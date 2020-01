Thüringer MdB kritisiert Meuthen: AfD sollte nicht „Partei sein, die gesetzliche Rente abschafft“

In der AfD droht sich der Streit um ein Konzept der Partei zur Rentenpolitik zuzuspitzen. Am Samstag (25.1.) fand in Magdeburg eine Sozialkonferenz der Partei statt, die unter anderem der Vorbereitung des Sozialparteitags dienen soll, der im April in Offenburg stattfinden soll.

Unter dem Titel „Rente und Sozialpolitik in der AfD-Bundestagsfraktion“ waren unter anderem der Chef der Thüringer Landtagsfraktion, Björn Höcke, und mehrere Bundestagsabgeordnete wie Frank Pasemann und Martin Reichardt gekommen, um ihre Positionen darzulegen. Der Bereich der Rentenpolitik gilt auch fast sieben Jahre nach der Gründung der Partei als programmatische Lücke.