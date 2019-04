Politik » Europa Lohn für Asylbewerber: Österreicher halten 1,50 Euro für „ausreichend“

Für Hilfsarbeiten sollen Asylbewerber in Österreich 1,50 Euro Stundenlohn erhalten. So will es Innenminister Kickl. Unter diese Hilfsarbeiten fallen Küchendienst, Landschaftspflege oder Haus- und Transporttätigkeiten.