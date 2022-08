Im Berliner Grunewald ist nach einer Explosion auf dem dortigen Sprengplatz ein Feuer ausgebrochen und hat den angrenzenden Wald in Brand gesetzt. Foto: Christophe Gateau/dpa

Waldbrand in Berlin

Im Berliner Grunewald ist es zu einer Explosion gekommen, ein angrenzender Wald steht in Flammen. Autobahn und Bahnstrecke wurden gesperrt. 140 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Nach einer Explosion auf einem Sprengplatz der Polizei im Berliner Grunewald ist der angrenzende Wald in Flammen geraten, das Feuer breitet sich aus. Immer wieder kommt es zu weiteren Explosionen. Es brenne auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern – etwa 100 x 150 Meter – auf dem Sprengplatz und im angrenzenden Wald, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag.

Update: 15.000 qm Waldfläche brennen. Auch der Sprengplatz Grunewald ist betroffen. Es kommt zu Explosionen. Ein Sperrradius von 1000m wurde festgelegt, die BAB_A_115 ist komplett gesperrt, der angrenzende Bahnverkehr ist komplett eingestellt.

⚠️betreten Sie nicht das Waldgebiet pic.twitter.com/sT1J7A5UuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 4, 2022

Auf dem Sprengplatz der Polizei seien bis zu 50 Tonnen Kampfmittel und Feuerwerkskörper gelagert, berichtet der RBB. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte: „Die Lage ist unübersichtlich. Es brennt weiter unkontrolliert der Wald.“ Er forderte die Bevölkerung auf, das Gebiet weiträumig zu meiden. Vor Ort seien aktuell (Stand 12 Uhr) mehr als 140 Feuerwehrleute. Eine Ablösung ist geplant.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) machte sich zusammen mit Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Mittag ein Bild der Lage. „Die Sicherheit der Berliner ist nicht gefährdet“, sagte Spranger. Wie es zu den Explosionen kam, sei aber noch unklar. Es müsse ermittelt werden, ob die Brandalarme funktionierten, sagte Slowik.

Die „Berliner Morgenpost“ veröffentlichte eine Detailansicht des Sprengplatzes sowie ein Interview mit einem Polizeisprecher, warum sich die Anlage mitten im Grunewald befinde. Demnach gäbe es keinen anderen Platz, der groß genug und genehmigungsfähig sei.

Löschhubschrauber bereits im Einsatz – in Sachsen

Ein Polizeihubschrauber und eine Drohne liefern Bilder aus der Luft. Zudem sollen Flugzeuge der Bundeswehr in der Region unterwegs sein. Mindestens ein Löschhubschrauber wurde angefordert. Ihr Einsatz ist aktuell unklar, da sie bereits in der Sächsischen Schweiz im Einsatz seien. Ein Livestream mit Blick über den Grunewald auf YouTube zeigt eine dicke Rauchsäule, die in nordwestliche Richtungen zieht.

Nach aktuellen Angaben wurden vier Brandherde lokalisiert. Zu zwei seien Wasserwerfer vorgedrungen und haben mit den Löscharbeiten begonnen. Die Löscharbeiten gestalteten sich insgesamt jedoch weiter als schwierig.

Laut Feuerwehr wurde von der Havel und dem See Krumme Lanke eine großvolumige Wasserversorgung über eine Wegstrecke von mehr als drei Kilometern mit Unterstützung eines Löschboots und diverser Fahrzeuge in den betroffenen Bereich aufgebaut.

Update: großvolumige Wasserversorgung über lange Wegstrecken und Riegelstellung am Sperrkreis sind aufgebaut. Unterstützung aus der Luft erfolgt durch einen Polizeihubschrauber und einer Drohne. Ein Löschhubschrauber und gepanzerte Fahrzeuge der Bundeswehr wurden angefordert. pic.twitter.com/5Zxap8u3HT — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 4, 2022

Ungewolltes Feuerwerk

Wie Anwohner berichteten, sind bereits seit kurz nach drei Uhr Explosionen zu hören. Um 3:24 Uhr ging der (erste) Notruf bei der Feuerwehr ein. Wohngegenden sind demnach aber nicht in Gefahr. Einige Anwohner hätten sich bereits in Kellerräume zurückgezogen, bevor die Brandmeldung der Behörden (ent)warnte.

