Temperaturen von -5 bis -10 Grad

Neuschnee, Frost und Glätte zur Wochenmitte

Winterliche Woche in Deutschland: Im Harz gibt es weiter Neuschnee, im Süden wird es frostig kalt. Auch im hohen Norden könnte etwas Schnee fallen.

In den Mittelgebirgen wie dem Harz wird am Mittwoch Neuschnee erwartet.

Foto: Matthias Bein/dpa

Nach einem gebietsweise weißen Wochenbeginn können sich die Menschen in Deutschland in einigen Region weiterhin auf etwas Neuschnee einstellen. In den zentralen und westlichen Mittelgebirgen soll es weiterhin schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.
Besonders im Harz werden am Mittwoch weiße Flocken erwartet. Oberhalb der 300 Meter könne es laut DWD bis zu fünf Zentimeter Neuschnee geben – in höheren Gebieten seien sogar zehn Zentimeter möglich.
Auch im Norden könnte sich der Regen vom Beginn der Woche mancherorts in Schnee verwandeln. Gerade im Binnenland von Schleswig-Holstein könne es zu leichten Schneefällen kommen.
In den südlichen Regionen Deutschlands soll es bei Temperaturen in den Minusgraden in den Morgenstunden frostig werden.
Am frühen Morgen messen die Thermometer im Alpenvorland teilweise -5 Grad, ganz im Süden gebietsweise -10 Grad. Der DWD warnt vor Glätte durch Eis und Schneematsch. (dpa/red)

