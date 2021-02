Internet entziffert Geheimbotschaft im Fallschirm von Mars-Rover binnen sechs Stunden

Der Fallschirm, an dem der Mars-Rover „Perseverance“ auf den roten Planeten schwebte, enthält – oder besser enthielt – eine geheime Botschaft. Binnen weniger Stunden wurde der Code geknackt: Unterschrift und Rücksendeadresse eingeschlossen.

Der Mars-Rover „Perseverance“ ist kaum gelandet und schon sorgt ein unscheinbares Detail für Aufmerksamkeit. Der Fallschirm des Rovers zeugt von der Liebe zum Detail der NASA-Ingenieure – oder vielleicht besser gesagt: der NASA-Nerds –, denn er enthielt eine geheime Botschaft. Wobei die Formulierung bewusst in der Vergangenheitsform steht, denn die Internetgemeinde brauchte nur etwa sechs Stunden, um die Nachricht zu entschlüsseln.

Das Video der NASA enthüllt einen farbenprächtigen, rot-weißen Fallschirm (oben), wie er scheinbar auch in den Tests und Simulationen Verwendung fand (unten).

Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch, dass das Muster nicht identisch ist. Zum Vergleich ein Standbild aus beiden Videos.

Tatsächlich versteckt(e) sich in dem Fallschirm des Rovers eine geheime Botschaft. Mit diesem Wissen war es nur noch eine Frage der Zeit, sie zu entschlüsseln. Lange dauerte es nicht:

Ignoriert man die großen Gruppen von Einsen (die großen roten Flächen), weil sie hier keinerlei Bedeutung haben, ergeben sich binär verschlüsselte Zahlen. Jede Zahl steht für eine Position im Alphabet, beginnend mit 1 (A).

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY

— Adam Steltzner (@steltzner) February 23, 2021