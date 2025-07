Ermittlungen gegen drei Fraktionen

Razzia im Landtag Sachsen-Anhalt – „Verdacht der Untreue“

Vor dem Landtag in Sachsen-Anhalt in Magdeburg hielten am Dienstagmorgen mehrere Polizeifahrzeuge für eine Razzia. Die Staatsanwaltschaft führt Ermittlungen gegen drei Fraktionen durch.