl in nichts nach: „Der Dreck, der aktuell von AfD- und NPD-nahen Kreisen über die Grünen ausgegossen wird & mit einer Plakatkampagne befeuert wird, ist widerwärtig“, schrieb Ziemiak an Kellner.

Internetauftritt und Großplakate sind laut der Website von „Grüner Mist“ aus Spenden von Mittelständlern und „engagierten Bürgern“ finanziert, die sich zum Ziel gesetzt haben, ein „weiteres sozialistisches Großexperiment auf deutschem Boden“ zu verhindern. Die Seite fordert Unterstützer und Gleichgesinnte zum Mitmachen auf und wirbt um Spenden für weitere Aktionen.

Die Grünen haben nun ihrerseits binnen 42 Stunden 100.000 Euro Spenden gesammelt, um der Kampagne eigene Plakate entgegenzusetzen. Wie die spendenfinanzierte Gegenkampagne der Grünen zu „Grüner Mist“ aussehen soll, war zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Kampagnensprecher Bendels im Interview

Epoch Times sprach mit dem Sprecher der Kampagne „Grüner Mist“, David Benders. Benders sagt im Interview: „Die Grünen sind die größte politische Gefahr für die Zukunft Deutschlands“ und beklagt die Auflösung der demokratischen Nationalstaaten.

ET: Was erwarten Sie von einer möglichen Regierung unter Beteiligung der Grünen?

David Bendels: ‚Grün‘ an der Macht heißt Planwirtschaft und Öko-Sozialismus, Mangelverwaltung und Industriezerstörung, Verbotsregime und staatliche Gängelung bis in die persönlichsten Lebensbereiche. ‚Grüne‘ Herrschaft bedeutet ruinierte Staatsfinanzen, Steuerwucher und Masseneinwanderung und die endgültige Auflösung des demokratischen Nationalstaats.

Kommen die Grünen an die Schalthebel der Macht, womöglich sogar mit einer grünen Kanzlerin, werden wir unsere freiheitliche Demokratie schon in kurzer Zeit nicht mehr wiedererkennen. In der rechtsstaatlichen und marktwirtschaftlichen Ordnung der Bundesrepublik wird dann kein Stein auf dem anderen bleiben. Von den Grundlagen unseres Wohlstands, der in Generationen hart erarbeitet wurde, dürfen wir uns dann in Rekordzeit verabschieden.

ET: Hätten Sie gedacht, dass Ihre Aktion sogar international Wellen schlägt?

Bendels: Wir haben gehofft, dass die Kampagne möglichst viele Bürger erreicht. Dieses Ziel haben wir erreicht. Die breite Berichterstattung hat uns dabei natürlich geholfen.

ET: „Enteignungsterror“ oder „Ökodiktatur“. Ist das nicht zu starker Tobak, mit dem Sie möglicherweise über Ihr eigentliches Ziel hinausschießen, weil das selbst mancher Grünen-Kritiker als zu extrem zu erachtet?

Bendels: Nein, die Grünen sind die größte politische Gefahr für die Zukunft Deutschlands. Man kann gar nicht deutlich genug vor ihrer totalitären Ideologie warnen.

ET: Was macht die Conservare Communication GmbH, wenn sie keine Kampagnen fährt?

Bendels: Die Conservare Communication GmbH ist beispielsweise Herausgeber des konservativ-freiheitlichen Onlineportals „Deutschland-Kurier“. Allgemein wirkt die Conservare in den Geschäftsbereichen Kommunikationsberatung, Politikberatung, Unternehmensberatung, politische Kommunikation, politisches Marketing, Unternehmenskommunikation, strategische Kommunikation und Publizistik.

ET: Kommt vor der Bundestagswahl noch mehr?

Bendels: Wir haben bis zur Bundestagswahl am 26. September noch einiges vor. Lassen Sie sich überraschen!