Eine große Explosion im Wald wurde von einer Hauskamera festgehalten. Kurzvideos auf Twitter zeigen die Bedingungen vor Ort.

Hier sieht man die Explosionen im Grunewald. Aufgenommen vom Dach des Corbusierhauses in Westend von Haustechniker Michael von Rein. #explosion #Berlin #grunewald pic.twitter.com/vA8Q93zsDk — rbb 88.8 (@rbb88acht) August 4, 2022

Zuerst brannte es im Lager für die Pyrotechnik, dann brannte es auch in den Lagern für Munition. Die sind aber eigentlich so ausgelegt, dass die Munition nicht einfach hochgeht. Dann musste die Feuerwehr erstmal abrücken. #Grunewald #Waldbrand @Tagesspiegel pic.twitter.com/34fGdj9H4k — Alexander Fröhlich (@alx_froehlich) August 4, 2022

Bundeswehr, Wasserwerfer, Räumfahrzeuge

Wegen anhaltender Explosionen auf dem Sprengplatz habe die Feuerwehr noch nicht mit dem Löschen beginnen können. Die Feuerwehr bereite nun eine sogenannte Riegelstellung vor. Ziel sei es, den Brand in einer Entfernung von 1000 Metern von dem Sprengplatz zu bekämpfen. Näher können die Feuerwehrleute nicht heran, um sich selbst wegen weiterer Explosionen nicht zu gefährden.

#Brand am #Kronprinzessinnenweg in #Nikolassee. Aktuell brennt es im Grunewald und es kommt zu Explosionen. Die ersten Einsatzkräfte haben den Brand bestätigt und großzügig nachalarmiert. Die @Berliner_Fw ist mit über 100 Kräften vor Ort.

Update folgt… pic.twitter.com/YlBWGk1YzF — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 4, 2022

Zuvor hieß es, 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei seien vor Ort, sowie weitere Einsatzkräfte und Spezialkräfte der Bundeswehr sind angefordert. Auf Twitter kursieren Bilder mit Wasserwerfern der Polizei. Von Räumpanzern ist die Rede. Twitteraufnahmen bestätigen dies.

Seit einer halben Stunde explodiert zumindest nichts mehr. Jetzt auch Räumpanzer und Wasserwerfer im #Grunewald ⁦@rbb24⁩ pic.twitter.com/TUiuaXbYYd — Polizeireporterin (@Polreporterin) August 4, 2022

Avus und Bahnstrecke gesperrt

Die nächsten Wohngebäude seien mindestens zwei Kilometer entfernt. Auch Verkehrsinfrastruktur sei nicht betroffen. „Das werden wir verhindern“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Der Regional-, Fern- und S-Bahnverkehr sind unterbrochen, wie die Bahn auf ihrer Internetseite mitteilt. Die Autobahn Avus zwischen Spanischer Allee und Hüttenweg ist in beiden Richtungen gesperrt, ebenso der Kronprinzessinnenweg und die Havelchaussee, hieß es von der Berliner Verkehrszentrale. Nach einer ersten Prognose der Bahn sei mit Aufhebung der Sperrung nicht vor heute Nachmittag zu rechnen.

Behörden warnen, Gefahrengebiet zu meiden

„Momentan befinden wir uns in der Phase der Beratung und Beobachtung“, sagte der Sprecher der Feuerwehr weiter. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei bisher noch völlig unklar, wie es zu der Explosion kommen konnte. Auf dem Platz wird Fundmunition gelagert und kontrolliert durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Berliner Polizei entschärft.

Die Behörden warnen die Bevölkerung über den Großbrand auf den Warnapps und riefen dazu auf, das Gefahrengebiet zu meiden. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Lüftung und Klimaanlagen sollen ausgeschaltet werden. – Allerdings offenbar nur in Berlin, das Warngebiet endet trotz der Erfahrungen aus Tschechien und Sachsen an der Landesgrenze Berlin-Brandenburg .

Infolge der vorherrschenden Windrichtung zieht der Rauch derzeit in nordwestliche Richtung. Zeitweise wurde von beißendem schwarzen Rauch berichtet.

(Mit Material der Nachrichtenagenturen)