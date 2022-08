Update vom Grunewald: Feuer im Sperrkreis „nahezu gelöscht“ – Petrus hilft beim Löschen

Der Brand im Grunewald ist noch nicht gelöscht. Noch ist jedoch nicht sicher, wann ein Brandeinsatz auf dem Sprengplatz der Polizei möglich ist.

Der bereits gestern vom Deutschen Wetterdienst angekündigt Regen könnte den Einsatzkräften im Grunewald helfen. Erste Schauer ziehen über den Westen Berlins. Weitere sollen bis zum Nachmittag folgen. Auch Gewitter seien bei 25 bis 31 Grad Lufttemperatur möglich.

We’re back in Berlin #Grunewald where firefighters continue to monitor the fire.

More explosions were heard over night, the exclusion zone is still set in a 1000m radius.

Good news: the rain has just started.

More on @dwnews soon 👇 pic.twitter.com/kZ96wAwpsp

— Emmanuelle Chaze (@EmmanuelleChaze) August 5, 2022